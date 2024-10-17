https://ria.ru/20241017/svo-1978607643.html
НАТО без оптимизма оценила ситуацию на поле боя для Украины
НАТО без оптимизма оценила ситуацию на поле боя для Украины - РИА Новости, 17.10.2024
НАТО без оптимизма оценила ситуацию на поле боя для Украины
Неназванный чиновник НАТО заявил, что без оптимизма оценивает ситуацию Украины на поле боя на фоне успехов сил РФ, он обеспокоен тем, что они продолжатся. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T21:05
2024-10-17T21:05
2024-10-17T21:05
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Неназванный чиновник НАТО заявил, что без оптимизма оценивает ситуацию Украины на поле боя на фоне успехов сил РФ, он обеспокоен тем, что они продолжатся. Газета Washington Post напоминает, что российские силы на передовой стабильно продвигаются и выдавливают ВСУ из Курской области. Как отмечает чиновник, такое положение дел вызывает обеспокоенность, что Москва продолжит добиваться успехов. "Оптимистично" - это не то слово, к которому бы я прибег, чтобы описать нынешнюю ситуацию", - приводит издание слова должностного лица из альянса. Ранее в генштабе украинских войск заявили, что ситуация для ВСУ является сложной на всей линии фронта.
https://ria.ru/20241017/vsu-1978484213.html
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в мире, украина, россия, курская область, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, НАТО
НАТО без оптимизма оценила ситуацию на поле боя для Украины
Чиновник НАТО обеспокоен положением Украины на поле боя на фоне успехов сил РФ