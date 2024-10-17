https://ria.ru/20241017/ssha-1978618418.html

В Нацгвардии США подтвердили обучение пилотов ВСУ на авиабазе в Аризоне

В Нацгвардии США подтвердили обучение пилотов ВСУ на авиабазе в Аризоне - РИА Новости, 17.10.2024

В Нацгвардии США подтвердили обучение пилотов ВСУ на авиабазе в Аризоне

Национальная гвардия США подтвердила РИА Новости, что небольшое количество украинских пилотов завершили обучение на авиабазе в штате Аризона и покинули страну с РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T22:45

2024-10-17T22:45

2024-10-17T22:45

специальная военная операция на украине

в мире

аризона

сша

украина

владимир путин

f-16

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964093705_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_2c5ca06f495bb6181c88552dba95766f.jpg

ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Национальная гвардия США подтвердила РИА Новости, что небольшое количество украинских пилотов завершили обучение на авиабазе в штате Аризона и покинули страну с целью дальнейшего обучения. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что восемь украинских пилотов, которые ранее уже имели опыт управления советскими самолетами, завершают обучение в Аризоне и прибудут на Украину в начале следующего года. Отмечалось, что США изменили программу подготовки украинских пилотов для полетов на истребителях F-16, добавив в программу обучения кадетов без опыта полетов, что замедлит процесс подготовки на многие месяцы и не позволит Украине получить 40 подготовленных летчиков и 20 истребителей раньше лета 2025 года. "На данный момент я могу подтвердить следующее: небольшое количество украинских пилотов завершили обучение в США и перешли на следующий этап обучения за пределами США. Национальная гвардия планирует подготовить в этом году в общей сложности 12 украинских пилотов", - заявила директор по коммуникациям Национальной гвардии в Аризоне Эрин Ханниган. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что поставка Западом киевскому режиму истребителей F-16 не изменит ситуацию на поле боя, эти самолеты ждет такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику - Россия будет их уничтожать.

https://ria.ru/20241017/niderlandy-1978477525.html

аризона

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, аризона, сша, украина, владимир путин, f-16