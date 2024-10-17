https://ria.ru/20241017/smolensk-1978460592.html
В Смоленске приступили к восстановлению католического костела
В Смоленске приступили к восстановлению католического костела - РИА Новости, 17.10.2024
В Смоленске приступили к восстановлению католического костела
Рабочие приступили к восстановлению католического костела в Смоленске, цель первого этапа – остановить разрушение, сообщил губернатор Смоленской области Василий РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T10:44
2024-10-17T10:44
2024-10-17T10:44
смоленская область
смоленск
смоленская область
василий анохин
религия
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Рабочие приступили к восстановлению католического костела в Смоленске, цель первого этапа – остановить разрушение, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале. "Сохранение памятников архитектуры в области – это важная работа, которая необходима для сохранения культурного и исторического наследия, укрепления туристического потенциала региона. Приступили к восстановлению католического костела в Смоленске", - написал глава региона. Он добавил, что цель первого этапа реставрации – остановить прогрессирующее разрушение объекта. "Сейчас ведется расчистка костела и его территории от остатков мусора областного архива, ранее располагавшегося в здании. Также там установлены камеры видеонаблюдения, которые будут фиксировать все выполняемые работы", - отметил Анохин. По его словам, одновременно с этим начали разрабатывать документацию для проведения противоаварийных работ. Проектирование выполняется с применением современных технологий лазерного 3D-сканирования, что позволит создать подробную информационную модель костела и отслеживать его состояние на всех этапах предстоящей реставрации. Губернатор также поблагодарил правительство России за помощь в восстановлении этого памятника архитектуры.
https://ria.ru/20240905/turizm-1970883128.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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смоленск, смоленская область, василий анохин, религия
Смоленская область, Смоленск, Смоленская область, Василий Анохин, Религия
В Смоленске приступили к восстановлению католического костела
Губернатор Анохин: в Смоленске приступили к восстановлению католического костела
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.
Рабочие приступили к восстановлению католического костела в Смоленске, цель первого этапа – остановить разрушение, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале
.
"Сохранение памятников архитектуры в области – это важная работа, которая необходима для сохранения культурного и исторического наследия, укрепления туристического потенциала региона. Приступили к восстановлению католического костела в Смоленске", - написал глава региона.
Он добавил, что цель первого этапа реставрации – остановить прогрессирующее разрушение объекта.
"Сейчас ведется расчистка костела и его территории от остатков мусора областного архива, ранее располагавшегося в здании. Также там установлены камеры видеонаблюдения, которые будут фиксировать все выполняемые работы", - отметил Анохин.
По его словам, одновременно с этим начали разрабатывать документацию для проведения противоаварийных работ. Проектирование выполняется с применением современных технологий лазерного 3D-сканирования, что позволит создать подробную информационную модель костела и отслеживать его состояние на всех этапах предстоящей реставрации.
Губернатор также поблагодарил правительство России за помощь в восстановлении этого памятника архитектуры.