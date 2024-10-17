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На Украине заявили о взломе бота приложения минобороны
На Украине заявили о взломе бота приложения минобороны - РИА Новости, 17.10.2024
На Украине заявили о взломе бота приложения минобороны
Неизвестные взломали Telegram-бот приложения минобороны Украины для обновления учетных данных военнообязанных "Резерв+", сообщает украинская служба... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T11:05
2024-10-17T11:05
2024-10-17T11:05
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Неизвестные взломали Telegram-бот приложения минобороны Украины для обновления учетных данных военнообязанных "Резерв+", сообщает украинская служба госспецсвязи. "Правительственной командой реагирования CERT-UA получена информация о распространении через учетную запись @reserveplusbot сообщений о необходимости установки "специального программного обеспечения" с прикрепленным архивом "reservplus.zip. Установлено, что архив содержит вредоносное программное обеспечение meduzastealer, которое осуществляет похищение файлов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. По данным службы, ссылки на контакт в мессенджере Telegram, которые были опубликованы ранее на официальных страницах государственных органов, сейчас ведут на "злонамеренную учетную запись".
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в мире, технологии, министерство обороны украины, telegram
В мире, Технологии, Министерство обороны Украины, Telegram
На Украине заявили о взломе бота приложения минобороны
На Украине заявили о взломе бота приложения минобороны "Резерв+"