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В Смоленске приступили к восстановлению католического костела - РИА Новости, 17.10.2024
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Смоленская область
 
10:44 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/smolensk-1978460592.html
В Смоленске приступили к восстановлению католического костела
В Смоленске приступили к восстановлению католического костела - РИА Новости, 17.10.2024
В Смоленске приступили к восстановлению католического костела
Рабочие приступили к восстановлению католического костела в Смоленске, цель первого этапа – остановить разрушение, сообщил губернатор Смоленской области Василий РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T10:44
2024-10-17T10:44
смоленская область
смоленск
смоленская область
василий анохин
религия
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Рабочие приступили к восстановлению католического костела в Смоленске, цель первого этапа – остановить разрушение, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале. "Сохранение памятников архитектуры в области – это важная работа, которая необходима для сохранения культурного и исторического наследия, укрепления туристического потенциала региона. Приступили к восстановлению католического костела в Смоленске", - написал глава региона. Он добавил, что цель первого этапа реставрации – остановить прогрессирующее разрушение объекта. "Сейчас ведется расчистка костела и его территории от остатков мусора областного архива, ранее располагавшегося в здании. Также там установлены камеры видеонаблюдения, которые будут фиксировать все выполняемые работы", - отметил Анохин. По его словам, одновременно с этим начали разрабатывать документацию для проведения противоаварийных работ. Проектирование выполняется с применением современных технологий лазерного 3D-сканирования, что позволит создать подробную информационную модель костела и отслеживать его состояние на всех этапах предстоящей реставрации. Губернатор также поблагодарил правительство России за помощь в восстановлении этого памятника архитектуры.
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смоленск, смоленская область, василий анохин, религия
Смоленская область, Смоленск, Смоленская область, Василий Анохин, Религия
В Смоленске приступили к восстановлению католического костела

Губернатор Анохин: в Смоленске приступили к восстановлению католического костела

© Фото : пресс-служба губернатора Смоленской областиВосстановление католического костела в Смоленске
Восстановление католического костела в Смоленске - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Смоленской области
Восстановление католического костела в Смоленске
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Рабочие приступили к восстановлению католического костела в Смоленске, цель первого этапа – остановить разрушение, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале.
"Сохранение памятников архитектуры в области – это важная работа, которая необходима для сохранения культурного и исторического наследия, укрепления туристического потенциала региона. Приступили к восстановлению католического костела в Смоленске", - написал глава региона.
© Фото : пресс-служба губернатора Смоленской областиВосстановление католического костела в Смоленске
Восстановление католического костела в Смоленске - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Смоленской области
Восстановление католического костела в Смоленске
Он добавил, что цель первого этапа реставрации – остановить прогрессирующее разрушение объекта.
"Сейчас ведется расчистка костела и его территории от остатков мусора областного архива, ранее располагавшегося в здании. Также там установлены камеры видеонаблюдения, которые будут фиксировать все выполняемые работы", - отметил Анохин.
По его словам, одновременно с этим начали разрабатывать документацию для проведения противоаварийных работ. Проектирование выполняется с применением современных технологий лазерного 3D-сканирования, что позволит создать подробную информационную модель костела и отслеживать его состояние на всех этапах предстоящей реставрации.
Губернатор также поблагодарил правительство России за помощь в восстановлении этого памятника архитектуры.
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
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Смоленская областьСмоленскСмоленская областьВасилий АнохинРелигия
 
 
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