Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве
"Общественное": в Киеве гремят взрывы
© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Взрывы раздались в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской, Ровненской, Одесской, Николаевской и Хмельницкой областях Украины.
"В Киеве слышны взрывы", - сообщает телеканал.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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