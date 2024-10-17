https://ria.ru/20241017/trud-1978525745.html

Багреева рассказала о ключевых факторах роста производительности труда

Багреева рассказала о ключевых факторах роста производительности труда - РИА Новости, 17.10.2024

Багреева рассказала о ключевых факторах роста производительности труда

Переход к автоматизации и меры по внедрению цифровых инструментов являются главным фактором, обеспечивающим рост производительности труда на предприятиях,... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T15:05

2024-10-17T15:05

2024-10-17T15:05

москва

мария багреева

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Переход к автоматизации и меры по внедрению цифровых инструментов являются главным фактором, обеспечивающим рост производительности труда на предприятиях, рассказала заммэра Москвы, руководитель столичного департамента Мария Багреева.Как она отметила на пленарной сессии VI форума "Производительность 360", в условиях растущей экономики необходим существенный рост кадров."На сегодняшний день только в Москве дефицит кадров составляет порядка 500 тысяч человек. В условиях сложившейся демографической ситуации и структурной перестройки экономики нехватка кадров может стать ключевым ограничением экономического роста, поэтому нужны решения, которые дадут эффект уже сегодня", – рассказала Багреева, чьи слова приводит пресс-служба департамента.По ее словам, проблему позволяет решить нацпроект "Производительность труда", участниками которого с начала 2022 года стали 419 компаний, работающих в Москве. Из них 263 предприятия получили высокий результат. Производительность труда выросла в среднем на 40%, а совокупный экономический эффект достиг около 9 миллиардов рублей."Сейчас многие компании продолжают распространять полученный опыт на другие направления работы и процессы. Участие предприятий в нацпроекте не требует дополнительных финансовых затрат от компаний, при этом высвобождаются ресурсы для дальнейшего развития", – добавила Багреева.При этом высвобожденные благодаря нацпроекту средства способствуют технологическому развитию предприятий. Их можно направить на цифровизацию и автоматизацию производств."Для продолжения роста и решения проблемы с нехваткой кадров важно, чтобы с направлением по повышению производительности труда были синхронизированы иные национальные и федеральные проекты, направленные на доступность средств производства и разработку необходимых технологических решений", – подчеркнула Багреева.По словам заммэра, основная задача в 2025–2030 годах для новых нацпроектов - повышение доступности средств автоматизации для предприятий. Для проекта по производительности труда – это увеличение числа проектов, реализуемых с использованием цифровых решений.В свою очередь министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что внедрение ИТ-решений в отстроенные производственные процессы важно для достижения максимального эффекта для производства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, мария багреева