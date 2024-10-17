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В Нацгвардии США подтвердили обучение пилотов ВСУ на авиабазе в Аризоне - РИА Новости, 17.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:45 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/ssha-1978618418.html
В Нацгвардии США подтвердили обучение пилотов ВСУ на авиабазе в Аризоне
В Нацгвардии США подтвердили обучение пилотов ВСУ на авиабазе в Аризоне - РИА Новости, 17.10.2024
В Нацгвардии США подтвердили обучение пилотов ВСУ на авиабазе в Аризоне
Национальная гвардия США подтвердила РИА Новости, что небольшое количество украинских пилотов завершили обучение на авиабазе в штате Аризона и покинули страну с РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T22:45
2024-10-17T22:45
специальная военная операция на украине
в мире
аризона
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владимир путин
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Национальная гвардия США подтвердила РИА Новости, что небольшое количество украинских пилотов завершили обучение на авиабазе в штате Аризона и покинули страну с целью дальнейшего обучения. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что восемь украинских пилотов, которые ранее уже имели опыт управления советскими самолетами, завершают обучение в Аризоне и прибудут на Украину в начале следующего года. Отмечалось, что США изменили программу подготовки украинских пилотов для полетов на истребителях F-16, добавив в программу обучения кадетов без опыта полетов, что замедлит процесс подготовки на многие месяцы и не позволит Украине получить 40 подготовленных летчиков и 20 истребителей раньше лета 2025 года. "На данный момент я могу подтвердить следующее: небольшое количество украинских пилотов завершили обучение в США и перешли на следующий этап обучения за пределами США. Национальная гвардия планирует подготовить в этом году в общей сложности 12 украинских пилотов", - заявила директор по коммуникациям Национальной гвардии в Аризоне Эрин Ханниган. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что поставка Западом киевскому режиму истребителей F-16 не изменит ситуацию на поле боя, эти самолеты ждет такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику - Россия будет их уничтожать.
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в мире, аризона, сша, украина, владимир путин, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Аризона, США, Украина, Владимир Путин, F-16
В Нацгвардии США подтвердили обучение пилотов ВСУ на авиабазе в Аризоне

Нацгвардия США подтвердила, что украинские пилоты завершили обучение в Аризоне

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16 ВВС Украины
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребители F-16 ВВС Украины. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Национальная гвардия США подтвердила РИА Новости, что небольшое количество украинских пилотов завершили обучение на авиабазе в штате Аризона и покинули страну с целью дальнейшего обучения.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что восемь украинских пилотов, которые ранее уже имели опыт управления советскими самолетами, завершают обучение в Аризоне и прибудут на Украину в начале следующего года. Отмечалось, что США изменили программу подготовки украинских пилотов для полетов на истребителях F-16, добавив в программу обучения кадетов без опыта полетов, что замедлит процесс подготовки на многие месяцы и не позволит Украине получить 40 подготовленных летчиков и 20 истребителей раньше лета 2025 года.
«
"На данный момент я могу подтвердить следующее: небольшое количество украинских пилотов завершили обучение в США и перешли на следующий этап обучения за пределами США. Национальная гвардия планирует подготовить в этом году в общей сложности 12 украинских пилотов", - заявила директор по коммуникациям Национальной гвардии в Аризоне Эрин Ханниган.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что поставка Западом киевскому режиму истребителей F-16 не изменит ситуацию на поле боя, эти самолеты ждет такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику - Россия будет их уничтожать.
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Вчера, 12:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАризонаСШАУкраинаВладимир ПутинF-16
 
 
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