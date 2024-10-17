https://ria.ru/20241017/tsakhal-1978545073.html

Власти сообщили о 28 погибших при ударе ЦАХАЛ по школе в секторе Газа

Власти сообщили о 28 погибших при ударе ЦАХАЛ по школе в секторе Газа - РИА Новости, 17.10.2024

Власти сообщили о 28 погибших при ударе ЦАХАЛ по школе в секторе Газа

Число погибших при израильском ударе по школе в лагере Джебалия на севере сектора Газа достигло 28, ранения получили 160 человек, сообщил медиаофис... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T16:16

2024-10-17T16:16

2024-10-17T16:16

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хамас

исламский джихад

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 17 окт - РИА Новости. Число погибших при израильском ударе по школе в лагере Джебалия на севере сектора Газа достигло 28, ранения получили 160 человек, сообщил медиаофис правительства Газы. Ранее телеканал Al Jazeera сообщал, что более десяти человек погибли, десятки пострадали в результате израильского удара по школе Абу Хусейн, в которой размещены беженцы, в лагере Джебалия на севере сектора Газа. "Израильская оккупационная армия совершила новую бойню, обстреляв школу Абу Хусейн для перемещенных лиц в Джебалии. Жертвами стали 28 человек, 160 ранены", - говорится в заявлении медиаофиса. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что атаковала десятки бойцов ХАМАС и палестинской группировки "Исламский джихад", которые, по информации израильских военных, действовали в здании школы на севере сектора Газа. ХАМАС заявило, что утверждения ЦАХАЛ о том, что бойцы движения действовали, являются ложью.

https://ria.ru/20241017/mirotvortsy-1978422415.html

https://ria.ru/20241017/tsakhal-1978543179.html

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в мире, хамас, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году