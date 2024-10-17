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Вологодские власти введут дополнительные выплаты для молодых воспитателей - РИА Новости, 17.10.2024
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Вологодская область
 
19:36 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/vospitateli-1978598067.html
Вологодские власти введут дополнительные выплаты для молодых воспитателей
Вологодские власти введут дополнительные выплаты для молодых воспитателей - РИА Новости, 17.10.2024
Вологодские власти введут дополнительные выплаты для молодых воспитателей
В Вологодской области будут введены дополнительные выплаты для молодых воспитателей; инициатором новых мер поддержки выступил губернатор Георгий Филимонов,... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T19:36
2024-10-17T19:36
вологодская область
вологодская область
георгий филимонов
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В Вологодской области будут введены дополнительные выплаты для молодых воспитателей; инициатором новых мер поддержки выступил губернатор Георгий Филимонов, сообщает пресс-служба главы региона. "Поддерживаем молодых специалистов, ценим их труд, улучшаем условия работы, развиваем образовательную систему Вологодской области. Ввели новую меру поддержки воспитателей Вологодчины. Теперь педагоги в возрасте до 35 лет будут получать ежемесячную надбавку: 10 тысяч рублей — специалисты с высшим образованием; 8 тысяч рублей — со средним образованием", – приводятся в сообщении слова Филимонова. Он пояснил, что надбавка будет предоставлена всем молодым воспитателям, в том числе работающим на селе. Новые меры поддержки вступят в силу с 1 января 2025 года и затронут порядка 650 человек. Суммарно на выплаты запланировано направить около 104 миллионов рублей областных средств.
https://ria.ru/20241007/vstrecha-1976839208.html
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вологодская область, георгий филимонов
Вологодская область, Вологодская область, Георгий Филимонов

Вологодские власти введут дополнительные выплаты для молодых воспитателей

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкгубернатор Вологодской области Георгий Филимонов
губернатор Вологодской области Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
губернатор Вологодской области Георгий Филимонов
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В Вологодской области будут введены дополнительные выплаты для молодых воспитателей; инициатором новых мер поддержки выступил губернатор Георгий Филимонов, сообщает пресс-служба главы региона.
"Поддерживаем молодых специалистов, ценим их труд, улучшаем условия работы, развиваем образовательную систему Вологодской области. Ввели новую меру поддержки воспитателей Вологодчины. Теперь педагоги в возрасте до 35 лет будут получать ежемесячную надбавку: 10 тысяч рублей — специалисты с высшим образованием; 8 тысяч рублей — со средним образованием", – приводятся в сообщении слова Филимонова.
Он пояснил, что надбавка будет предоставлена всем молодым воспитателям, в том числе работающим на селе.
Новые меры поддержки вступят в силу с 1 января 2025 года и затронут порядка 650 человек. Суммарно на выплаты запланировано направить около 104 миллионов рублей областных средств.
Председатель ГД Вячеслав Володин и губернатор Вологодской области Георгий Филимонов во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
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