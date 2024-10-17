https://ria.ru/20241017/vystavkalenin-1978535549.html

Браунинг Фанни Каплан представили на выставке о Ленине в Историческом музее

Браунинг Фанни Каплан представили на выставке о Ленине в Историческом музее - РИА Новости, 17.10.2024

Браунинг Фанни Каплан представили на выставке о Ленине в Историческом музее

Более 200 материалов, среди которых браунинг, приобщенный к делу о покушении Фанни Каплан на Владимира Ленина, и картина художника Владимира Пчелина "В.И. Ленин РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T15:41

2024-10-17T15:41

2024-10-17T15:41

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Более 200 материалов, среди которых браунинг, приобщенный к делу о покушении Фанни Каплан на Владимира Ленина, и картина художника Владимира Пчелина "В.И. Ленин на заседании ЦК РСДРП(б) в 1917 году", представлены в Государственном историческом музее на выставке "Ленин", сообщили в пресс-службе Минкультуры."Выставка "Ленин" – первая за 30 лет экспозиция биографического характера о Ленине в Историческом музее… На выставке представлено более 200 уникальных материалов из собрания Исторического музея – коллекции бывшего Центрального музея В.И. Ленина в Москве, мемориальные предметы из музея-заповедника "Горки Ленинские", документы из Государственного архива Российской Федерации и Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ)", - говорится в сообщении.На выставке будет часть ленинской биографии – период Октябрьской революции и последующие события, отметили в ведомстве. Многие предметы впервые покинули музейные фонды для показа на выставке. Например, браунинг, приобщенный к следственному делу о покушении Фанни Каплан на Ленина в августе 1918 года, коллекция плакатов белого движения, которая хранилась в специальной папке Ленина в Кремле, картина художника Владимира Пчелина "В.И. Ленин на заседании ЦК РСДРП(б) в 1917 году", которая почти сразу оказалась похороненной в запасниках музея за то, что на ней были изображены "враги народа" (Лев Каменев, Лев Троцкий и другие)."Создание советского государства можно считать основным итогом деятельности В.И. Ленина. Революция, главной руководящей силой и идеологом которой он был, позволила совершить стремительный экономический рывок и провести невиданные социальные реформы. Советская Россия, а затем и Советский Союз смогли победить разруху и голод, успешно отразить внешнюю интервенцию, добиться огромных успехов в экономике, образовании, науке и культуре. Именно это государство спустя два десятилетия одержит победу над фашизмом во Второй мировой войне", - приводятся слова гендиректора Исторического музея Алексея Левыкина.В Минкультуры напомнили, что в 2024 года исполнилось 100 лет со дня смерти Ленина, но дискуссии о его роли в истории не утихают до сих пор.На выставке также можно услышать "Обращение В.И. Ленина к Красной армии", записанное на пластинку в марте 1919 года, а также увидеть редкие документальные кадры, запечатлевшие Ленина в 1918–1922 годах.

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