https://ria.ru/20241017/vzryvy--1978620069.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 17.10.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Взрывы прогремели в четверг в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал ТСН, РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T23:03

2024-10-17T23:03

2024-10-17T23:04

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал ТСН, Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 22.57 мск, тревога звучит в Киеве около получаса. "В Киеве слышны взрывы!", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ, Ранее в четверг Киевская областная военная администрация заявила о взрывах в Киевской области, по данным администрации, звуки взрывов связаны с работой ПВО, Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы рф, киевская область, киев, в мире