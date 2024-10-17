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Евродепутат призвал возобновить отношения с Россией в сфере науки - РИА Новости, 17.10.2024
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06:44 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/slovakiya-1978436876.html
Евродепутат призвал возобновить отношения с Россией в сфере науки
Евродепутат призвал возобновить отношения с Россией в сфере науки - РИА Новости, 17.10.2024
Евродепутат призвал возобновить отношения с Россией в сфере науки
Европе стоит возобновить отношения с Россией с диалога по научным и культурным вопросам, а потом уже переходить на политический уровень, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T06:44
2024-10-17T06:44
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европарламент
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Европе стоит возобновить отношения с Россией с диалога по научным и культурным вопросам, а потом уже переходить на политический уровень, заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага. Он рассказал, что во время его пребывания в Москве встречался с представителями научного сообщества. "Возможно, нам стоит начать диалог на культурном и научном уровнях, а затем уже продолжить на политическом. Сейчас такое множество санкций Евросоюза в отношении многих российских политиков. Вы можете представить, какой беспорядок начнется в Евросоюзе, когда я вернусь. Мне будет очень сложно. А если бы я встречался с российскими политическими деятелями, было бы еще хуже. Так что первый шаг – это научный уровень, а потом, возможно, через несколько месяцев, я снова буду здесь и встречусь с некоторыми политиками, потому что очень важно вести открытый диалог", - сказал Блага. Он напомнил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо собирается в Москву на День Победы. "Это будет важный сигнал для всей Европы, что мы снова хотим иметь хорошие отношения с русскими", - подчеркнул словацкий евродепутат.
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в мире, россия, европа, словакия, европарламент, роберт фицо
В мире, Россия, Европа, Словакия, Европарламент, Роберт Фицо
Евродепутат призвал возобновить отношения с Россией в сфере науки

Евродепутат Блага призвал возобновить отношения с РФ в науке и культуре

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Европе стоит возобновить отношения с Россией с диалога по научным и культурным вопросам, а потом уже переходить на политический уровень, заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.
Он рассказал, что во время его пребывания в Москве встречался с представителями научного сообщества.
"Возможно, нам стоит начать диалог на культурном и научном уровнях, а затем уже продолжить на политическом. Сейчас такое множество санкций Евросоюза в отношении многих российских политиков. Вы можете представить, какой беспорядок начнется в Евросоюзе, когда я вернусь. Мне будет очень сложно. А если бы я встречался с российскими политическими деятелями, было бы еще хуже. Так что первый шаг – это научный уровень, а потом, возможно, через несколько месяцев, я снова буду здесь и встречусь с некоторыми политиками, потому что очень важно вести открытый диалог", - сказал Блага.
Он напомнил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо собирается в Москву на День Победы. "Это будет важный сигнал для всей Европы, что мы снова хотим иметь хорошие отношения с русскими", - подчеркнул словацкий евродепутат.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Премьер Словакии сделал заявление об окончании конфликта на Украине
16 октября, 12:46
 
В миреРоссияЕвропаСловакияЕвропарламентРоберт Фицо
 
 
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