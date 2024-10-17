"Нацелили пулеметы". Реакция Сырского на план Зеленского вызвала смех в США
В США обсудили странное поведение Сырского во время зачитывания "плана победы"
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский
© Фото : Офис президента Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассмеялся в эфире YouTube-канала Deep Dive, обсуждая с подполковником ВС США в отставке Дэниэлом Дэвисом странное поведение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского во время зачитывания "плана победы" Владимиром Зеленским.
Зеленский в среду презентовал в украинском парламенте план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт — это приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Согласно этому плану, конфликт должен закончиться не позднее 2025 года.
Аналитики иронично заметили, что, несмотря на регулярные овации и вставания с мест, лица чиновников киевского режима выражали озабоченность и неоднозначность. Особенно это было заметно на лице главнокомандующего ВСУ Сырского.
«
"Это выглядит (аплодисменты Сырского. — Прим. ред.), будто у вас завис браузер. <...> Это тот случай, когда прямо перед камерами на вас нацелили пулеметы и сказали, чтобы вы вставали и хлопали", — отметил Дэвис.
По словам Джонсона, такая реакция на "план победы" означает несоответствие между тем, что говорит Зеленский, и той реальностью, в которой живет его окружение.
СМИ назвали условие Запада для принятия Украины в НАТО
16 октября, 22:04
"Это как футбольный тренер, который говорит ободряющую речь команде, однако они знают, что как только они выйдут (на поле. — Прим. ред.), их разгромят", — выразил мнение Джонсон.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что "план победы" Зеленского является официальным признанием поражения, признанием в том, что спецоперация необходима и закономерна, а также выклянчиванием денег напоследок.