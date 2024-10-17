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В США снизилось число заявок на пособие по безработице
В США снизилось число заявок на пособие по безработице - РИА Новости, 17.10.2024
В США снизилось число заявок на пособие по безработице
Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 октября, составило 241 тысячу, снизившись на 19 тысяч по сравнению с... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T15:47
2024-10-17T15:47
2024-10-17T15:53
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 октября, составило 241 тысячу, снизившись на 19 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели, сообщило министерство труда страны.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ждали роста показателя до 260 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели в 258 тысяч, который был пересмотрен до 260 тысяч.Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели выросло на 4,75 тысячи с пересмотренного значения предыдущей недели- до 236,25 тысячи.Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 5 октября, выросло на 9 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели - до 1,867 миллиона.Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.
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в мире, сша, экономика
В США снизилось число заявок на пособие по безработице
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю снизилось на 19 тысяч
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 октября, составило 241 тысячу, снизившись на 19 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели, сообщило министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, напротив, ждали роста показателя до 260 тысяч с первоначального уровня предыдущей недели в 258 тысяч, который был пересмотрен до 260 тысяч.
Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели выросло на 4,75 тысячи с пересмотренного значения предыдущей недели- до 236,25 тысячи.
Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 5 октября, выросло на 9 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели - до 1,867 миллиона.
Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.