Рейтинг@Mail.ru
Орбан призовет Макрона и Шольца начать переговоры с Россией по Украине - РИА Новости, 17.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:48 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/ukraina-1978482713.html
Орбан призовет Макрона и Шольца начать переговоры с Россией по Украине
Орбан призовет Макрона и Шольца начать переговоры с Россией по Украине - РИА Новости, 17.10.2024
Орбан призовет Макрона и Шольца начать переговоры с Россией по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на саммите ЕС призовет президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца начать переговоры с РФ... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T12:48
2024-10-17T12:48
в мире
россия
евросоюз
украина
франция
виктор орбан
эммануэль макрон
олаф шольц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958912465_0:262:3081:1995_1920x0_80_0_0_fe989700f9b4c2e235451f43da97fb27.jpg
БУДАПЕШТ, 17 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на саммите ЕС призовет президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца начать переговоры с РФ от имени ЕС для урегулирования конфликта на Украине."Я сегодня призову канцлера Германии и президента Франции как можно скорее начать переговоры с Россией от имени всего Евросоюза, чтобы мы могли найти выход из этой ситуации (конфликта на Украине - ред.)", - написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) перед началом второго дня саммита ЕС.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20241017/ukraina-1978481519.html
россия
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958912465_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_e2ee5dc0814c03725be7753002faba19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, евросоюз, украина, франция, виктор орбан, эммануэль макрон, олаф шольц
В мире, Россия, Евросоюз, Украина, Франция, Виктор Орбан, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц
Орбан призовет Макрона и Шольца начать переговоры с Россией по Украине

Орбан призовет Макрона и Шольца к переговорам с Россией по Украине от имени ЕС

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 17 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на саммите ЕС призовет президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца начать переговоры с РФ от имени ЕС для урегулирования конфликта на Украине.
"Я сегодня призову канцлера Германии и президента Франции как можно скорее начать переговоры с Россией от имени всего Евросоюза, чтобы мы могли найти выход из этой ситуации (конфликта на Украине - ред.)", - написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) перед началом второго дня саммита ЕС.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Орбан прокомментировал "план победы" Зеленского
Вчера, 12:27
 
В миреРоссияЕвросоюзУкраинаФранцияВиктор ОрбанЭммануэль МакронОлаф Шольц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала