https://ria.ru/20241017/tbank-1978532055.html

Т-Банк с маркетплейсами создает канал для защиты клиентов от мошенников

Т-Банк с маркетплейсами создает канал для защиты клиентов от мошенников - РИА Новости, 17.10.2024

Т-Банк с маркетплейсами создает канал для защиты клиентов от мошенников

Т-Банк в коллаборации с маркетплейсами Ozon, Wildberries и "Яндекс Маркетом" тестирует пилотный проект – канал оперативного взаимодействия для возврата денег за РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T15:20

2024-10-17T15:20

2024-10-17T15:37

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_124:0:2000:1055_1920x0_80_0_0_85ac523032b973f85798d5380ffa69f9.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Т-Банк в коллаборации с маркетплейсами Ozon, Wildberries и "Яндекс Маркетом" тестирует пилотный проект – канал оперативного взаимодействия для возврата денег за покупки, совершенные мошенниками от лица клиентов, сообщил руководитель Центра экосистемной защиты Т-Банка на полях форума FINOPOLIS Олег Замиралов. "Мы тестируем пилот – канал оперативного взаимодействия для защиты от мошенничества с онлайн-покупками. Решаем срочные сложные клиентские кейсы мошенничества с коллегами в ручном режим. Это позволит спасать до 100 миллионов рублей в год. Скоро расскажем об этом подробнее", – привели слова Замиралова в пресс-службе банка. Ранее схожий пилот компания запустила со Сбером, также отметил Замиралов. Это специальный защищенный канал, который позволяет клиентам обоих банков возвращать деньги по мошенническим операциям и ошибочным переводам. Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024 проходит с 16 по 18 октября на федеральной территории Сириус.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии