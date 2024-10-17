Рейтинг@Mail.ru
"Нацелили пулеметы". Реакция Сырского на план Зеленского вызвала смех в США - РИА Новости, 17.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:40 17.10.2024 (обновлено: 10:33 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/syrskiy-1978428090.html
"Нацелили пулеметы". Реакция Сырского на план Зеленского вызвала смех в США
"Нацелили пулеметы". Реакция Сырского на план Зеленского вызвала смех в США - РИА Новости, 17.10.2024
"Нацелили пулеметы". Реакция Сырского на план Зеленского вызвала смех в США
Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассмеялся в эфире YouTube-канала Deep Dive, обсуждая с подполковником ВС США в отставке Дэниэлом Дэвисом странное поведение... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T03:40
2024-10-17T10:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
александр сырский
владимир зеленский
вооруженные силы украины
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926256353_73:111:2500:1476_1920x0_80_0_0_7f61cdd8c2d746f2c8152f5ec7e6ecc5.jpg
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассмеялся в эфире YouTube-канала Deep Dive, обсуждая с подполковником ВС США в отставке Дэниэлом Дэвисом странное поведение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского во время зачитывания "плана победы" Владимиром Зеленским.Зеленский в среду презентовал в украинском парламенте план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт — это приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Согласно этому плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года.Аналитики иронично заметили, что, несмотря на регулярные овации и вставания с мест, лица чиновников киевского режима выражали озабоченность и неоднозначность. Особенно это было заметно на лице главнокомандующего ВСУ Сырского. &quot;Это выглядит (аплодисменты Сырского. — Прим. ред.), будто у вас завис браузер. &lt;...&gt; Это тот случай, когда прямо перед камерами на вас нацелили пулеметы и сказали, чтобы вы вставали и хлопали&quot;, — отметил Дэвис.По словам Джонсона, такая реакция на "план победы" означает несоответствие между тем, что говорит Зеленский, и той реальностью, в которой живет его окружение."Это как футбольный тренер, который говорит ободряющую речь команде, однако они знают, что как только они выйдут (на поле. — Прим. ред.), их разгромят", — выразил мнение Джонсон.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что "план победы" Зеленского является официальным признанием поражения, признанием в том, что спецоперация необходима и закономерна, а также выклянчиванием денег напоследок.
https://ria.ru/20241016/plan-1978420190.html
https://ria.ru/20241016/ukraina-1978415003.html
https://ria.ru/20241016/sholts--1978350607.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926256353_224:0:2447:1667_1920x0_80_0_0_deb58e236e5cac856202bf40244b8db8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, США
"Нацелили пулеметы". Реакция Сырского на план Зеленского вызвала смех в США

В США обсудили странное поведение Сырского во время зачитывания "плана победы"

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский
Президент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Фото : Офис президента Украины
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассмеялся в эфире YouTube-канала Deep Dive, обсуждая с подполковником ВС США в отставке Дэниэлом Дэвисом странное поведение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского во время зачитывания "плана победы" Владимиром Зеленским.
Зеленский в среду презентовал в украинском парламенте план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт — это приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Согласно этому плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года.
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
В офисе Зеленского раскрыли содержание секретных приложений к "плану мира"
16 октября, 23:43
Аналитики иронично заметили, что, несмотря на регулярные овации и вставания с мест, лица чиновников киевского режима выражали озабоченность и неоднозначность. Особенно это было заметно на лице главнокомандующего ВСУ Сырского.
«

"Это выглядит (аплодисменты Сырского. — Прим. ред.), будто у вас завис браузер. <...> Это тот случай, когда прямо перед камерами на вас нацелили пулеметы и сказали, чтобы вы вставали и хлопали", — отметил Дэвис.

По словам Джонсона, такая реакция на "план победы" означает несоответствие между тем, что говорит Зеленский, и той реальностью, в которой живет его окружение.
Учения НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
СМИ назвали условие Запада для принятия Украины в НАТО
16 октября, 22:04
"Это как футбольный тренер, который говорит ободряющую речь команде, однако они знают, что как только они выйдут (на поле. — Прим. ред.), их разгромят", — выразил мнение Джонсон.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что "план победы" Зеленского является официальным признанием поражения, признанием в том, что спецоперация необходима и закономерна, а также выклянчиванием денег напоследок.
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным урегулирование на Украине
16 октября, 15:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияАлександр СырскийВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала