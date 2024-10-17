https://ria.ru/20241017/slovakiya-1978436876.html
Евродепутат призвал возобновить отношения с Россией в сфере науки
Евродепутат призвал возобновить отношения с Россией в сфере науки - РИА Новости, 17.10.2024
Евродепутат призвал возобновить отношения с Россией в сфере науки
Европе стоит возобновить отношения с Россией с диалога по научным и культурным вопросам, а потом уже переходить на политический уровень, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T06:44
2024-10-17T06:44
2024-10-17T06:44
в мире
россия
европа
словакия
европарламент
роберт фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838542728_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_c79bc6ed4f6039d9f088258ce85dc5c1.jpg
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Европе стоит возобновить отношения с Россией с диалога по научным и культурным вопросам, а потом уже переходить на политический уровень, заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага. Он рассказал, что во время его пребывания в Москве встречался с представителями научного сообщества. "Возможно, нам стоит начать диалог на культурном и научном уровнях, а затем уже продолжить на политическом. Сейчас такое множество санкций Евросоюза в отношении многих российских политиков. Вы можете представить, какой беспорядок начнется в Евросоюзе, когда я вернусь. Мне будет очень сложно. А если бы я встречался с российскими политическими деятелями, было бы еще хуже. Так что первый шаг – это научный уровень, а потом, возможно, через несколько месяцев, я снова буду здесь и встречусь с некоторыми политиками, потому что очень важно вести открытый диалог", - сказал Блага. Он напомнил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо собирается в Москву на День Победы. "Это будет важный сигнал для всей Европы, что мы снова хотим иметь хорошие отношения с русскими", - подчеркнул словацкий евродепутат.
https://ria.ru/20241016/konflikt-1978312560.html
россия
европа
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838542728_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_5325334f3ab896bc6641d914f8e9fa9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, словакия, европарламент, роберт фицо
В мире, Россия, Европа, Словакия, Европарламент, Роберт Фицо
Евродепутат призвал возобновить отношения с Россией в сфере науки
Евродепутат Блага призвал возобновить отношения с РФ в науке и культуре
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Европе стоит возобновить отношения с Россией с диалога по научным и культурным вопросам, а потом уже переходить на политический уровень, заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.
Он рассказал, что во время его пребывания в Москве встречался с представителями научного сообщества.
"Возможно, нам стоит начать диалог на культурном и научном уровнях, а затем уже продолжить на политическом. Сейчас такое множество санкций Евросоюза в отношении многих российских политиков. Вы можете представить, какой беспорядок начнется в Евросоюзе, когда я вернусь. Мне будет очень сложно. А если бы я встречался с российскими политическими деятелями, было бы еще хуже. Так что первый шаг – это научный уровень, а потом, возможно, через несколько месяцев, я снова буду здесь и встречусь с некоторыми политиками, потому что очень важно вести открытый диалог", - сказал Блага.
Он напомнил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо
собирается в Москву на День Победы. "Это будет важный сигнал для всей Европы, что мы снова хотим иметь хорошие отношения с русскими", - подчеркнул словацкий евродепутат.