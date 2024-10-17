https://ria.ru/20241017/spetsoperatsiya-1978601228.html

"Обрек на смерть". Стало известно, что произошло в зоне СВО

"Обрек на смерть". Стало известно, что произошло в зоне СВО - РИА Новости, 17.10.2024

"Обрек на смерть". Стало известно, что произошло в зоне СВО

Владимир Зеленский приговорил Украину к уничтожению из-за решения продолжать конфликт, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T20:11

2024-10-17T20:11

2024-10-17T20:46

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский приговорил Украину к уничтожению из-за решения продолжать конфликт, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive."Зеленский действительно обрек Украину на смерть и делает это с ликованием, потому что зарабатывает на этом", — отметил он.По словам полковника, исход противостояния уже предрешен и Киев потерпел поражение."Украина потеряла всю противовоздушную и противоракетную оборону. Теперь российские войска используют планирующие бомбы, которые буквально сравнивают с землей в течение пары секунд оставшиеся украинские войска и их последние укрепления в Донбассе", — резюмировал Макгрегор.Ранее в среду в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль два населенных пункта в ДНР и ЛНР.Подразделения группировки войск "Центр" заняли Красный Яр в Донецкой Народной Республике. Его освобождение позволяет обезопасить от флангового удара с севера группировку в Новогродовке и выйти к Гродовке с юга. Помимо этого, российские войска получат возможность продвигаться к Мирнограду и расширять плацдарм, угрожающий ВСУ в Красноармейске — важном узле обороны и логистики украинской армии.В то же время группировка "Запад" заняла село Невское в Луганской Народной Республике — у границы ЛНР и Харьковской области. Его взятие позволяет развивать наступление в сторону Красного Лимана и Славянска.

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978573325.html

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978532168.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны сша