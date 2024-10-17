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Расширение "Фабрики проектного финансирования" привлечет допсредства - РИА Новости, 17.10.2024
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16:09 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/veb-1978542116.html
Расширение "Фабрики проектного финансирования" привлечет допсредства
Расширение "Фабрики проектного финансирования" привлечет допсредства - РИА Новости, 17.10.2024
Расширение "Фабрики проектного финансирования" привлечет допсредства
Увеличение лимита программы "Фабрика проектного финансирования" позволит инициаторам проектов дополнительно привлечь до 2,5 триллиона рублей синдицированного... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T16:09
2024-10-17T16:09
михаил мишустин
владимир путин
россия
экономика
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Увеличение лимита программы "Фабрика проектного финансирования" позволит инициаторам проектов дополнительно привлечь до 2,5 триллиона рублей синдицированного кредитования, сообщила пресс-служба госкорпорации ВЭБ.РФ. Ранее в четверг премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ увеличивает лимит "Фабрики проектного финансирования" до 600 миллиардов рублей, это поможет нарастить кредитование инвестпроектов. "Увеличение программы "Фабрики" до 600 миллиардов рублей вместе с доступным оставшимся лимитом позволит инициаторам проектов дополнительно привлечь до 2,5 триллиона рублей синдицированного кредитования от ВЭБ.РФ и банков-партнеров и реализовать проекты с общей кредитной поддержкой по всей программе до 6 триллионов рублей", - рассказал зампредседателя госкорпорации Юрий Корсун, чьи слова приводятся в релизе. Он добавил, что проекты реализуются по следующим отраслевым направлениям: металлургия, химия, нефтегазохимия, атомная промышленность, энергетика, портовая инфраструктура, транспортная инфраструктура, дороги и мосты, аэропорты. По словам первого замминистра экономического развития Ильи Торосова, сейчас в рамках программы реализуется 39 проектов на 4 триллиона рублей, по договорам синдицированного кредита выдано 915 миллиардов рублей. При этом на рассмотрении находятся еще более 45 проектов. Летом на ПМЭФ-2024 президент России Владимир Путин предложил последовательно увеличивать лимиты "Фабрики проектного финансирования", на первом этапе - до 600 миллиардов рублей. По его словам, это должно позволить поддержать проекты реального сектора в рамках данной программы на сумму до 6 триллионов рублей. Разработанная совместно Минэкономразвития и ВЭБом "Фабрика проектного финансирования" была запущена в 2018 году и стала новым механизмом привлечения инвестиций. Она предполагает выдачу синдицированных кредитов на реализацию инвестпроектов стоимостью от 3 миллиардов рублей в приоритетных отраслях экономики. Кредиторами выступают одновременно несколько банков и госкорпорация ВЭБ.
https://ria.ru/20241008/braverman-1977017853.html
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михаил мишустин, владимир путин, россия, экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Михаил Мишустин, Владимир Путин, Россия, Экономика, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Расширение "Фабрики проектного финансирования" привлечет допсредства

ВЭБ: расширение "Фабрики проектного финансирования" привлечет до 2,5 трлн руб

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд российской государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на ВЭФ
Стенд российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ на ВЭФ - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд российской государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на ВЭФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Увеличение лимита программы "Фабрика проектного финансирования" позволит инициаторам проектов дополнительно привлечь до 2,5 триллиона рублей синдицированного кредитования, сообщила пресс-служба госкорпорации ВЭБ.РФ.
Ранее в четверг премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ увеличивает лимит "Фабрики проектного финансирования" до 600 миллиардов рублей, это поможет нарастить кредитование инвестпроектов.
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"Увеличение программы "Фабрики" до 600 миллиардов рублей вместе с доступным оставшимся лимитом позволит инициаторам проектов дополнительно привлечь до 2,5 триллиона рублей синдицированного кредитования от ВЭБ.РФ и банков-партнеров и реализовать проекты с общей кредитной поддержкой по всей программе до 6 триллионов рублей", - рассказал зампредседателя госкорпорации Юрий Корсун, чьи слова приводятся в релизе.
Он добавил, что проекты реализуются по следующим отраслевым направлениям: металлургия, химия, нефтегазохимия, атомная промышленность, энергетика, портовая инфраструктура, транспортная инфраструктура, дороги и мосты, аэропорты.
По словам первого замминистра экономического развития Ильи Торосова, сейчас в рамках программы реализуется 39 проектов на 4 триллиона рублей, по договорам синдицированного кредита выдано 915 миллиардов рублей. При этом на рассмотрении находятся еще более 45 проектов.
Летом на ПМЭФ-2024 президент России Владимир Путин предложил последовательно увеличивать лимиты "Фабрики проектного финансирования", на первом этапе - до 600 миллиардов рублей. По его словам, это должно позволить поддержать проекты реального сектора в рамках данной программы на сумму до 6 триллионов рублей.
Разработанная совместно Минэкономразвития и ВЭБом "Фабрика проектного финансирования" была запущена в 2018 году и стала новым механизмом привлечения инвестиций. Она предполагает выдачу синдицированных кредитов на реализацию инвестпроектов стоимостью от 3 миллиардов рублей в приоритетных отраслях экономики. Кредиторами выступают одновременно несколько банков и госкорпорация ВЭБ.
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