https://ria.ru/20241017/ukraina-1978476159.html

В Белом доме заявили о необходимости военных поставок Украине

В Белом доме заявили о необходимости военных поставок Украине - РИА Новости, 17.10.2024

В Белом доме заявили о необходимости военных поставок Украине

Власти США чувствуют срочность в необходимости военных поставок Украине из-за сложной для Киева ситуации на поле боя, заявил высокопоставленный представитель... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T12:01

2024-10-17T12:01

2024-10-17T12:01

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украина

сша

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нато

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Власти США чувствуют срочность в необходимости военных поставок Украине из-за сложной для Киева ситуации на поле боя, заявил высокопоставленный представитель американской администрации. "Абсолютно присутствует чувство срочности в Белом доме, от президента (США) Байдена исходит поручение делать все возможное, чтобы поставить Украину в позицию силы", - сообщил он на спецбрифинге, посвященному визиту американского президента в Германию. Как отметил чиновник, власти США осознают сложное положение Киева и по этой причине стремятся увеличить поставки оружия Украине и обучение военнослужащих ВСУ в надежде "обратить траекторию" того, что видят в Вашингтоне. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240522/kongress-1947555648.html

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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины