https://ria.ru/20241017/svo-1978607643.html

НАТО без оптимизма оценила ситуацию на поле боя для Украины

НАТО без оптимизма оценила ситуацию на поле боя для Украины - РИА Новости, 17.10.2024

НАТО без оптимизма оценила ситуацию на поле боя для Украины

Неназванный чиновник НАТО заявил, что без оптимизма оценивает ситуацию Украины на поле боя на фоне успехов сил РФ, он обеспокоен тем, что они продолжатся. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T21:05

2024-10-17T21:05

2024-10-17T21:05

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Неназванный чиновник НАТО заявил, что без оптимизма оценивает ситуацию Украины на поле боя на фоне успехов сил РФ, он обеспокоен тем, что они продолжатся. Газета Washington Post напоминает, что российские силы на передовой стабильно продвигаются и выдавливают ВСУ из Курской области. Как отмечает чиновник, такое положение дел вызывает обеспокоенность, что Москва продолжит добиваться успехов. "Оптимистично" - это не то слово, к которому бы я прибег, чтобы описать нынешнюю ситуацию", - приводит издание слова должностного лица из альянса. Ранее в генштабе украинских войск заявили, что ситуация для ВСУ является сложной на всей линии фронта.

https://ria.ru/20241017/vsu-1978484213.html

https://ria.ru/20241017/svo-1978602227.html

украина

россия

курская область

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