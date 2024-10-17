https://ria.ru/20241017/sotrudnichestvo-1978571269.html
ВСК и банк ДОМ.РФ будут сотрудничать для развития малого и среднего бизнеса
ВСК и банк ДОМ.РФ будут сотрудничать для развития малого и среднего бизнеса - РИА Новости, 17.10.2024
ВСК и банк ДОМ.РФ будут сотрудничать для развития малого и среднего бизнеса
Страховой дом ВСК и банк ДОМ.РФ заключили соглашение о поддержке малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба страховой компании. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T17:50
2024-10-17T17:50
2024-10-17T22:49
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экономика
вск (страховой дом)
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Страховой дом ВСК и банк ДОМ.РФ заключили соглашение о поддержке малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба страховой компании. Документ о сотрудничестве подписали вице-президент, руководитель лаборатории финтех и инноваций страхового дома ВСК Марина Ляшенко и директор подразделения "Малый и средний бизнес" банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis. В рамках партнерства страховщик и банк займутся развитием комплексного обслуживания предприятий с применением современных цифровых технологий, повышением доступности кредитных и страховых продуктов для клиентов сегмента МСП, а также реализацией мер для управления и снижения финансовых рисков компаний. Благодаря сотрудничеству c банком планируется создать совместные решения в области риск-менеджмента и разработать страховые продукты под потребности предпринимателей. "В настоящее время малые и средние предприниматели — это не только наиболее динамичный в своем развитии сегмент, но и, к сожалению, один их самых слабозащищенных. Как правило, в нем ниже проникновение медицинского страхования сотрудников и предпринимательских рисков. А это в свою очередь снижает конкурентоспособность в борьбе за таланты и повышает зависимость от экономических событий", – отметила член Совета директоров страхового дома ВСК Ольга Сорокина.
https://ria.ru/20241017/tarnovskiy-1978503046.html
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россия, экономика, вск (страховой дом)
Россия, Экономика, ВСК (страховой дом)
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Страховой дом ВСК и банк ДОМ.РФ заключили соглашение о поддержке малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба страховой компании.
Документ о сотрудничестве подписали вице-президент, руководитель лаборатории финтех и инноваций страхового дома ВСК Марина Ляшенко и директор подразделения "Малый и средний бизнес" банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis.
В рамках партнерства страховщик и банк займутся развитием комплексного обслуживания предприятий с применением современных цифровых технологий, повышением доступности кредитных и страховых продуктов для клиентов сегмента МСП, а также реализацией мер для управления и снижения финансовых рисков компаний.
Благодаря сотрудничеству c банком планируется создать совместные решения в области риск-менеджмента и разработать страховые продукты под потребности предпринимателей.
"В настоящее время малые и средние предприниматели — это не только наиболее динамичный в своем развитии сегмент, но и, к сожалению, один их самых слабозащищенных. Как правило, в нем ниже проникновение медицинского страхования сотрудников и предпринимательских рисков. А это в свою очередь снижает конкурентоспособность в борьбе за таланты и повышает зависимость от экономических событий", – отметила член Совета директоров страхового дома ВСК Ольга Сорокина.