ЦАХАЛ проверяет, был ли ликвидирован глава ХАМАС
ЦАХАЛ проверяет, был ли глава политбюро ХАМАС среди ликвидированных боевиков
© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым в секторе Газа после израильского удара
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым в секторе Газа после израильского удара. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 окт - РИА Новости. Армия обороны Изриаля (ЦАХАЛ) проверяет информацию о том, был ли глава политбюро движения ХАМАС Яхья Синвар среди группы ликвидированных членов палестинских радикальных группировок в ходе одной из последних операций в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба в четверг.
"В ходе операций Армии обороны Израиля в секторе Газа были ликвидированы три террориста. Армия обороны Израиля и Общая служба безопасности проверяют возможность того, что одним из террористов был Яхья Синвар. На данном этапе личность террористов не может быть подтверждена. В здании, где были ликвидированы террористы, не было никаких признаков присутствия заложников. Присутствующие в этом районе силы продолжают действовать с необходимой осторожностью", - говорится в сообщении.
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Ранее в четверг в ЦАХАЛ заявили, что силы ВВС атаковали десятки бойцов палестинского движения ХАМАС и палестинской группировки "Исламский джихад", которые, по информации израильских военных, действовали в здании школы на севере сектора Газа.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме