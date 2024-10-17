https://ria.ru/20241017/tbank-1978532055.html
Т-Банк с маркетплейсами создает канал для защиты клиентов от мошенников
Т-Банк с маркетплейсами создает канал для защиты клиентов от мошенников - РИА Новости, 17.10.2024
Т-Банк с маркетплейсами создает канал для защиты клиентов от мошенников
Т-Банк в коллаборации с маркетплейсами Ozon, Wildberries и "Яндекс Маркетом" тестирует пилотный проект – канал оперативного взаимодействия для возврата денег за РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T15:20
2024-10-17T15:20
2024-10-17T15:37
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_124:0:2000:1055_1920x0_80_0_0_85ac523032b973f85798d5380ffa69f9.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Т-Банк в коллаборации с маркетплейсами Ozon, Wildberries и "Яндекс Маркетом" тестирует пилотный проект – канал оперативного взаимодействия для возврата денег за покупки, совершенные мошенниками от лица клиентов, сообщил руководитель Центра экосистемной защиты Т-Банка на полях форума FINOPOLIS Олег Замиралов. "Мы тестируем пилот – канал оперативного взаимодействия для защиты от мошенничества с онлайн-покупками. Решаем срочные сложные клиентские кейсы мошенничества с коллегами в ручном режим. Это позволит спасать до 100 миллионов рублей в год. Скоро расскажем об этом подробнее", – привели слова Замиралова в пресс-службе банка. Ранее схожий пилот компания запустила со Сбером, также отметил Замиралов. Это специальный защищенный канал, который позволяет клиентам обоих банков возвращать деньги по мошенническим операциям и ошибочным переводам. Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024 проходит с 16 по 18 октября на федеральной территории Сириус.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_370:0:1777:1055_1920x0_80_0_0_840f9273e6dad0770de76e317e87a447.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Т-Банк в коллаборации с маркетплейсами Ozon, Wildberries и "Яндекс Маркетом" тестирует пилотный проект – канал оперативного взаимодействия для возврата денег за покупки, совершенные мошенниками от лица клиентов, сообщил руководитель Центра экосистемной защиты Т-Банка на полях форума FINOPOLIS Олег Замиралов.
"Мы тестируем пилот – канал оперативного взаимодействия для защиты от мошенничества с онлайн-покупками. Решаем срочные сложные клиентские кейсы мошенничества с коллегами в ручном режим. Это позволит спасать до 100 миллионов рублей в год. Скоро расскажем об этом подробнее", – привели слова Замиралова в пресс-службе банка.
Ранее схожий пилот компания запустила со Сбером, также отметил Замиралов. Это специальный защищенный канал, который позволяет клиентам обоих банков возвращать деньги по мошенническим операциям и ошибочным переводам.
Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024 проходит с 16 по 18 октября на федеральной территории Сириус.