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НАТО без оптимизма оценила ситуацию на поле боя для Украины - РИА Новости, 17.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:05 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/svo-1978607643.html
НАТО без оптимизма оценила ситуацию на поле боя для Украины
НАТО без оптимизма оценила ситуацию на поле боя для Украины - РИА Новости, 17.10.2024
НАТО без оптимизма оценила ситуацию на поле боя для Украины
Неназванный чиновник НАТО заявил, что без оптимизма оценивает ситуацию Украины на поле боя на фоне успехов сил РФ, он обеспокоен тем, что они продолжатся. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T21:05
2024-10-17T21:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
курская область
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Неназванный чиновник НАТО заявил, что без оптимизма оценивает ситуацию Украины на поле боя на фоне успехов сил РФ, он обеспокоен тем, что они продолжатся. Газета Washington Post напоминает, что российские силы на передовой стабильно продвигаются и выдавливают ВСУ из Курской области. Как отмечает чиновник, такое положение дел вызывает обеспокоенность, что Москва продолжит добиваться успехов. "Оптимистично" - это не то слово, к которому бы я прибег, чтобы описать нынешнюю ситуацию", - приводит издание слова должностного лица из альянса. Ранее в генштабе украинских войск заявили, что ситуация для ВСУ является сложной на всей линии фронта.
https://ria.ru/20241017/vsu-1978484213.html
https://ria.ru/20241017/svo-1978602227.html
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в мире, украина, россия, курская область, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, НАТО
НАТО без оптимизма оценила ситуацию на поле боя для Украины

Чиновник НАТО обеспокоен положением Украины на поле боя на фоне успехов сил РФ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Неназванный чиновник НАТО заявил, что без оптимизма оценивает ситуацию Украины на поле боя на фоне успехов сил РФ, он обеспокоен тем, что они продолжатся.
Газета Washington Post напоминает, что российские силы на передовой стабильно продвигаются и выдавливают ВСУ из Курской области. Как отмечает чиновник, такое положение дел вызывает обеспокоенность, что Москва продолжит добиваться успехов.
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"Оптимистично" - это не то слово, к которому бы я прибег, чтобы описать нынешнюю ситуацию", - приводит издание слова должностного лица из альянса.
Ранее в генштабе украинских войск заявили, что ситуация для ВСУ является сложной на всей линии фронта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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