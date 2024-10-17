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Т-Банк с маркетплейсами создает канал для защиты клиентов от мошенников - РИА Новости, 17.10.2024
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15:20 17.10.2024 (обновлено: 15:37 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/tbank-1978532055.html
Т-Банк с маркетплейсами создает канал для защиты клиентов от мошенников
Т-Банк с маркетплейсами создает канал для защиты клиентов от мошенников - РИА Новости, 17.10.2024
Т-Банк с маркетплейсами создает канал для защиты клиентов от мошенников
Т-Банк в коллаборации с маркетплейсами Ozon, Wildberries и "Яндекс Маркетом" тестирует пилотный проект – канал оперативного взаимодействия для возврата денег за РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T15:20
2024-10-17T15:37
технологии
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Т-Банк в коллаборации с маркетплейсами Ozon, Wildberries и "Яндекс Маркетом" тестирует пилотный проект – канал оперативного взаимодействия для возврата денег за покупки, совершенные мошенниками от лица клиентов, сообщил руководитель Центра экосистемной защиты Т-Банка на полях форума FINOPOLIS Олег Замиралов. "Мы тестируем пилот – канал оперативного взаимодействия для защиты от мошенничества с онлайн-покупками. Решаем срочные сложные клиентские кейсы мошенничества с коллегами в ручном режим. Это позволит спасать до 100 миллионов рублей в год. Скоро расскажем об этом подробнее", – привели слова Замиралова в пресс-службе банка. Ранее схожий пилот компания запустила со Сбером, также отметил Замиралов. Это специальный защищенный канал, который позволяет клиентам обоих банков возвращать деньги по мошенническим операциям и ошибочным переводам. Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024 проходит с 16 по 18 октября на федеральной территории Сириус.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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5
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96
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353
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технологии
Технологии

Т-Банк с маркетплейсами создает канал для защиты клиентов от мошенников

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Т-Банк в коллаборации с маркетплейсами Ozon, Wildberries и "Яндекс Маркетом" тестирует пилотный проект – канал оперативного взаимодействия для возврата денег за покупки, совершенные мошенниками от лица клиентов, сообщил руководитель Центра экосистемной защиты Т-Банка на полях форума FINOPOLIS Олег Замиралов.
"Мы тестируем пилот – канал оперативного взаимодействия для защиты от мошенничества с онлайн-покупками. Решаем срочные сложные клиентские кейсы мошенничества с коллегами в ручном режим. Это позволит спасать до 100 миллионов рублей в год. Скоро расскажем об этом подробнее", – привели слова Замиралова в пресс-службе банка.
Ранее схожий пилот компания запустила со Сбером, также отметил Замиралов. Это специальный защищенный канал, который позволяет клиентам обоих банков возвращать деньги по мошенническим операциям и ошибочным переводам.
Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024 проходит с 16 по 18 октября на федеральной территории Сириус.
 
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