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"Обрек на смерть". Стало известно, что произошло в зоне СВО
"Обрек на смерть". Стало известно, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 17.10.2024
"Обрек на смерть". Стало известно, что произошло в зоне СВО
Владимир Зеленский приговорил Украину к уничтожению из-за решения продолжать конфликт, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T20:11
2024-10-17T20:11
2024-10-17T20:46
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский приговорил Украину к уничтожению из-за решения продолжать конфликт, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive."Зеленский действительно обрек Украину на смерть и делает это с ликованием, потому что зарабатывает на этом", — отметил он.По словам полковника, исход противостояния уже предрешен и Киев потерпел поражение."Украина потеряла всю противовоздушную и противоракетную оборону. Теперь российские войска используют планирующие бомбы, которые буквально сравнивают с землей в течение пары секунд оставшиеся украинские войска и их последние укрепления в Донбассе", — резюмировал Макгрегор.Ранее в среду в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и ЛНР.Подразделения группировки войск "Центр" заняли Красный Яр в Донецкой Народной Республике. Его освобождение позволяет обезопасить от флангового удара с севера группировку в Новогродовке и выйти к Гродовке с юга. Помимо этого, российские войска получат возможность продвигаться к Мирнограду и расширять плацдарм, угрожающий ВСУ в Красноармейске — важном узле обороны и логистики украинской армии.В то же время группировка "Запад" заняла село Невское в Луганской Народной Республике — у границы ЛНР и Харьковской области. Его взятие позволяет развивать наступление в сторону Красного Лимана и Славянска.
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978573325.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
"Обрек на смерть". Стало известно, что произошло в зоне СВО
Макгрегор: Зеленский обрек Украину на смерть, продолжив конфликт