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Зеленский подписал закон о таможне, который требовали США - РИА Новости, 17.10.2024
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14:16 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/tamozhnya-1978504943.html
Зеленский подписал закон о таможне, который требовали США
Зеленский подписал закон о таможне, который требовали США - РИА Новости, 17.10.2024
Зеленский подписал закон о таможне, который требовали США
Владимир Зеленский подписал закон о реформировании украинской таможни, на котором настаивали МВФ, Всемирный банк и США, сообщил в четверг депутат парламента... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T14:16
2024-10-17T14:16
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украина
сша
владимир зеленский
верховная рада украины
мвф
всемирный банк
ирина геращенко
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о реформировании украинской таможни, на котором настаивали МВФ, Всемирный банк и США, сообщил в четверг депутат парламента Ярослав Железняк. Депутат 17 сентября сообщал, что Верховная рада приняла законопроект о реформировании украинской таможни. "Этот день настал. Закон о реформе таможни подписан. С 1 ноября вступает в силу. Спасибо всем, кто был рядом и боролся. Два года моей жизни на это ушло", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Депутат Верховной рады Ирина Геращенко ранее уточняла, что закон предусматривает изменение процедуры конкурсного отбора руководителя таможенной службы. В случае отрицательного заключения аудита глава ведомства может быть уволен.
https://ria.ru/20240312/tamozhnya-1932553719.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, верховная рада украины, мвф, всемирный банк, ирина геращенко
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, МВФ, Всемирный банк, Ирина Геращенко
Зеленский подписал закон о таможне, который требовали США

Железняк: Зеленский подписал закон о реформе таможни, продвигаемый МВФ и США

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о реформировании украинской таможни, на котором настаивали МВФ, Всемирный банк и США, сообщил в четверг депутат парламента Ярослав Железняк.
Депутат 17 сентября сообщал, что Верховная рада приняла законопроект о реформировании украинской таможни.
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"Этот день настал. Закон о реформе таможни подписан. С 1 ноября вступает в силу. Спасибо всем, кто был рядом и боролся. Два года моей жизни на это ушло", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Депутат Верховной рады Ирина Геращенко ранее уточняла, что закон предусматривает изменение процедуры конкурсного отбора руководителя таможенной службы. В случае отрицательного заключения аудита глава ведомства может быть уволен.
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В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныМВФВсемирный банкИрина Геращенко
 
 
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