https://ria.ru/20241017/shtandart-1978433032.html

Капитан "Штандарта" попросил снять запрет ЕС на заход в порты

Капитан "Штандарта" попросил снять запрет ЕС на заход в порты - РИА Новости, 17.10.2024

Капитан "Штандарта" попросил снять запрет ЕС на заход в порты

Команда российского фрегата "Штандарт", которому последовательно отказывают в заходах в порты стран ЕС из-за санкций, подала прошение о снятии запрета до суда... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T05:27

2024-10-17T05:27

2024-10-17T05:55

россия

франция

евросоюз

европейский суд по правам человека (еспч)

в мире

санкции

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94415/21/944152191_0:14:1280:734_1920x0_80_0_0_28daf3bb1f674c4d3303aac47cca606b.jpg

ПАРИЖ, 17 окт – РИА Новости. Команда российского фрегата "Штандарт", которому последовательно отказывают в заходах в порты стран ЕС из-за санкций, подала прошение о снятии запрета до суда по этому делу, рассказал РИА Новости капитан судна Владимир Мартусь. "Мы подали прошение о снятии этих санкций на время до слушаний, поскольку зима на носу, и корабль без порта в зимнее время, конечно, — это опасность для корабля и для членов экипажа", — объяснил капитан. Мартусь напомнил, что команда инициировала два судебных иска. "Мы подали в суд на префекта Бреста, который запретил нам заход на фестиваль. Мы достаточно давно подали апелляцию в Верховный суд Франции, так что вот это должно быть слушание, но мы не знаем когда. И мы подали иск в ЕСПЧ против решения Европейской комиссии, где отдельной строкой внесли "исторические корабли", и на основании этого нам пытаются запретить заход в порты. По этому делу тоже должно быть слушание", — сказал он. По его словам, ответа на прошение они пока не получили. Капитан рассказал, что команда уже долгое время не может сойти на берег, а условия жизни на паруснике суровые. "Мы практически всё время были в море, лишь трижды заходили в порты — совсем "Летучий голландец". 90 дней без выхода на берег для экипажа психологически — это большая нагрузка. Вода у нас лимитирована, душ не разрешен, постираться тоже нельзя, только в соленой воде", — сказал Мартусь. Сейчас интернациональная команда корабля насчитывает 14 человек, которые приехали волонтерами из Болгарии, Финляндии, Бельгии, Китая и Франции. Ранее порты Франции и Испании не пустили "Штандарт" и не предоставили ему возможности пополнить запасы. Префектура французского департамента Финистер в июле запретила фрегату вход в порты после того, как в санкции ЕС против России была добавлена формулировка о "копиях исторических судов", которым является фрегат. Морякам помешали участвовать в международном фестивале парусных судов в Бресте и не дали войти в порт даже для снабжения. Команда обжаловала решение префекта в Верховном суде Франции, но рассмотрение дела займет минимум четыре месяца. Позже команда также обжаловала санкции в ЕСПЧ. Затем парусник направился на фестиваль в Нормандии в августе, но и там распоряжением префектуры Манша его не пустили в порт. Команда судна запустила петицию на сайте change.org с призывом к Совету Европы помочь защитить фрегат как часть мирового культурного наследия и исключить его из-под европейских санкций, разрешив вход в порты. Ее подписали более 7,3 тысяч человек, в комментариях к ней люди выражают поддержку команде, отмечая, что санкции "несправедливы" и "позорны".

https://ria.ru/20241017/shtandart-1978431296.html

https://ria.ru/20240728/fregat-1962447301.html

https://ria.ru/20240714/fregat-1959508782.html

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, франция, евросоюз, европейский суд по правам человека (еспч), в мире, санкции