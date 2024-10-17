https://ria.ru/20241017/veb-1978542116.html

Расширение "Фабрики проектного финансирования" привлечет допсредства

Расширение "Фабрики проектного финансирования" привлечет допсредства - РИА Новости, 17.10.2024

Расширение "Фабрики проектного финансирования" привлечет допсредства

Увеличение лимита программы "Фабрика проектного финансирования" позволит инициаторам проектов дополнительно привлечь до 2,5 триллиона рублей синдицированного... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T16:09

2024-10-17T16:09

2024-10-17T16:09

михаил мишустин

владимир путин

россия

экономика

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Увеличение лимита программы "Фабрика проектного финансирования" позволит инициаторам проектов дополнительно привлечь до 2,5 триллиона рублей синдицированного кредитования, сообщила пресс-служба госкорпорации ВЭБ.РФ. Ранее в четверг премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ увеличивает лимит "Фабрики проектного финансирования" до 600 миллиардов рублей, это поможет нарастить кредитование инвестпроектов. "Увеличение программы "Фабрики" до 600 миллиардов рублей вместе с доступным оставшимся лимитом позволит инициаторам проектов дополнительно привлечь до 2,5 триллиона рублей синдицированного кредитования от ВЭБ.РФ и банков-партнеров и реализовать проекты с общей кредитной поддержкой по всей программе до 6 триллионов рублей", - рассказал зампредседателя госкорпорации Юрий Корсун, чьи слова приводятся в релизе. Он добавил, что проекты реализуются по следующим отраслевым направлениям: металлургия, химия, нефтегазохимия, атомная промышленность, энергетика, портовая инфраструктура, транспортная инфраструктура, дороги и мосты, аэропорты. По словам первого замминистра экономического развития Ильи Торосова, сейчас в рамках программы реализуется 39 проектов на 4 триллиона рублей, по договорам синдицированного кредита выдано 915 миллиардов рублей. При этом на рассмотрении находятся еще более 45 проектов. Летом на ПМЭФ-2024 президент России Владимир Путин предложил последовательно увеличивать лимиты "Фабрики проектного финансирования", на первом этапе - до 600 миллиардов рублей. По его словам, это должно позволить поддержать проекты реального сектора в рамках данной программы на сумму до 6 триллионов рублей. Разработанная совместно Минэкономразвития и ВЭБом "Фабрика проектного финансирования" была запущена в 2018 году и стала новым механизмом привлечения инвестиций. Она предполагает выдачу синдицированных кредитов на реализацию инвестпроектов стоимостью от 3 миллиардов рублей в приоритетных отраслях экономики. Кредиторами выступают одновременно несколько банков и госкорпорация ВЭБ.

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михаил мишустин, владимир путин, россия, экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)