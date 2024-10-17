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Власти сообщили о 28 погибших при ударе ЦАХАЛ по школе в секторе Газа - РИА Новости, 17.10.2024
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16:16 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/tsakhal-1978545073.html
Власти сообщили о 28 погибших при ударе ЦАХАЛ по школе в секторе Газа
Власти сообщили о 28 погибших при ударе ЦАХАЛ по школе в секторе Газа - РИА Новости, 17.10.2024
Власти сообщили о 28 погибших при ударе ЦАХАЛ по школе в секторе Газа
Число погибших при израильском ударе по школе в лагере Джебалия на севере сектора Газа достигло 28, ранения получили 160 человек, сообщил медиаофис... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T16:16
2024-10-17T16:16
в мире
хамас
исламский джихад
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 17 окт - РИА Новости. Число погибших при израильском ударе по школе в лагере Джебалия на севере сектора Газа достигло 28, ранения получили 160 человек, сообщил медиаофис правительства Газы. Ранее телеканал Al Jazeera сообщал, что более десяти человек погибли, десятки пострадали в результате израильского удара по школе Абу Хусейн, в которой размещены беженцы, в лагере Джебалия на севере сектора Газа. "Израильская оккупационная армия совершила новую бойню, обстреляв школу Абу Хусейн для перемещенных лиц в Джебалии. Жертвами стали 28 человек, 160 ранены", - говорится в заявлении медиаофиса. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что атаковала десятки бойцов ХАМАС и палестинской группировки "Исламский джихад", которые, по информации израильских военных, действовали в здании школы на севере сектора Газа. ХАМАС заявило, что утверждения ЦАХАЛ о том, что бойцы движения действовали, являются ложью.
https://ria.ru/20241017/mirotvortsy-1978422415.html
https://ria.ru/20241017/tsakhal-1978543179.html
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в мире, хамас, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, ХАМАС, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Власти сообщили о 28 погибших при ударе ЦАХАЛ по школе в секторе Газа

Власти сообщили о 28 погибших при ударе ЦАХАЛ по школе на севере сектора Газа

© AP PhotoНа месте израильского удара по школе в Газе
На месте израильского удара по школе в Газе - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo
На месте израильского удара по школе в Газе. Архивное фото
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КАИР, 17 окт - РИА Новости. Число погибших при израильском ударе по школе в лагере Джебалия на севере сектора Газа достигло 28, ранения получили 160 человек, сообщил медиаофис правительства Газы.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщал, что более десяти человек погибли, десятки пострадали в результате израильского удара по школе Абу Хусейн, в которой размещены беженцы, в лагере Джебалия на севере сектора Газа.
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Глава МИД Израиля назвал оплошностью обстрелы ЦАХАЛ миротворцев ООН
Вчера, 00:55
"Израильская оккупационная армия совершила новую бойню, обстреляв школу Абу Хусейн для перемещенных лиц в Джебалии. Жертвами стали 28 человек, 160 ранены", - говорится в заявлении медиаофиса.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что атаковала десятки бойцов ХАМАС и палестинской группировки "Исламский джихад", которые, по информации израильских военных, действовали в здании школы на севере сектора Газа. ХАМАС заявило, что утверждения ЦАХАЛ о том, что бойцы движения действовали, являются ложью.
Дым в секторе Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
ЦАХАЛ проверяет, был ли ликвидирован глава ХАМАС
Вчера, 16:12
 
В миреХАМАСИсламский джихадОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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