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Смоленскую крепостную стену планируют восстановить до 2028 года - РИА Новости, 17.10.2024
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
11:35 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/smolensk-1978470141.html
Смоленскую крепостную стену планируют восстановить до 2028 года
Смоленскую крепостную стену планируют восстановить до 2028 года - РИА Новости, 17.10.2024
Смоленскую крепостную стену планируют восстановить до 2028 года
Подготовлен и утвержден план восстановления Смоленской крепостной стены, которое будет проходить в три этапа до конца 2028 года, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T11:35
2024-10-17T11:35
смоленская область
смоленская область
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Подготовлен и утвержден план восстановления Смоленской крепостной стены, которое будет проходить в три этапа до конца 2028 года, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. Глава региона напомнил, что Смоленская крепостная стена – уникальный памятник русского оборонительного зодчества. "Цель масштабного проекта – не просто сохранить, но и вовлечь объект культурного наследия в современное использование, сделать гордость земли Смоленской и всей России доступнее для жителей и туристов. Ход исполнения поручения главы государства по реставрации одного из ключевых в регионе объектов культурного наследия обсудил с помощником президента России, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Ростиславовичем Мединским", - написал Анохин. Утвержденным планом предусмотрена организация беспрерывного проведения противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ на одних участках стены с одновременной разработкой проектной документации для восстановления других. Первый этап из трех уже начат и продлится еще чуть больше двух лет. Второй рассчитан на 2026-2027 годы, а третий - завершится в 2028 году. За это время будет проведен комплекс проектно-изыскательских и ремонтно-реставрационных работ на участках объекта в Лопатинском саду вдоль улицы Дзержинского, Сквере памяти Героев, а также расположенных западнее Днепровских ворот. В завершающей стадии проекта планируется восстановить башни и прясла восточной части стены. "Правительство Смоленской области при поддержке федеральных властей и Российского военно-исторического общества планирует после реставрации объектов приспособить прясла и башни для создания музеев, фотозон и смотровых площадок, использования в образовательных целях. Это позволит вдохнуть новую жизнь в стену, поддерживать нашу достопримечательность в должном состоянии", - добавил Анохин.
смоленская область
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смоленская область
Смоленская область, Смоленская область

Смоленскую крепостную стену планируют восстановить до 2028 года

© Фото : Правительство Смоленской областиВосстановление Смоленской крепостной стены
Восстановление Смоленской крепостной стены - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Фото : Правительство Смоленской области
Восстановление Смоленской крепостной стены
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Подготовлен и утвержден план восстановления Смоленской крепостной стены, которое будет проходить в три этапа до конца 2028 года, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.
Глава региона напомнил, что Смоленская крепостная стена – уникальный памятник русского оборонительного зодчества.
"Цель масштабного проекта – не просто сохранить, но и вовлечь объект культурного наследия в современное использование, сделать гордость земли Смоленской и всей России доступнее для жителей и туристов. Ход исполнения поручения главы государства по реставрации одного из ключевых в регионе объектов культурного наследия обсудил с помощником президента России, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Ростиславовичем Мединским", - написал Анохин.
Утвержденным планом предусмотрена организация беспрерывного проведения противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ на одних участках стены с одновременной разработкой проектной документации для восстановления других. Первый этап из трех уже начат и продлится еще чуть больше двух лет. Второй рассчитан на 2026-2027 годы, а третий - завершится в 2028 году.
За это время будет проведен комплекс проектно-изыскательских и ремонтно-реставрационных работ на участках объекта в Лопатинском саду вдоль улицы Дзержинского, Сквере памяти Героев, а также расположенных западнее Днепровских ворот. В завершающей стадии проекта планируется восстановить башни и прясла восточной части стены.
"Правительство Смоленской области при поддержке федеральных властей и Российского военно-исторического общества планирует после реставрации объектов приспособить прясла и башни для создания музеев, фотозон и смотровых площадок, использования в образовательных целях. Это позволит вдохнуть новую жизнь в стену, поддерживать нашу достопримечательность в должном состоянии", - добавил Анохин.
 
Смоленская областьСмоленская область
 
 
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