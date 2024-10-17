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США отказались снять запрет на использование ВСУ дальнобойных ракет - РИА Новости, 17.10.2024
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12:03 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/ssha-1978476411.html
США отказались снять запрет на использование ВСУ дальнобойных ракет
США отказались снять запрет на использование ВСУ дальнобойных ракет - РИА Новости, 17.10.2024
США отказались снять запрет на использование ВСУ дальнобойных ракет
США не готовы в ходе визита американского президента Джо Байдена в Германию объявить о снятии запрета на использование ВСУ западных дальнобойных ракет для... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T12:03
2024-10-17T12:03
в мире
россия
сша
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джо байден
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. США не готовы в ходе визита американского президента Джо Байдена в Германию объявить о снятии запрета на использование ВСУ западных дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь территории России, заявил высокопоставленный представитель Белого дома. "У меня нет никаких объявлений об изменениях в политике на сегодняшний день", - сообщил он журналистам на спецбрифинге, комментируя возможность снятия в ходе поездки Байдена запрета на нанесение ударов ВСУ западными дальнобойными ракетами вглубь РФ. Американский чиновник добавил, что ситуация на поле боя в конфликте на Украине станет одним из вопросов для предстоящего обсуждения в ходе визита президента США. Кроме того, планируется обсудить "траекторию войны" и наилучшие способы дальнейшей поддержки Киева со стороны Запада, добавил он. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
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в мире, россия, сша, киев, джо байден, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, США, Киев, Джо Байден, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, НАТО
США отказались снять запрет на использование ВСУ дальнобойных ракет

Белый дом: США не готовы снять запрет на использование ВСУ дальнобойных ракет

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. США не готовы в ходе визита американского президента Джо Байдена в Германию объявить о снятии запрета на использование ВСУ западных дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь территории России, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.
"У меня нет никаких объявлений об изменениях в политике на сегодняшний день", - сообщил он журналистам на спецбрифинге, комментируя возможность снятия в ходе поездки Байдена запрета на нанесение ударов ВСУ западными дальнобойными ракетами вглубь РФ.
Американский чиновник добавил, что ситуация на поле боя в конфликте на Украине станет одним из вопросов для предстоящего обсуждения в ходе визита президента США. Кроме того, планируется обсудить "траекторию войны" и наилучшие способы дальнейшей поддержки Киева со стороны Запада, добавил он.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Песков: слова Путина о последствиях ударов вглубь России достигли адресатов
13 сентября, 12:47
 
В миреРоссияСШАКиевДжо БайденВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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