https://ria.ru/20241017/smolensk-1978460592.html

В Смоленске приступили к восстановлению католического костела

В Смоленске приступили к восстановлению католического костела - РИА Новости, 17.10.2024

В Смоленске приступили к восстановлению католического костела

Рабочие приступили к восстановлению католического костела в Смоленске, цель первого этапа – остановить разрушение, сообщил губернатор Смоленской области Василий РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T10:44

2024-10-17T10:44

2024-10-17T10:44

смоленская область

смоленск

смоленская область

василий анохин

религия

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Рабочие приступили к восстановлению католического костела в Смоленске, цель первого этапа – остановить разрушение, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале. "Сохранение памятников архитектуры в области – это важная работа, которая необходима для сохранения культурного и исторического наследия, укрепления туристического потенциала региона. Приступили к восстановлению католического костела в Смоленске", - написал глава региона. Он добавил, что цель первого этапа реставрации – остановить прогрессирующее разрушение объекта. "Сейчас ведется расчистка костела и его территории от остатков мусора областного архива, ранее располагавшегося в здании. Также там установлены камеры видеонаблюдения, которые будут фиксировать все выполняемые работы", - отметил Анохин. По его словам, одновременно с этим начали разрабатывать документацию для проведения противоаварийных работ. Проектирование выполняется с применением современных технологий лазерного 3D-сканирования, что позволит создать подробную информационную модель костела и отслеживать его состояние на всех этапах предстоящей реставрации. Губернатор также поблагодарил правительство России за помощь в восстановлении этого памятника архитектуры.

https://ria.ru/20240905/turizm-1970883128.html

смоленск

смоленская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

смоленск, смоленская область, василий анохин, религия