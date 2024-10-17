https://ria.ru/20241017/ukraina-1978482713.html

Орбан призовет Макрона и Шольца начать переговоры с Россией по Украине

Орбан призовет Макрона и Шольца начать переговоры с Россией по Украине - РИА Новости, 17.10.2024

Орбан призовет Макрона и Шольца начать переговоры с Россией по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на саммите ЕС призовет президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца начать переговоры с РФ... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T12:48

2024-10-17T12:48

2024-10-17T12:48

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БУДАПЕШТ, 17 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на саммите ЕС призовет президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца начать переговоры с РФ от имени ЕС для урегулирования конфликта на Украине."Я сегодня призову канцлера Германии и президента Франции как можно скорее начать переговоры с Россией от имени всего Евросоюза, чтобы мы могли найти выход из этой ситуации (конфликта на Украине - ред.)", - написал Орбан в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) перед началом второго дня саммита ЕС.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20241017/ukraina-1978481519.html

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в мире, россия, евросоюз, украина, франция, виктор орбан, эммануэль макрон, олаф шольц