https://ria.ru/20241017/uchenye-1978677815.html

Конгресс молодых ученых посвятят теме научно-технологического развития

Конгресс молодых ученых посвятят теме научно-технологического развития - РИА Новости, 18.10.2024

Конгресс молодых ученых посвятят теме научно-технологического развития

Конгресс молодых ученых, который пройдет в конце ноябра на федеральной территории "Сириус", посвятят приоритетам научно-технологического развития, сообщил... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-17T17:16

2024-10-17T17:16

2024-10-18T11:21

наука

россия

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Конгресс молодых ученых, который пройдет в конце ноябра на федеральной территории "Сириус", посвятят приоритетам научно-технологического развития, сообщил оргкомитет конгресса. "Четвертый конгресс молодых ученых пройдет под главной темой "Приоритеты научно-технологического развития: создаем будущее сегодня". Программа объединит дискуссии о новых технологиях, ответах на большие вызовы, наукоемком бизнесе, развитии научного потенциала, международной научной коммуникации, роли и достижениях российской науки в контексте международного взаимодействия со странами БРИКС и глобального развития", - говорится в сообщении. Также в ходе конгресса, который состоится 27-29 ноября, будет обсуждаться реализация инициатив Десятилетия науки и технологий в РФ. "Программа IV конгресса молодых ученых в этом году ориентирована на развитие международной научной коммуникации и объединение усилий ученых для решения глобальных задач. Тренд на усложнение и совершенствование технологий в мире развивается стремительно, и можно сказать, что на сегодняшнем этапе технологии играют не последнюю роль в формировании нового миропорядка", - сказал советник президента РФ, руководитель межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников Антон Кобяков, слова которого приводятся в сообщении. "Поэтому так важно обсудить вопросы технологического развития в формате БРИКС – альянса стран, которые становятся архитекторами нового мироустройства. Наука и технологии должны стать опорой для альянса в его становлении как нового центра силы и глобального лидера", – добавил Кобяков. Предстоящий конгресс – повод подвести промежуточные итоги Десятилетия науки и технологий, отметил заместитель министра науки и высшего образования РФ, секретарь координационного комитета по проведению в России Десятилетия науки и технологий Денис Секиринский. В 2024 году была обновлена стратегия научно-технологического развития РФ, определены приоритеты и сформулированы новые национальные цели развития, напомнил Секиринский. "Какую роль в их достижении должна сыграть российская наука – эта тема будет в фокусе внимания участников конгресса. Его отличительной чертой станет участие гостей из стран БРИКС: уверен, что работа в таком формате будет полезна для нас и наших гостей", – добавил он. В деловую программу конгресса войдут дискуссии по четырем основным направлениям. В треке "Большие вызовы и приоритеты научно-технического развития" обсудят материалы и технику нового поколения, фундаментальные научные исследования как основу конкурентоспособности страны, биоэкономику, искусственный интеллект в науке – масштабные задачи, требующие объединения усилий государства и научного сообщества, междисциплинарного подхода и нетривиального взгляда на научные проблемы. Дискуссии коснутся развития инженерного и математического образования для обеспечения технологического суверенитета и роли критических технологий в смене исторических порядков. Также состоится открытый диалог "30 вопросов к стартаперам, которые смогли". В рамках сессий по направлению "Наука без границ: разделяя принципы, объединяем умы" обсудят роль БРИКС в формировании полицентричного миропорядка, сотрудничество России и Китая как мировых научно-технологических лидеров, научно-образовательное сотрудничество для устойчивого развития стран Африки, а также прикладные вопросы международного научного взаимодействия: возможности для молодых ученых, привлечение иностранных студентов в российские вузы, сохранение научной коммуникации в эпоху политических противоречий. В программном треке, посвященном Десятилетию науки и технологий в России, подведут итоги реализации инициатив за 2024 год по популяризации науки, привлечению в науку молодежи и детей, развитию научного волонтерства и научно-популярного туризма. Также состоятся сессии, посвященные наставничеству в науке и развитию сервисов для ученых, направленных на оптимизацию научной работы и вовлечение ученых в решение задач развития страны. В рамках трека подведут итоги мероприятий-спутников конгресса – ученые со всей страны разработали наукоемкие решения для развития ключевых отраслей регионов-заказчиков: судостроения, геологии, лавинной безопасности, сельского хозяйства. Дискуссии в направлении "Ресурсы развития: люди, идеи, инфраструктура" затронут вопросы научного предпринимательства и развития наукоемкого бизнеса, инвестиций в научные разработки и вопросы реализации исследовательских проектов, условия конверсии фундаментальных знаний в технологии мирового уровня. Ряд сессий будет посвящен развитию научных кадров: вопросам подготовки современного инженера, кадров для экологической отрасли, IT-образованию для ученых, а также роли женщин-ученых в развитии научно-образовательной сферы и месте педагогики в жизни ученого. В рамках секции состоится презентация экспертного доклада "Научные кадры России: тенденции, проблемы, перспективы". Конгресс молодых ученых - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Конгресс объединяет лидеров отечественной науки, представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, представителей бизнеса и госкорпораций, а главное - молодых ученых, победителей конкурсов, грантов, студентов и школьников из России и других стран. Для вовлечения российского научного сообщества в решение важнейших задач регионов с 2022 года в рамках Конгресса ежегодно проходят мероприятия-спутники.

https://ria.ru/20231202/kongress-1913375099.html

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