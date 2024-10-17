https://ria.ru/20241017/tarnovskiy-1978503046.html

Тарновский на Finopolis-2024 рассказал о роли технологий в страховании

Тарновский на Finopolis-2024 рассказал о роли технологий в страховании - РИА Новости, 17.10.2024

Тарновский на Finopolis-2024 рассказал о роли технологий в страховании

Цифровые технологии - ключевой драйвер финансовой отрасли, они напрямую влияют на развитие бизнеса, считает генеральный директор страхового дома ВСК Александр... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T13:40

2024-10-17T13:40

2024-10-17T13:40

экономика

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Цифровые технологии - ключевой драйвер финансовой отрасли, они напрямую влияют на развитие бизнеса, считает генеральный директор страхового дома ВСК Александр Тарновский. Заявление прозвучало в рамках секции Ассоциации ФинТех "Технологическая трансформация: новые рубежи финансовых инноваций" на форуме Finopolis-2024. Во время выступления Тарновский выделил сквозную идентификацию в качестве одного из наиболее актуальных технологических трендов рынка. Современная клиентоцентричная модель бизнеса требует быстрого и однозначного распознавания клиента для того, чтобы предложить ему соответствующие именно его потребностям страховые решения и сервисные продукты. Эксперт подчеркнул, что технологии напрямую влияют на развитие бизнеса. Так, за последние годы в ВСК был полностью оцифрован процесс урегулирования в автостраховании, интегрированы ИИ-помощники, прогностические модели на базе ИИ. В ходе круглого стола ВСС "Берегись нейросетей: Юрий Деточкин VS искусственный интеллект" Тарновский отметил, что важно сохранять баланс между технологиями и человеком. "Мы видим, как внедряются технологии, которые меняют финансовой рынок и трансформируют привычный клиентский путь. И то, что ранее было лишь частью футуристического образа, сегодня стало уже реальностью – и прежде всего это касается искусственного интеллекта. ИИ в страховании применяется повсеместно, ускоряя процессы, обеспечивая полностью цифровой клиентский путь, помогая прогнозировать поведение и делать адаптированные предложения клиентам", - отметил Тарновский. Он добавил, что основная задача сейчас – это не столько найти совершенно новые технологии, сколько научиться эффективно внедрять и масштабировать имеющиеся. "Обеспечить максимальную ценность для клиента и одновременно научиться капитализировать инновации, сделать мультипликатором финансового результата", - резюмировал гендиректор.

https://ria.ru/20241016/finopolis-1978277379.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика