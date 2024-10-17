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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 17.10.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Взрыв прогремел в четверг в городе Сумы на севере Украины, сообщает украинское издание "Общественное Сумы", РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T15:28

2024-10-17T15:28

2024-10-17T15:28

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в городе Сумы на севере Украины, сообщает украинское издание "Общественное Сумы", "В Сумах было слышно звук взрыва", - говорится в Telegram-канале СМИ. Официальной информации о взрывах не поступало.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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