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Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области
Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области - РИА Новости, 17.10.2024
Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области
Военнослужащие группировки "Север" с помощью беспилотного ударного комплекса "Иноходец" уничтожили танк ВСУ в приграничном районе Курской области, следует из... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T17:17
2024-10-17T17:17
2024-10-17T17:17
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Север" с помощью беспилотного ударного комплекса "Иноходец" уничтожили танк ВСУ в приграничном районе Курской области, следует из видеоматериалов, опубликованных Минобороны России. В описании к видео отмечается, что танк был обнаружен в ходе разведки с помощью беспилотника. Точные координаты были переданы расчету "Иноходца", который нанес ракетный удар по выявленной цели. "В результате прямого попадания ракеты танк боевиков ВСУ был уничтожен. Объективный контроль уничтожения цели осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени", - уточнили в МО РФ. На опубликованных кадрах видно, как снаряд попадает в скрытый под деревьями в лесополосе танк, после чего происходит взрыв.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Уничтожение "Иноходцем" танка ВСУ в приграничном районе Курской области
Уничтожение "Иноходцем" танка ВСУ в приграничном районе Курской области
2024-10-17T17:17
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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области
МО показало кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области комплексом "Иноходец"