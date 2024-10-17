В Белом доме заявили о необходимости военных поставок Украине
Белый дом: США чувствуют срочность в необходимости военных поставок Украине
© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Власти США чувствуют срочность в необходимости военных поставок Украине из-за сложной для Киева ситуации на поле боя, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
"Абсолютно присутствует чувство срочности в Белом доме, от президента (США) Байдена исходит поручение делать все возможное, чтобы поставить Украину в позицию силы", - сообщил он на спецбрифинге, посвященному визиту американского президента в Германию.
Как отметил чиновник, власти США осознают сложное положение Киева и по этой причине стремятся увеличить поставки оружия Украине и обучение военнослужащих ВСУ в надежде "обратить траекторию" того, что видят в Вашингтоне.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.