https://ria.ru/20241017/ukraina-1978463990.html

На Украине заявили о взломе бота приложения минобороны

На Украине заявили о взломе бота приложения минобороны - РИА Новости, 17.10.2024

На Украине заявили о взломе бота приложения минобороны

Неизвестные взломали Telegram-бот приложения минобороны Украины для обновления учетных данных военнообязанных "Резерв+", сообщает украинская служба... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T11:05

2024-10-17T11:05

2024-10-17T11:05

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Неизвестные взломали Telegram-бот приложения минобороны Украины для обновления учетных данных военнообязанных "Резерв+", сообщает украинская служба госспецсвязи. "Правительственной командой реагирования CERT-UA получена информация о распространении через учетную запись @reserveplusbot сообщений о необходимости установки "специального программного обеспечения" с прикрепленным архивом "reservplus.zip. Установлено, что архив содержит вредоносное программное обеспечение meduzastealer, которое осуществляет похищение файлов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. По данным службы, ссылки на контакт в мессенджере Telegram, которые были опубликованы ранее на официальных страницах государственных органов, сейчас ведут на "злонамеренную учетную запись".

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в мире, технологии, министерство обороны украины, telegram