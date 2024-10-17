https://ria.ru/20241017/tamozhnya-1978504943.html

Зеленский подписал закон о таможне, который требовали США

Зеленский подписал закон о таможне, который требовали США - РИА Новости, 17.10.2024

Зеленский подписал закон о таможне, который требовали США

Владимир Зеленский подписал закон о реформировании украинской таможни, на котором настаивали МВФ, Всемирный банк и США, сообщил в четверг депутат парламента... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T14:16

2024-10-17T14:16

2024-10-17T14:16

в мире

украина

сша

владимир зеленский

верховная рада украины

мвф

всемирный банк

ирина геращенко

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон о реформировании украинской таможни, на котором настаивали МВФ, Всемирный банк и США, сообщил в четверг депутат парламента Ярослав Железняк. Депутат 17 сентября сообщал, что Верховная рада приняла законопроект о реформировании украинской таможни. "Этот день настал. Закон о реформе таможни подписан. С 1 ноября вступает в силу. Спасибо всем, кто был рядом и боролся. Два года моей жизни на это ушло", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Депутат Верховной рады Ирина Геращенко ранее уточняла, что закон предусматривает изменение процедуры конкурсного отбора руководителя таможенной службы. В случае отрицательного заключения аудита глава ведомства может быть уволен.

https://ria.ru/20240312/tamozhnya-1932553719.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, верховная рада украины, мвф, всемирный банк, ирина геращенко