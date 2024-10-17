https://ria.ru/20241017/venesuela-1978427230.html

Неформальный лидер венесуэльской оппозиции покинула страну

Неформальный лидер венесуэльской оппозиции покинула страну - РИА Новости, 17.10.2024

Неформальный лидер венесуэльской оппозиции покинула страну

Неформальный лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, которая после президентских выборов скрывалась в неустановленном месте, покинула страну и... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T03:05

2024-10-17T03:05

2024-10-17T03:05

в мире

венесуэла

испания

каракас

николас мадуро

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МЕХИКО, 17 окт - РИА Новости. Неформальный лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, которая после президентских выборов скрывалась в неустановленном месте, покинула страну и находится в Испании, сообщил президент Николас Мадуро. "Старик (экс-кандидат Гонсалес - ред.) уехал месяц назад, и Сайона (венесуэльский фольклорный персонаж, так Мадуро называет Мачадо) тоже уехала. Сбежала... в очень хорошую таверну в Испании", - заявил Мадуро в ходе встречи с фермерами, которую транслировала в соцсетях его администрация. Оппозиционерка Мачадо, которая не была допущена до выборов, стояла за экс-кандидатом Эдмундо Гонсалесом и была действительным двигателем его кампании. Она перестала появляться на публике спустя несколько дней после голосования на фоне заявлений правительства страны об ее ответственности за беспорядки. По неподтвержденной информации, все это время она укрывалась в одной из дипмиссий в Каракасе. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. На следующий день в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным генпрокуратуры, были задержаны более 2 тысяч человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. Генеральная прокуратура Венесуэлы 3 сентября сообщила, что венесуэльский контрольный суд первой инстанции выдал ордер на задержание Эдмундо Гонсалеса - бывшего кандидата в президенты от объединенной правой оппозиции, который трижды не явился по повестке для дачи показаний. Ведомство расследует публикации на сайте в интернете данных оппозиции с избирательных участков параллельно обнародованию избиркомом официальных результатов президентских выборов, а также подстрекательство к уличному насилию. Министерство иностранных дел Испании в ночь на 8 сентября заявило, что правительство подтвердило предоставление убежища экс-кандидату в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалесу и вывезло его из страны военным самолетом с разрешением на безопасный выезд от Каракаса. Политик прибыл на авиабазу в Мадриде той же ночью в сопровождении своей жены и секретаря по иностранным делам Испании Диего Мартинеса Белио.

https://ria.ru/20241015/maduro-1978056886.html

https://ria.ru/20240920/ispaniya-1973894591.html

венесуэла

испания

каракас

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в мире, венесуэла, испания, каракас, николас мадуро