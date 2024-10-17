https://ria.ru/20241017/vospitateli-1978598067.html

Вологодские власти введут дополнительные выплаты для молодых воспитателей

Вологодские власти введут дополнительные выплаты для молодых воспитателей - РИА Новости, 17.10.2024

Вологодские власти введут дополнительные выплаты для молодых воспитателей

В Вологодской области будут введены дополнительные выплаты для молодых воспитателей; инициатором новых мер поддержки выступил губернатор Георгий Филимонов,... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T19:36

2024-10-17T19:36

2024-10-17T19:36

вологодская область

вологодская область

георгий филимонов

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В Вологодской области будут введены дополнительные выплаты для молодых воспитателей; инициатором новых мер поддержки выступил губернатор Георгий Филимонов, сообщает пресс-служба главы региона. "Поддерживаем молодых специалистов, ценим их труд, улучшаем условия работы, развиваем образовательную систему Вологодской области. Ввели новую меру поддержки воспитателей Вологодчины. Теперь педагоги в возрасте до 35 лет будут получать ежемесячную надбавку: 10 тысяч рублей — специалисты с высшим образованием; 8 тысяч рублей — со средним образованием", – приводятся в сообщении слова Филимонова. Он пояснил, что надбавка будет предоставлена всем молодым воспитателям, в том числе работающим на селе. Новые меры поддержки вступят в силу с 1 января 2025 года и затронут порядка 650 человек. Суммарно на выплаты запланировано направить около 104 миллионов рублей областных средств.

https://ria.ru/20241007/vstrecha-1976839208.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вологодская область, георгий филимонов