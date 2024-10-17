https://ria.ru/20241017/sotrudnichestvo-1978571269.html

ВСК и банк ДОМ.РФ будут сотрудничать для развития малого и среднего бизнеса

ВСК и банк ДОМ.РФ будут сотрудничать для развития малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 17.10.2024

ВСК и банк ДОМ.РФ будут сотрудничать для развития малого и среднего бизнеса

Страховой дом ВСК и банк ДОМ.РФ заключили соглашение о поддержке малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба страховой компании. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T17:50

2024-10-17T17:50

2024-10-17T22:49

россия

экономика

вск (страховой дом)

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Страховой дом ВСК и банк ДОМ.РФ заключили соглашение о поддержке малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба страховой компании. Документ о сотрудничестве подписали вице-президент, руководитель лаборатории финтех и инноваций страхового дома ВСК Марина Ляшенко и директор подразделения "Малый и средний бизнес" банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis. В рамках партнерства страховщик и банк займутся развитием комплексного обслуживания предприятий с применением современных цифровых технологий, повышением доступности кредитных и страховых продуктов для клиентов сегмента МСП, а также реализацией мер для управления и снижения финансовых рисков компаний. Благодаря сотрудничеству c банком планируется создать совместные решения в области риск-менеджмента и разработать страховые продукты под потребности предпринимателей. "В настоящее время малые и средние предприниматели — это не только наиболее динамичный в своем развитии сегмент, но и, к сожалению, один их самых слабозащищенных. Как правило, в нем ниже проникновение медицинского страхования сотрудников и предпринимательских рисков. А это в свою очередь снижает конкурентоспособность в борьбе за таланты и повышает зависимость от экономических событий", – отметила член Совета директоров страхового дома ВСК Ольга Сорокина.

https://ria.ru/20241017/tarnovskiy-1978503046.html

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россия, экономика, вск (страховой дом)