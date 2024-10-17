https://ria.ru/20241017/tsakhal-1978543179.html

ЦАХАЛ проверяет, был ли ликвидирован глава ХАМАС

ЦАХАЛ проверяет, был ли ликвидирован глава ХАМАС - РИА Новости, 17.10.2024

ЦАХАЛ проверяет, был ли ликвидирован глава ХАМАС

Армия обороны Изриаля (ЦАХАЛ) проверяет информацию о том, был ли глава политбюро движения ХАМАС Яхья Синвар среди группы ликвидированных членов палестинских... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T16:12

2024-10-17T16:12

2024-10-17T16:12

в мире

израиль

яхья синвар

хамас

исламский джихад

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

рафах (провинция)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944297312_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_055ee3a4420351ffd50e8e5ca6c82bf1.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 окт - РИА Новости. Армия обороны Изриаля (ЦАХАЛ) проверяет информацию о том, был ли глава политбюро движения ХАМАС Яхья Синвар среди группы ликвидированных членов палестинских радикальных группировок в ходе одной из последних операций в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба в четверг. "В ходе операций Армии обороны Израиля в секторе Газа были ликвидированы три террориста. Армия обороны Израиля и Общая служба безопасности проверяют возможность того, что одним из террористов был Яхья Синвар. На данном этапе личность террористов не может быть подтверждена. В здании, где были ликвидированы террористы, не было никаких признаков присутствия заложников. Присутствующие в этом районе силы продолжают действовать с необходимой осторожностью", - говорится в сообщении. Ранее в четверг в ЦАХАЛ заявили, что силы ВВС атаковали десятки бойцов палестинского движения ХАМАС и палестинской группировки "Исламский джихад", которые, по информации израильских военных, действовали в здании школы на севере сектора Газа.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме

https://ria.ru/20241016/tsakhal-1978282454.html

https://ria.ru/20241017/mirotvortsy-1978422415.html

израиль

рафах (провинция)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, яхья синвар, хамас, исламский джихад, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, рафах (провинция), россия