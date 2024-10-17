https://ria.ru/20241017/udar-1978524512.html

Су-34 нанес удар ФАБ по опорному пункту ВСУ в курском приграничье

Су-34 нанес удар ФАБ по опорному пункту ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 17.10.2024

Су-34 нанес удар ФАБ по опорному пункту ВСУ в курском приграничье

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области, его сопровождал... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T14:59

2024-10-17T14:59

2024-10-17T15:33

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

су-34

су-35с

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области, его сопровождал истребитель Су-35С, сообщили в Минобороны РФ. "Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С выполнил взлет с аэродрома базирования и нанес бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ", - говорится в сообщении. Отмечается, что бомбардировка была выполнена фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). После выполнения боевого задания самолеты успешно вернулись на аэродром базирования. По докладу разведки, цели были успешно поражены, подчеркнули в МО РФ. В ведомстве напомнили, что боевые вылеты летчики оперативно-тактической авиации совершают в любое время суток, при любых погодных условиях, с различными типами авиационных вооружений.

https://ria.ru/20240921/rossiya-1973652406.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Боевая работа Су-35с в приграничных районах Курской области Истребитель-бомбардировщик Су-34 в сопровождении истребителя Су-35с выполнил взлет с аэродрома базирования и нанес бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ. 2024-10-17T14:59 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, вооруженные силы украины, су-34, су-35с, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)