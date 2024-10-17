https://ria.ru/20241017/syrskiy-1978428090.html

"Нацелили пулеметы". Реакция Сырского на план Зеленского вызвала смех в США

"Нацелили пулеметы". Реакция Сырского на план Зеленского вызвала смех в США - РИА Новости, 17.10.2024

"Нацелили пулеметы". Реакция Сырского на план Зеленского вызвала смех в США

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассмеялся в эфире YouTube-канала Deep Dive, обсуждая с подполковником ВС США в отставке Дэниэлом Дэвисом странное поведение... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T03:40

2024-10-17T03:40

2024-10-17T10:33

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассмеялся в эфире YouTube-канала Deep Dive, обсуждая с подполковником ВС США в отставке Дэниэлом Дэвисом странное поведение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского во время зачитывания "плана победы" Владимиром Зеленским.Зеленский в среду презентовал в украинском парламенте план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт — это приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Согласно этому плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года.Аналитики иронично заметили, что, несмотря на регулярные овации и вставания с мест, лица чиновников киевского режима выражали озабоченность и неоднозначность. Особенно это было заметно на лице главнокомандующего ВСУ Сырского. "Это выглядит (аплодисменты Сырского. — Прим. ред.), будто у вас завис браузер. <...> Это тот случай, когда прямо перед камерами на вас нацелили пулеметы и сказали, чтобы вы вставали и хлопали", — отметил Дэвис.По словам Джонсона, такая реакция на "план победы" означает несоответствие между тем, что говорит Зеленский, и той реальностью, в которой живет его окружение."Это как футбольный тренер, который говорит ободряющую речь команде, однако они знают, что как только они выйдут (на поле. — Прим. ред.), их разгромят", — выразил мнение Джонсон.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что "план победы" Зеленского является официальным признанием поражения, признанием в том, что спецоперация необходима и закономерна, а также выклянчиванием денег напоследок.

https://ria.ru/20241016/plan-1978420190.html

https://ria.ru/20241016/ukraina-1978415003.html

https://ria.ru/20241016/sholts--1978350607.html

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в мире, украина, россия, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сша