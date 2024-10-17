Рейтинг@Mail.ru
Посольство России посочувствовало доведенным СМИ до паранойи шведам - РИА Новости, 17.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:50 17.10.2024 (обновлено: 00:57 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/shvetsiya-1978422183.html
Посольство России посочувствовало доведенным СМИ до паранойи шведам
Посольство России посочувствовало доведенным СМИ до паранойи шведам - РИА Новости, 17.10.2024
Посольство России посочувствовало доведенным СМИ до паранойи шведам
Посольство России в Швеции, комментируя публикацию издания Svenska Dagbladet об инциденте в коммуне Болльнес севернее Стокгольма, заявило, что русофобская... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T00:50
2024-10-17T00:57
в мире
россия
швеция
русофобия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155144/73/1551447390_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_7426ff4a92672e24d90255b3d3e8948b.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Посольство России в Швеции, комментируя публикацию издания Svenska Dagbladet об инциденте в коммуне Болльнес севернее Стокгольма, заявило, что русофобская риторика шведских СМИ с подачи властей довела граждан страны до паранойи и поиска "руки Кремля" там, где ее нет. Упомянутый инцидент касался проникновения неизвестных на водонапорную башню в коммуне. По словам правоохранителей, ущерба ни самой башне, ни качеству питьевой воды нанесено не было, однако издание, как заявляет посольство, поспешило уличить Россию в причастности к произошедшему. Посольство в ответ обвинило Svenska Dagbladet в массовом распространении в шведском обществе лжи и клеветы, провоцирующих паранойю. "А всем гражданам этой страны остается лишь посочувствовать: видимо, пропагандистские СМИ с подачи властей настолько промыли им мозги русофобской риторикой, что они превратились в параноиков, во всем усматривающих "руку Кремля", — написало посольство в своем Telegram-канале. Диппредставительство также обратилось к гражданам и политикам Швеции с просьбой не проявлять подобного неуважения к России, даже если они не питают к ней теплых чувств.
https://ria.ru/20241012/instruktsii-1977784708.html
https://ria.ru/20240826/finlyandiya-1968088557.html
россия
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155144/73/1551447390_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_0ef5c4107781a84772bbbbd91b834c64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, швеция, русофобия
В мире, Россия, Швеция, русофобия
Посольство России посочувствовало доведенным СМИ до паранойи шведам

Посольство России: власти Швеции довели граждан до русофобской паранойи

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтокгольм
Стокгольм - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Стокгольм. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Посольство России в Швеции, комментируя публикацию издания Svenska Dagbladet об инциденте в коммуне Болльнес севернее Стокгольма, заявило, что русофобская риторика шведских СМИ с подачи властей довела граждан страны до паранойи и поиска "руки Кремля" там, где ее нет.
Упомянутый инцидент касался проникновения неизвестных на водонапорную башню в коммуне. По словам правоохранителей, ущерба ни самой башне, ни качеству питьевой воды нанесено не было, однако издание, как заявляет посольство, поспешило уличить Россию в причастности к произошедшему.
Флаги Финляндии - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Финны и шведы получат новые инструкции на случай войны
12 октября, 23:39
Посольство в ответ обвинило Svenska Dagbladet в массовом распространении в шведском обществе лжи и клеветы, провоцирующих паранойю.
"А всем гражданам этой страны остается лишь посочувствовать: видимо, пропагандистские СМИ с подачи властей настолько промыли им мозги русофобской риторикой, что они превратились в параноиков, во всем усматривающих "руку Кремля", — написало посольство в своем Telegram-канале.
Диппредставительство также обратилось к гражданам и политикам Швеции с просьбой не проявлять подобного неуважения к России, даже если они не питают к ней теплых чувств.
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
"Сбывается худшее". Что назревает на северном фланге России
26 августа, 08:00
 
В миреРоссияШвециярусофобия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала