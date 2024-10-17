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Браунинг Фанни Каплан представили на выставке о Ленине в Историческом музее - РИА Новости, 17.10.2024
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Музейные маршруты России
 
15:41 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/vystavkalenin-1978535549.html
Браунинг Фанни Каплан представили на выставке о Ленине в Историческом музее
Браунинг Фанни Каплан представили на выставке о Ленине в Историческом музее - РИА Новости, 17.10.2024
Браунинг Фанни Каплан представили на выставке о Ленине в Историческом музее
Более 200 материалов, среди которых браунинг, приобщенный к делу о покушении Фанни Каплан на Владимира Ленина, и картина художника Владимира Пчелина "В.И. Ленин РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T15:41
2024-10-17T15:41
музейные маршруты россии
владимир ленин (владимир ульянов)
фанни каплан
лев троцкий
москва
россия
исторический музей
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Более 200 материалов, среди которых браунинг, приобщенный к делу о покушении Фанни Каплан на Владимира Ленина, и картина художника Владимира Пчелина "В.И. Ленин на заседании ЦК РСДРП(б) в 1917 году", представлены в Государственном историческом музее на выставке "Ленин", сообщили в пресс-службе Минкультуры.&quot;Выставка &quot;Ленин&quot; – первая за 30 лет экспозиция биографического характера о Ленине в Историческом музее… На выставке представлено более 200 уникальных материалов из собрания Исторического музея – коллекции бывшего Центрального музея В.И. Ленина в Москве, мемориальные предметы из музея-заповедника &quot;Горки Ленинские&quot;, документы из Государственного архива Российской Федерации и Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ)&quot;, - говорится в сообщении.На выставке будет часть ленинской биографии – период Октябрьской революции и последующие события, отметили в ведомстве. Многие предметы впервые покинули музейные фонды для показа на выставке. Например, браунинг, приобщенный к следственному делу о покушении Фанни Каплан на Ленина в августе 1918 года, коллекция плакатов белого движения, которая хранилась в специальной папке Ленина в Кремле, картина художника Владимира Пчелина "В.И. Ленин на заседании ЦК РСДРП(б) в 1917 году", которая почти сразу оказалась похороненной в запасниках музея за то, что на ней были изображены "враги народа" (Лев Каменев, Лев Троцкий и другие).&quot;Создание советского государства можно считать основным итогом деятельности В.И. Ленина. Революция, главной руководящей силой и идеологом которой он был, позволила совершить стремительный экономический рывок и провести невиданные социальные реформы. Советская Россия, а затем и Советский Союз смогли победить разруху и голод, успешно отразить внешнюю интервенцию, добиться огромных успехов в экономике, образовании, науке и культуре. Именно это государство спустя два десятилетия одержит победу над фашизмом во Второй мировой войне&quot;, - приводятся слова гендиректора Исторического музея Алексея Левыкина.В Минкультуры напомнили, что в 2024 года исполнилось 100 лет со дня смерти Ленина, но дискуссии о его роли в истории не утихают до сих пор.На выставке также можно услышать "Обращение В.И. Ленина к Красной армии", записанное на пластинку в марте 1919 года, а также увидеть редкие документальные кадры, запечатлевшие Ленина в 1918–1922 годах.
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владимир ленин (владимир ульянов), фанни каплан, лев троцкий, москва, россия, исторический музей
Музейные маршруты России, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), Фанни Каплан, Лев Троцкий, Москва, Россия, Исторический музей

Браунинг Фанни Каплан представили на выставке о Ленине в Историческом музее

© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ/Elena KoshkinaЭкспонаты на выставке "Ленин" в Государственном историческом музее
Экспонаты на выставке Ленин в Государственном историческом музее - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ/Elena Koshkina
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Более 200 материалов, среди которых браунинг, приобщенный к делу о покушении Фанни Каплан на Владимира Ленина, и картина художника Владимира Пчелина "В.И. Ленин на заседании ЦК РСДРП(б) в 1917 году", представлены в Государственном историческом музее на выставке "Ленин", сообщили в пресс-службе Минкультуры.
«

"Выставка "Ленин" – первая за 30 лет экспозиция биографического характера о Ленине в Историческом музее… На выставке представлено более 200 уникальных материалов из собрания Исторического музея – коллекции бывшего Центрального музея В.И. Ленина в Москве, мемориальные предметы из музея-заповедника "Горки Ленинские", документы из Государственного архива Российской Федерации и Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ)", - говорится в сообщении.

© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ/Elena KoshkinaЭкспонат на выставке "Ленин" в Государственном историческом музее
Экспонат на выставке Ленин в Государственном историческом музее
Экспонат на выставке "Ленин" в Государственном историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ/Elena Koshkina
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ/Elena KoshkinaЭкспонаты на выставке "Ленин" в Государственном историческом музее
Экспонаты на выставке Ленин в Государственном историческом музее
Экспонаты на выставке "Ленин" в Государственном историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ/Elena Koshkina
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ/Elena KoshkinaЭкспонаты на выставке "Ленин" в Государственном историческом музее
Экспонаты на выставке Ленин в Государственном историческом музее
Экспонаты на выставке "Ленин" в Государственном историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ/Elena Koshkina
3 из 3
Экспонат на выставке "Ленин" в Государственном историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ/Elena Koshkina
1 из 3
Экспонаты на выставке "Ленин" в Государственном историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ/Elena Koshkina
2 из 3
Экспонаты на выставке "Ленин" в Государственном историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ/Elena Koshkina
3 из 3
На выставке будет часть ленинской биографии – период Октябрьской революции и последующие события, отметили в ведомстве. Многие предметы впервые покинули музейные фонды для показа на выставке. Например, браунинг, приобщенный к следственному делу о покушении Фанни Каплан на Ленина в августе 1918 года, коллекция плакатов белого движения, которая хранилась в специальной папке Ленина в Кремле, картина художника Владимира Пчелина "В.И. Ленин на заседании ЦК РСДРП(б) в 1917 году", которая почти сразу оказалась похороненной в запасниках музея за то, что на ней были изображены "враги народа" (Лев Каменев, Лев Троцкий и другие).
«

"Создание советского государства можно считать основным итогом деятельности В.И. Ленина. Революция, главной руководящей силой и идеологом которой он был, позволила совершить стремительный экономический рывок и провести невиданные социальные реформы. Советская Россия, а затем и Советский Союз смогли победить разруху и голод, успешно отразить внешнюю интервенцию, добиться огромных успехов в экономике, образовании, науке и культуре. Именно это государство спустя два десятилетия одержит победу над фашизмом во Второй мировой войне", - приводятся слова гендиректора Исторического музея Алексея Левыкина.

© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ/Elena KoshkinaЭкспонаты на выставке "Ленин" в Государственном историческом музее
Экспонаты на выставке Ленин в Государственном историческом музее
Экспонаты на выставке "Ленин" в Государственном историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ/Elena Koshkina
1 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ/Elena KoshkinaЭкспонат на выставке "Ленин" в Государственном историческом музее
Экспонат на выставке Ленин в Государственном историческом музее
Экспонат на выставке "Ленин" в Государственном историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ/Elena Koshkina
2 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ/Elena KoshkinaЭкспонаты на выставке "Ленин" в Государственном историческом музее
Экспонаты на выставке Ленин в Государственном историческом музее
Экспонаты на выставке "Ленин" в Государственном историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ/Elena Koshkina
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ/Elena KoshkinaЭкспонат на выставке "Ленин" в Государственном историческом музее
Экспонат на выставке Ленин в Государственном историческом музее
Экспонат на выставке "Ленин" в Государственном историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ/Elena Koshkina
4 из 4
Экспонаты на выставке "Ленин" в Государственном историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ/Elena Koshkina
1 из 4
Экспонат на выставке "Ленин" в Государственном историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ/Elena Koshkina
2 из 4
Экспонаты на выставке "Ленин" в Государственном историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ/Elena Koshkina
3 из 4
Экспонат на выставке "Ленин" в Государственном историческом музее
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ/Elena Koshkina
4 из 4
В Минкультуры напомнили, что в 2024 года исполнилось 100 лет со дня смерти Ленина, но дискуссии о его роли в истории не утихают до сих пор.
На выставке также можно услышать "Обращение В.И. Ленина к Красной армии", записанное на пластинку в марте 1919 года, а также увидеть редкие документальные кадры, запечатлевшие Ленина в 1918–1922 годах.
Исторический музей показал шпагу Петра I на выставке к юбилею Пушкина - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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Музейные маршруты РоссииВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Фанни КапланЛев ТроцкийМоскваРоссияИсторический музей
 
 
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