https://ria.ru/20241017/shvetsiya-1978422183.html
Посольство России посочувствовало доведенным СМИ до паранойи шведам
Посольство России посочувствовало доведенным СМИ до паранойи шведам - РИА Новости, 17.10.2024
Посольство России посочувствовало доведенным СМИ до паранойи шведам
Посольство России в Швеции, комментируя публикацию издания Svenska Dagbladet об инциденте в коммуне Болльнес севернее Стокгольма, заявило, что русофобская... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T00:50
2024-10-17T00:50
2024-10-17T00:57
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Посольство России в Швеции, комментируя публикацию издания Svenska Dagbladet об инциденте в коммуне Болльнес севернее Стокгольма, заявило, что русофобская риторика шведских СМИ с подачи властей довела граждан страны до паранойи и поиска "руки Кремля" там, где ее нет. Упомянутый инцидент касался проникновения неизвестных на водонапорную башню в коммуне. По словам правоохранителей, ущерба ни самой башне, ни качеству питьевой воды нанесено не было, однако издание, как заявляет посольство, поспешило уличить Россию в причастности к произошедшему. Посольство в ответ обвинило Svenska Dagbladet в массовом распространении в шведском обществе лжи и клеветы, провоцирующих паранойю. "А всем гражданам этой страны остается лишь посочувствовать: видимо, пропагандистские СМИ с подачи властей настолько промыли им мозги русофобской риторикой, что они превратились в параноиков, во всем усматривающих "руку Кремля", — написало посольство в своем Telegram-канале. Диппредставительство также обратилось к гражданам и политикам Швеции с просьбой не проявлять подобного неуважения к России, даже если они не питают к ней теплых чувств.
https://ria.ru/20241012/instruktsii-1977784708.html
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в мире, россия, швеция, русофобия
В мире, Россия, Швеция, русофобия
Посольство России посочувствовало доведенным СМИ до паранойи шведам
Посольство России: власти Швеции довели граждан до русофобской паранойи
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Посольство России в Швеции
, комментируя публикацию издания Svenska Dagbladet об инциденте в коммуне Болльнес севернее Стокгольма, заявило, что русофобская риторика шведских СМИ с подачи властей довела граждан страны до паранойи и поиска "руки Кремля" там, где ее нет.
Упомянутый инцидент касался проникновения неизвестных на водонапорную башню в коммуне. По словам правоохранителей, ущерба ни самой башне, ни качеству питьевой воды нанесено не было, однако издание, как заявляет посольство, поспешило уличить Россию в причастности к произошедшему.
Посольство в ответ обвинило Svenska Dagbladet в массовом распространении в шведском обществе лжи и клеветы, провоцирующих паранойю.
"А всем гражданам этой страны остается лишь посочувствовать: видимо, пропагандистские СМИ с подачи властей настолько промыли им мозги русофобской риторикой, что они превратились в параноиков, во всем усматривающих "руку Кремля", — написало посольство в своем Telegram-канале.
Диппредставительство также обратилось к гражданам и политикам Швеции с просьбой не проявлять подобного неуважения к России, даже если они не питают к ней теплых чувств.