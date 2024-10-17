https://ria.ru/20241017/tamozhnya-1978504943.html
Зеленский подписал закон о таможне, который требовали США
Зеленский подписал закон о таможне, который требовали США - РИА Новости, 17.10.2024
Зеленский подписал закон о таможне, который требовали США
Владимир Зеленский подписал закон о реформировании украинской таможни, на котором настаивали МВФ, Всемирный банк и США, сообщил в четверг депутат парламента... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T14:16
2024-10-17T14:16
2024-10-17T14:16
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о реформировании украинской таможни, на котором настаивали МВФ, Всемирный банк и США, сообщил в четверг депутат парламента Ярослав Железняк. Депутат 17 сентября сообщал, что Верховная рада приняла законопроект о реформировании украинской таможни. "Этот день настал. Закон о реформе таможни подписан. С 1 ноября вступает в силу. Спасибо всем, кто был рядом и боролся. Два года моей жизни на это ушло", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Депутат Верховной рады Ирина Геращенко ранее уточняла, что закон предусматривает изменение процедуры конкурсного отбора руководителя таможенной службы. В случае отрицательного заключения аудита глава ведомства может быть уволен.
https://ria.ru/20240312/tamozhnya-1932553719.html
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Зеленский подписал закон о таможне, который требовали США
Железняк: Зеленский подписал закон о реформе таможни, продвигаемый МВФ и США