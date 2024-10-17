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Су-34 нанес удар ФАБ по опорному пункту ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 17.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:59 17.10.2024 (обновлено: 15:33 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/udar-1978524512.html
Су-34 нанес удар ФАБ по опорному пункту ВСУ в курском приграничье
Су-34 нанес удар ФАБ по опорному пункту ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 17.10.2024
Су-34 нанес удар ФАБ по опорному пункту ВСУ в курском приграничье
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области, его сопровождал... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T14:59
2024-10-17T15:33
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
су-34
су-35с
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области, его сопровождал истребитель Су-35С, сообщили в Минобороны РФ. "Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С выполнил взлет с аэродрома базирования и нанес бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ", - говорится в сообщении. Отмечается, что бомбардировка была выполнена фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). После выполнения боевого задания самолеты успешно вернулись на аэродром базирования. По докладу разведки, цели были успешно поражены, подчеркнули в МО РФ. В ведомстве напомнили, что боевые вылеты летчики оперативно-тактической авиации совершают в любое время суток, при любых погодных условиях, с различными типами авиационных вооружений.
https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Боевая работа Су-35с в приграничных районах Курской области
Истребитель-бомбардировщик Су-34 в сопровождении истребителя Су-35с выполнил взлет с аэродрома базирования и нанес бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ.
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россия, курская область, вооруженные силы украины, су-34, су-35с, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Су-34, Су-35С, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Су-34 нанес удар ФАБ по опорному пункту ВСУ в курском приграничье

Су-34 нанес удар ФАБ по опорному пункту и живой силе ВСУ в курском приграничье

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области, его сопровождал истребитель Су-35С, сообщили в Минобороны РФ.
"Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С выполнил взлет с аэродрома базирования и нанес бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что бомбардировка была выполнена фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
После выполнения боевого задания самолеты успешно вернулись на аэродром базирования. По докладу разведки, цели были успешно поражены, подчеркнули в МО РФ.
В ведомстве напомнили, что боевые вылеты летчики оперативно-тактической авиации совершают в любое время суток, при любых погодных условиях, с различными типами авиационных вооружений.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныСу-34Су-35СБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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