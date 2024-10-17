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"Обрек на смерть". Стало известно, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 17.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:11 17.10.2024 (обновлено: 20:46 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/spetsoperatsiya-1978601228.html
"Обрек на смерть". Стало известно, что произошло в зоне СВО
"Обрек на смерть". Стало известно, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 17.10.2024
"Обрек на смерть". Стало известно, что произошло в зоне СВО
Владимир Зеленский приговорил Украину к уничтожению из-за решения продолжать конфликт, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T20:11
2024-10-17T20:46
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир зеленский
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский приговорил Украину к уничтожению из-за решения продолжать конфликт, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive."Зеленский действительно обрек Украину на смерть и делает это с ликованием, потому что зарабатывает на этом", — отметил он.По словам полковника, исход противостояния уже предрешен и Киев потерпел поражение."Украина потеряла всю противовоздушную и противоракетную оборону. Теперь российские войска используют планирующие бомбы, которые буквально сравнивают с землей в течение пары секунд оставшиеся украинские войска и их последние укрепления в Донбассе", — резюмировал Макгрегор.Ранее в среду в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и ЛНР.Подразделения группировки войск "Центр" заняли Красный Яр в Донецкой Народной Республике. Его освобождение позволяет обезопасить от флангового удара с севера группировку в Новогродовке и выйти к Гродовке с юга. Помимо этого, российские войска получат возможность продвигаться к Мирнограду и расширять плацдарм, угрожающий ВСУ в Красноармейске — важном узле обороны и логистики украинской армии.В то же время группировка "Запад" заняла село Невское в Луганской Народной Республике — у границы ЛНР и Харьковской области. Его взятие позволяет развивать наступление в сторону Красного Лимана и Славянска.
https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978573325.html
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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Украина, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США
"Обрек на смерть". Стало известно, что произошло в зоне СВО

Макгрегор: Зеленский обрек Украину на смерть, продолжив конфликт

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский приговорил Украину к уничтожению из-за решения продолжать конфликт, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive.
"Зеленский действительно обрек Украину на смерть и делает это с ликованием, потому что зарабатывает на этом", — отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
"Будет гражданская война". В Киеве потребовали срочной отставки Зеленского
Вчера, 17:58
По словам полковника, исход противостояния уже предрешен и Киев потерпел поражение.
"Украина потеряла всю противовоздушную и противоракетную оборону. Теперь российские войска используют планирующие бомбы, которые буквально сравнивают с землей в течение пары секунд оставшиеся украинские войска и их последние укрепления в Донбассе", — резюмировал Макгрегор.
Ранее в среду в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и ЛНР.
Подразделения группировки войск "Центр" заняли Красный Яр в Донецкой Народной Республике. Его освобождение позволяет обезопасить от флангового удара с севера группировку в Новогродовке и выйти к Гродовке с юга. Помимо этого, российские войска получат возможность продвигаться к Мирнограду и расширять плацдарм, угрожающий ВСУ в Красноармейске — важном узле обороны и логистики украинской армии.
В то же время группировка "Запад" заняла село Невское в Луганской Народной Республике — у границы ЛНР и Харьковской области. Его взятие позволяет развивать наступление в сторону Красного Лимана и Славянска.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийУкраинаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны США
 
 
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