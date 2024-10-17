В Нацгвардии США подтвердили обучение пилотов ВСУ на авиабазе в Аризоне
Нацгвардия США подтвердила, что украинские пилоты завершили обучение в Аризоне
© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16 ВВС Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребители F-16 ВВС Украины. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Национальная гвардия США подтвердила РИА Новости, что небольшое количество украинских пилотов завершили обучение на авиабазе в штате Аризона и покинули страну с целью дальнейшего обучения.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что восемь украинских пилотов, которые ранее уже имели опыт управления советскими самолетами, завершают обучение в Аризоне и прибудут на Украину в начале следующего года. Отмечалось, что США изменили программу подготовки украинских пилотов для полетов на истребителях F-16, добавив в программу обучения кадетов без опыта полетов, что замедлит процесс подготовки на многие месяцы и не позволит Украине получить 40 подготовленных летчиков и 20 истребителей раньше лета 2025 года.
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"На данный момент я могу подтвердить следующее: небольшое количество украинских пилотов завершили обучение в США и перешли на следующий этап обучения за пределами США. Национальная гвардия планирует подготовить в этом году в общей сложности 12 украинских пилотов", - заявила директор по коммуникациям Национальной гвардии в Аризоне Эрин Ханниган.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что поставка Западом киевскому режиму истребителей F-16 не изменит ситуацию на поле боя, эти самолеты ждет такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику - Россия будет их уничтожать.