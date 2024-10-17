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Тарновский на Finopolis-2024 рассказал о роли технологий в страховании - РИА Новости, 17.10.2024
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13:40 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/tarnovskiy-1978503046.html
Тарновский на Finopolis-2024 рассказал о роли технологий в страховании
Тарновский на Finopolis-2024 рассказал о роли технологий в страховании - РИА Новости, 17.10.2024
Тарновский на Finopolis-2024 рассказал о роли технологий в страховании
Цифровые технологии - ключевой драйвер финансовой отрасли, они напрямую влияют на развитие бизнеса, считает генеральный директор страхового дома ВСК Александр... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T13:40
2024-10-17T13:40
экономика
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Цифровые технологии - ключевой драйвер финансовой отрасли, они напрямую влияют на развитие бизнеса, считает генеральный директор страхового дома ВСК Александр Тарновский. Заявление прозвучало в рамках секции Ассоциации ФинТех "Технологическая трансформация: новые рубежи финансовых инноваций" на форуме Finopolis-2024. Во время выступления Тарновский выделил сквозную идентификацию в качестве одного из наиболее актуальных технологических трендов рынка. Современная клиентоцентричная модель бизнеса требует быстрого и однозначного распознавания клиента для того, чтобы предложить ему соответствующие именно его потребностям страховые решения и сервисные продукты. Эксперт подчеркнул, что технологии напрямую влияют на развитие бизнеса. Так, за последние годы в ВСК был полностью оцифрован процесс урегулирования в автостраховании, интегрированы ИИ-помощники, прогностические модели на базе ИИ. В ходе круглого стола ВСС "Берегись нейросетей: Юрий Деточкин VS искусственный интеллект" Тарновский отметил, что важно сохранять баланс между технологиями и человеком. "Мы видим, как внедряются технологии, которые меняют финансовой рынок и трансформируют привычный клиентский путь. И то, что ранее было лишь частью футуристического образа, сегодня стало уже реальностью – и прежде всего это касается искусственного интеллекта. ИИ в страховании применяется повсеместно, ускоряя процессы, обеспечивая полностью цифровой клиентский путь, помогая прогнозировать поведение и делать адаптированные предложения клиентам", - отметил Тарновский. Он добавил, что основная задача сейчас – это не столько найти совершенно новые технологии, сколько научиться эффективно внедрять и масштабировать имеющиеся. "Обеспечить максимальную ценность для клиента и одновременно научиться капитализировать инновации, сделать мультипликатором финансового результата", - резюмировал гендиректор.
https://ria.ru/20241016/finopolis-1978277379.html
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экономика
Экономика

Тарновский на Finopolis-2024 рассказал о роли технологий в страховании

© Фото : Пресс-служба Страхового Дома ВСКГенеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский
Генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Фото : Пресс-служба Страхового Дома ВСК
Генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Цифровые технологии - ключевой драйвер финансовой отрасли, они напрямую влияют на развитие бизнеса, считает генеральный директор страхового дома ВСК Александр Тарновский.
Заявление прозвучало в рамках секции Ассоциации ФинТех "Технологическая трансформация: новые рубежи финансовых инноваций" на форуме Finopolis-2024.
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Во время выступления Тарновский выделил сквозную идентификацию в качестве одного из наиболее актуальных технологических трендов рынка. Современная клиентоцентричная модель бизнеса требует быстрого и однозначного распознавания клиента для того, чтобы предложить ему соответствующие именно его потребностям страховые решения и сервисные продукты.
Эксперт подчеркнул, что технологии напрямую влияют на развитие бизнеса. Так, за последние годы в ВСК был полностью оцифрован процесс урегулирования в автостраховании, интегрированы ИИ-помощники, прогностические модели на базе ИИ.
В ходе круглого стола ВСС "Берегись нейросетей: Юрий Деточкин VS искусственный интеллект" Тарновский отметил, что важно сохранять баланс между технологиями и человеком.
"Мы видим, как внедряются технологии, которые меняют финансовой рынок и трансформируют привычный клиентский путь. И то, что ранее было лишь частью футуристического образа, сегодня стало уже реальностью – и прежде всего это касается искусственного интеллекта. ИИ в страховании применяется повсеместно, ускоряя процессы, обеспечивая полностью цифровой клиентский путь, помогая прогнозировать поведение и делать адаптированные предложения клиентам", - отметил Тарновский.
Он добавил, что основная задача сейчас – это не столько найти совершенно новые технологии, сколько научиться эффективно внедрять и масштабировать имеющиеся.
"Обеспечить максимальную ценность для клиента и одновременно научиться капитализировать инновации, сделать мультипликатором финансового результата", - резюмировал гендиректор.
Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024 - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
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