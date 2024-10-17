https://ria.ru/20241017/ukraina-1978543837.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.10.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в четверг в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T16:13

2024-10-17T16:13

2024-10-17T16:13

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в четверг в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога была объявлена в указанных регионах практически одновременно - в 15.49 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, харьковская область, вооруженные силы рф