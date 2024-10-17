https://ria.ru/20241017/trevoga-1978532965.html

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.10.2024

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T15:22

2024-10-17T15:22

2024-10-17T15:23

севастополь

михаил развожаев

безопасность

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155744/94/1557449469_0:115:3233:1933_1920x0_80_0_0_7266b43537ea9a2d7bc63bd1ab9debb3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. "Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал он в своем Telegram-канале. Тревога была запущена в 15.13 мск. В городе приостановил работу наземный и морской общественный транспорт.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, михаил развожаев, безопасность