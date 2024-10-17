https://ria.ru/20241017/ukraina-1978536558.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.10.2024
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Николаевской и Одесской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T15:34
2024-10-17T15:34
2024-10-17T15:34
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Николаевской и Одесской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. Согласно данным ресурса, тревога была объявлена в указанных регионах практически одновременно - в 15.11 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Одесской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу