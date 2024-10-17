https://ria.ru/20241017/shtandart-1978434913.html

Власти Франции разрешают фрегату "Штандарт" заходить в порты в непогоду

Власти Франции разрешают фрегату "Штандарт" заходить в порты в непогоду - РИА Новости, 17.10.2024

Власти Франции разрешают фрегату "Штандарт" заходить в порты в непогоду

Власти Франции позволяют российскому фрегату "Штандарт", команда которого уже несколько месяцев не может сойти на берег из-за санкций ЕС, зайти в порты только в РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T05:55

2024-10-17T05:55

2024-10-17T05:55

франция

россия

ла-рошель

евросоюз

европейский суд по правам человека (еспч)

совет европы

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ПАРИЖ, 17 окт – РИА Новости. Власти Франции позволяют российскому фрегату "Штандарт", команда которого уже несколько месяцев не может сойти на берег из-за санкций ЕС, зайти в порты только в случае непогоды, рассказал РИА Новости капитан судна Владимир Мартусь. "Мы три недели стояли на якоре возле острова Экс недалеко от Форта Бойяр около Ла-Рошель. Это место, где традиционно французы ставили на якоря свои корабли после постройки в Рошфоре. Когда очень сильный ветер, мы просим разрешения, и нас обычно пускают в порт Ла-Рошель. Пока не было таких ситуаций, чтобы по погоде нам не разрешили спрятаться от шторма", - рассказал капитан. Однако из-за того, что ЕС ввел санкции против "копий исторических кораблей", которым является парусник, судну нигде не разрешают пришвартоваться. "Во Франции поддержка есть, морские власти Франции, очевидно, на нашей стороне, так что осталось только разобраться юридически, чтобы власти могли, не нарушая европейских законов, нам помочь. А так мы просим, конечно, разрешения на зимовку. Нам каждый год надо поднимать корабль из воды и красить днище, смотреть, что отремонтировать", - сказал Мартусь. По его словам, сейчас команда будет просить разрешение на докование на верфи в Ла-Паллис в Ла-Рошели. Однако капитан выразил сомнение в том, что оно будет получено. "Ремонт – это все-таки не такая критическая вещь. Одно дело, когда шторм и корабль утонет, а другое дело, когда можно его подремонтировать сейчас или можно подремонтировать через неделю или через две. Тут нет такого давления, что они обязаны нам это дать, шанс 50 на 50", - заключил он. Ранее порты Франции и Испании не пустили "Штандарт" и не предоставили ему возможности пополнить запасы. Префектура французского департамента Финистер в июле запретила фрегату вход в порты после того, как в санкции ЕС против России была добавлена формулировка о "копиях исторических судов", которым является фрегат. Морякам помешали участвовать в международном фестивале парусных судов в Бресте и не дали войти в порт даже для снабжения. Команда обжаловала решение префекта в Верховном суде Франции, но рассмотрение дела займет минимум четыре месяца. Позже команда также обжаловала санкции в ЕСПЧ. Затем парусник направился на фестиваль в Нормандии в августе, но и там распоряжением префектуры Манша его не пустили в порт. Команда судна запустила петицию на сайте change.org с призывом к Совету Европы помочь защитить фрегат как часть мирового культурного наследия и исключить его из-под действия европейских санкций, разрешив ему вход в порты. Ее подписали уже более 7,3 тысяч человек, в комментариях к ней люди выражают поддержку команде, отмечая, что санкции "несправедливы" и "позорны".

https://ria.ru/20240728/fregat-1962447301.html

https://ria.ru/20241017/shtandart-1978431296.html

https://ria.ru/20240714/fregat-1959508782.html

франция

россия

ла-рошель

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франция, россия, ла-рошель, евросоюз, европейский суд по правам человека (еспч), совет европы