Рейтинг@Mail.ru
На Украине заявили о взломе бота приложения минобороны - РИА Новости, 17.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:05 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/ukraina-1978463990.html
На Украине заявили о взломе бота приложения минобороны
На Украине заявили о взломе бота приложения минобороны - РИА Новости, 17.10.2024
На Украине заявили о взломе бота приложения минобороны
Неизвестные взломали Telegram-бот приложения минобороны Украины для обновления учетных данных военнообязанных "Резерв+", сообщает украинская служба... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T11:05
2024-10-17T11:05
в мире
технологии
министерство обороны украины
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_505e5cbf81f919779fe3b4e4e84e21b7.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Неизвестные взломали Telegram-бот приложения минобороны Украины для обновления учетных данных военнообязанных "Резерв+", сообщает украинская служба госспецсвязи. "Правительственной командой реагирования CERT-UA получена информация о распространении через учетную запись @reserveplusbot сообщений о необходимости установки "специального программного обеспечения" с прикрепленным архивом "reservplus.zip. Установлено, что архив содержит вредоносное программное обеспечение meduzastealer, которое осуществляет похищение файлов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. По данным службы, ссылки на контакт в мессенджере Telegram, которые были опубликованы ранее на официальных страницах государственных органов, сейчас ведут на "злонамеренную учетную запись".
https://ria.ru/20240419/anonymous-1941083976.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105757/88/1057578879_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9f976508cd27140c869c93f4958618b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, министерство обороны украины, telegram
В мире, Технологии, Министерство обороны Украины, Telegram
На Украине заявили о взломе бота приложения минобороны

На Украине заявили о взломе бота приложения минобороны "Резерв+"

© Fotolia / Artur MarciniecРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Fotolia / Artur Marciniec
Работа за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Неизвестные взломали Telegram-бот приложения минобороны Украины для обновления учетных данных военнообязанных "Резерв+", сообщает украинская служба госспецсвязи.
"Правительственной командой реагирования CERT-UA получена информация о распространении через учетную запись @reserveplusbot сообщений о необходимости установки "специального программного обеспечения" с прикрепленным архивом "reservplus.zip. Установлено, что архив содержит вредоносное программное обеспечение meduzastealer, которое осуществляет похищение файлов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
По данным службы, ссылки на контакт в мессенджере Telegram, которые были опубликованы ранее на официальных страницах государственных органов, сейчас ведут на "злонамеренную учетную запись".
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Хакеры Anonymous утверждают, что взломали базы данных ЦАХАЛ
19 апреля, 16:07
 
В миреТехнологииМинистерство обороны УкраиныTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала