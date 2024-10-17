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В Белом доме заявили о необходимости военных поставок Украине - РИА Новости, 17.10.2024
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12:01 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/ukraina-1978476159.html
В Белом доме заявили о необходимости военных поставок Украине
В Белом доме заявили о необходимости военных поставок Украине - РИА Новости, 17.10.2024
В Белом доме заявили о необходимости военных поставок Украине
Власти США чувствуют срочность в необходимости военных поставок Украине из-за сложной для Киева ситуации на поле боя, заявил высокопоставленный представитель... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T12:01
2024-10-17T12:01
в мире
украина
сша
россия
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Власти США чувствуют срочность в необходимости военных поставок Украине из-за сложной для Киева ситуации на поле боя, заявил высокопоставленный представитель американской администрации. "Абсолютно присутствует чувство срочности в Белом доме, от президента (США) Байдена исходит поручение делать все возможное, чтобы поставить Украину в позицию силы", - сообщил он на спецбрифинге, посвященному визиту американского президента в Германию. Как отметил чиновник, власти США осознают сложное положение Киева и по этой причине стремятся увеличить поставки оружия Украине и обучение военнослужащих ВСУ в надежде "обратить траекторию" того, что видят в Вашингтоне. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
В Белом доме заявили о необходимости военных поставок Украине

Белый дом: США чувствуют срочность в необходимости военных поставок Украине

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Власти США чувствуют срочность в необходимости военных поставок Украине из-за сложной для Киева ситуации на поле боя, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
"Абсолютно присутствует чувство срочности в Белом доме, от президента (США) Байдена исходит поручение делать все возможное, чтобы поставить Украину в позицию силы", - сообщил он на спецбрифинге, посвященному визиту американского президента в Германию.
Как отметил чиновник, власти США осознают сложное положение Киева и по этой причине стремятся увеличить поставки оружия Украине и обучение военнослужащих ВСУ в надежде "обратить траекторию" того, что видят в Вашингтоне.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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В миреУкраинаСШАРоссияСергей ЛавровНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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