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В Ярославской области выросло число жителей, регулярно занимающихся спортом - РИА Новости, 17.10.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
11:27 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/sport-1978468511.html
В Ярославской области выросло число жителей, регулярно занимающихся спортом
В Ярославской области выросло число жителей, регулярно занимающихся спортом - РИА Новости, 17.10.2024
В Ярославской области выросло число жителей, регулярно занимающихся спортом
В Ярославской области выросло число жителей, регулярно занимающихся спортом, сообщает правительство региона. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T11:27
2024-10-17T11:27
ярославская область
ярославль
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 окт – РИА Новости. В Ярославской области выросло число жителей, регулярно занимающихся спортом, сообщает правительство региона. "Увеличивается число жителей региона, систематически занимающихся спортом. Этому способствует развитие правительством области профильной инфраструктуры. Например, за последние три года введены в эксплуатацию спортивно-оздоровительные комплексы в Ярославле, Переславле-Залесском и Мышкине по программе "Газпром – детям", - говорится в сообщении областного правительства. В рамках реализации правительством региона федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография" создано пять спортивных площадок для подготовки населения к сдаче нормативов ГТО, сейчас такие объекты есть во всех муниципальных районах. Заместитель председателя правительства области Вера Даргель отметила, что губернатор Михаил Евраев неоднократно обсуждал вопросы развития спорта и физической культуры в регионе с президентом России Владимиром Путиным во время личных встреч. "Глава государства поставил задачу к 2030 году увеличить количество жителей страны, систематически занимающихся спортом, до 70%. В нашем регионе систематически занимаются спортом уже более 560 тысяч человек", - подчеркнула Даргель. Она отметила, что в регионе сохраняется положительная динамика роста числа жителей, регулярно занимающихся спортом. "В прошлом году более 32 тысяч человек приступили к тестированию по комплексу ГТО, развивается сеть спортивных клубов – на сегодняшний день их уже более 650. Наиболее активно работа идет в Рыбинском, Даниловском, Брейтовском, Борисоглебском, Угличском районах", - рассказала зампред областного правительства. Сообщается, что сейчас под контролем профильных структур правительства области в Ярославле строят волейбольный центр, который будет вмещать 5 тысяч человек, началась масштабная реконструкция бассейна "Лазурный". В Тутаеве возводят ледовую арену, в Рыбинске – крытый ледовый тренировочный корт, в Любиме и Ярославском районе – физкультурно-оздоровительные комплексы. Благодаря договоренностям правительства региона с РФС в Ярославле строят уникальный региональный футбольный центр для занятий юных спортсменов. Первый этап завершен, и тренировки на новых полях с искусственным газоном уже ведутся.
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5
4.7
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ярославль
Ярославская область, Ярославль

В Ярославской области выросло число жителей, регулярно занимающихся спортом

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗанятия спортом
Занятия спортом - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 окт – РИА Новости. В Ярославской области выросло число жителей, регулярно занимающихся спортом, сообщает правительство региона.
"Увеличивается число жителей региона, систематически занимающихся спортом. Этому способствует развитие правительством области профильной инфраструктуры. Например, за последние три года введены в эксплуатацию спортивно-оздоровительные комплексы в Ярославле, Переславле-Залесском и Мышкине по программе "Газпром – детям", - говорится в сообщении областного правительства.
В рамках реализации правительством региона федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография" создано пять спортивных площадок для подготовки населения к сдаче нормативов ГТО, сейчас такие объекты есть во всех муниципальных районах.
Заместитель председателя правительства области Вера Даргель отметила, что губернатор Михаил Евраев неоднократно обсуждал вопросы развития спорта и физической культуры в регионе с президентом России Владимиром Путиным во время личных встреч.
"Глава государства поставил задачу к 2030 году увеличить количество жителей страны, систематически занимающихся спортом, до 70%. В нашем регионе систематически занимаются спортом уже более 560 тысяч человек", - подчеркнула Даргель.
Она отметила, что в регионе сохраняется положительная динамика роста числа жителей, регулярно занимающихся спортом. "В прошлом году более 32 тысяч человек приступили к тестированию по комплексу ГТО, развивается сеть спортивных клубов – на сегодняшний день их уже более 650. Наиболее активно работа идет в Рыбинском, Даниловском, Брейтовском, Борисоглебском, Угличском районах", - рассказала зампред областного правительства.
Сообщается, что сейчас под контролем профильных структур правительства области в Ярославле строят волейбольный центр, который будет вмещать 5 тысяч человек, началась масштабная реконструкция бассейна "Лазурный". В Тутаеве возводят ледовую арену, в Рыбинске – крытый ледовый тренировочный корт, в Любиме и Ярославском районе – физкультурно-оздоровительные комплексы. Благодаря договоренностям правительства региона с РФС в Ярославле строят уникальный региональный футбольный центр для занятий юных спортсменов. Первый этап завершен, и тренировки на новых полях с искусственным газоном уже ведутся.
 
Ярославская областьЯрославль
 
 
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