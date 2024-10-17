https://ria.ru/20241017/shvetsiya-1978422183.html

Посольство России посочувствовало доведенным СМИ до паранойи шведам

Посольство России посочувствовало доведенным СМИ до паранойи шведам - РИА Новости, 17.10.2024

Посольство России посочувствовало доведенным СМИ до паранойи шведам

Посольство России в Швеции, комментируя публикацию издания Svenska Dagbladet об инциденте в коммуне Болльнес севернее Стокгольма, заявило, что русофобская... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T00:50

2024-10-17T00:50

2024-10-17T00:57

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Посольство России в Швеции, комментируя публикацию издания Svenska Dagbladet об инциденте в коммуне Болльнес севернее Стокгольма, заявило, что русофобская риторика шведских СМИ с подачи властей довела граждан страны до паранойи и поиска "руки Кремля" там, где ее нет. Упомянутый инцидент касался проникновения неизвестных на водонапорную башню в коммуне. По словам правоохранителей, ущерба ни самой башне, ни качеству питьевой воды нанесено не было, однако издание, как заявляет посольство, поспешило уличить Россию в причастности к произошедшему. Посольство в ответ обвинило Svenska Dagbladet в массовом распространении в шведском обществе лжи и клеветы, провоцирующих паранойю. "А всем гражданам этой страны остается лишь посочувствовать: видимо, пропагандистские СМИ с подачи властей настолько промыли им мозги русофобской риторикой, что они превратились в параноиков, во всем усматривающих "руку Кремля", — написало посольство в своем Telegram-канале. Диппредставительство также обратилось к гражданам и политикам Швеции с просьбой не проявлять подобного неуважения к России, даже если они не питают к ней теплых чувств.

https://ria.ru/20241012/instruktsii-1977784708.html

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в мире, россия, швеция, русофобия