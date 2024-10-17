https://ria.ru/20241017/trevoga-1978532965.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.10.2024
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T15:22
2024-10-17T15:22
2024-10-17T15:23
севастополь
михаил развожаев
безопасность
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. "Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал он в своем Telegram-канале. Тревога была запущена в 15.13 мск. В городе приостановил работу наземный и морской общественный транспорт.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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севастополь, михаил развожаев, безопасность
Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Развожаев: в Севастополе объявили воздушную тревогу