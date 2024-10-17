https://ria.ru/20241017/tsyganov-1978522260.html

Цыганов: инвестиции в технологическую независимость полностью окупаются

Цыганов: инвестиции в технологическую независимость полностью окупаются - РИА Новости, 17.10.2024

Цыганов: инвестиции в технологическую независимость полностью окупаются

Увеличение инвестиций в ИИ, перевод инфраструктур на собственные технологические решения полностью окупаются и приносят независимость от импортных поставщиков,... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T14:48

2024-10-17T14:48

2024-10-17T14:48

технологии

россия

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Увеличение инвестиций в ИИ, перевод инфраструктур на собственные технологические решения полностью окупаются и приносят независимость от импортных поставщиков, сообщил директор по информационным технологиям, зампред Т-Банка Вячеслав Цыганов в рамках выступления на форуме инновационных технологий Finopolis-2024. "У нас действует проект технологической независимости "Прометей", в котором свыше тысячи ИТ-специалистов создают собственные продукты и занимаются внедрением отечественного ПО. Мы верим, что наши инвестиции в этот проект станут фундаментом для новых технологических открытий в будущем", – привели в Т-Банке слова Цыганова. Спикер отметил, что это один из самых крупных проектов Т-Банка, благодаря которому до конца года свыше 80% значимых систем Т-Банка будут системами собственной разработки. "Импортозамещение в банках — то же самое, что и реновация в большом городе. Нам хочется, чтобы наш город, Т-Банк — или у коллег свои города — они были бы такими же прекрасными, как наша столица. И чтобы клиенты жили не в старых домах, в старых системах, которые были написаны кем-то, а чтобы они жили в новых современных условиях", — отметил он. По словам Цыганова, бизнесу также следует не только заниматься разработкой собственных решений, но и пользоваться рыночными предложениями. Тем более, что сегодня российский рынок предлагает достаточное количество отечественных ИТ-решений, которые можно использовать для развития бизнеса компаний РФ.

https://ria.ru/20241017/tarnovskiy-1978503046.html

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технологии, россия