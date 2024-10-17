https://ria.ru/20241017/shtandart-1978433032.html
Капитан "Штандарта" попросил снять запрет ЕС на заход в порты
Капитан "Штандарта" попросил снять запрет ЕС на заход в порты - РИА Новости, 17.10.2024
Капитан "Штандарта" попросил снять запрет ЕС на заход в порты
Команда российского фрегата "Штандарт", которому последовательно отказывают в заходах в порты стран ЕС из-за санкций, подала прошение о снятии запрета до суда... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T05:27
2024-10-17T05:27
2024-10-17T05:55
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ПАРИЖ, 17 окт – РИА Новости. Команда российского фрегата "Штандарт", которому последовательно отказывают в заходах в порты стран ЕС из-за санкций, подала прошение о снятии запрета до суда по этому делу, рассказал РИА Новости капитан судна Владимир Мартусь. "Мы подали прошение о снятии этих санкций на время до слушаний, поскольку зима на носу, и корабль без порта в зимнее время, конечно, — это опасность для корабля и для членов экипажа", — объяснил капитан. Мартусь напомнил, что команда инициировала два судебных иска. "Мы подали в суд на префекта Бреста, который запретил нам заход на фестиваль. Мы достаточно давно подали апелляцию в Верховный суд Франции, так что вот это должно быть слушание, но мы не знаем когда. И мы подали иск в ЕСПЧ против решения Европейской комиссии, где отдельной строкой внесли "исторические корабли", и на основании этого нам пытаются запретить заход в порты. По этому делу тоже должно быть слушание", — сказал он. По его словам, ответа на прошение они пока не получили. Капитан рассказал, что команда уже долгое время не может сойти на берег, а условия жизни на паруснике суровые. "Мы практически всё время были в море, лишь трижды заходили в порты — совсем "Летучий голландец". 90 дней без выхода на берег для экипажа психологически — это большая нагрузка. Вода у нас лимитирована, душ не разрешен, постираться тоже нельзя, только в соленой воде", — сказал Мартусь. Сейчас интернациональная команда корабля насчитывает 14 человек, которые приехали волонтерами из Болгарии, Финляндии, Бельгии, Китая и Франции. Ранее порты Франции и Испании не пустили "Штандарт" и не предоставили ему возможности пополнить запасы. Префектура французского департамента Финистер в июле запретила фрегату вход в порты после того, как в санкции ЕС против России была добавлена формулировка о "копиях исторических судов", которым является фрегат. Морякам помешали участвовать в международном фестивале парусных судов в Бресте и не дали войти в порт даже для снабжения. Команда обжаловала решение префекта в Верховном суде Франции, но рассмотрение дела займет минимум четыре месяца. Позже команда также обжаловала санкции в ЕСПЧ. Затем парусник направился на фестиваль в Нормандии в августе, но и там распоряжением префектуры Манша его не пустили в порт. Команда судна запустила петицию на сайте change.org с призывом к Совету Европы помочь защитить фрегат как часть мирового культурного наследия и исключить его из-под европейских санкций, разрешив вход в порты. Ее подписали более 7,3 тысяч человек, в комментариях к ней люди выражают поддержку команде, отмечая, что санкции "несправедливы" и "позорны".
https://ria.ru/20241017/shtandart-1978431296.html
https://ria.ru/20240728/fregat-1962447301.html
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россия, франция, евросоюз, европейский суд по правам человека (еспч), в мире, санкции
Россия, Франция, Евросоюз, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), В мире, Санкции
Капитан "Штандарта" попросил снять запрет ЕС на заход в порты
Капитан "Штандарта" Мартусь попросил снять санкции ЕС из-за холодов
ПАРИЖ, 17 окт – РИА Новости. Команда российского фрегата "Штандарт", которому последовательно отказывают в заходах в порты стран ЕС из-за санкций, подала прошение о снятии запрета до суда по этому делу, рассказал РИА Новости капитан судна Владимир Мартусь.
"Мы подали прошение о снятии этих санкций на время до слушаний, поскольку зима на носу, и корабль без порта в зимнее время, конечно, — это опасность для корабля и для членов экипажа", — объяснил капитан.
Мартусь напомнил, что команда инициировала два судебных иска.
"Мы подали в суд на префекта Бреста
, который запретил нам заход на фестиваль. Мы достаточно давно подали апелляцию в Верховный суд Франции
, так что вот это должно быть слушание, но мы не знаем когда. И мы подали иск в ЕСПЧ
против решения Европейской комиссии, где отдельной строкой внесли "исторические корабли", и на основании этого нам пытаются запретить заход в порты. По этому делу тоже должно быть слушание", — сказал он.
По его словам, ответа на прошение они пока не получили. Капитан рассказал, что команда уже долгое время не может сойти на берег, а условия жизни на паруснике суровые.
"Мы практически всё время были в море, лишь трижды заходили в порты — совсем "Летучий голландец". 90 дней без выхода на берег для экипажа психологически — это большая нагрузка. Вода у нас лимитирована, душ не разрешен, постираться тоже нельзя, только в соленой воде", — сказал Мартусь.
Сейчас интернациональная команда корабля насчитывает 14 человек, которые приехали волонтерами из Болгарии, Финляндии, Бельгии, Китая и Франции.
Ранее порты Франции и Испании не пустили "Штандарт" и не предоставили ему возможности пополнить запасы.
Префектура французского департамента Финистер в июле запретила фрегату вход в порты после того, как в санкции ЕС против России
была добавлена формулировка о "копиях исторических судов", которым является фрегат. Морякам помешали участвовать в международном фестивале парусных судов в Бресте и не дали войти в порт даже для снабжения. Команда обжаловала решение префекта в Верховном суде Франции, но рассмотрение дела займет минимум четыре месяца. Позже команда также обжаловала санкции в ЕСПЧ. Затем парусник направился на фестиваль в Нормандии
в августе, но и там распоряжением префектуры Манша его не пустили в порт.
Команда судна запустила петицию на сайте change.org с призывом к Совету Европы
помочь защитить фрегат как часть мирового культурного наследия и исключить его из-под европейских санкций, разрешив вход в порты. Ее подписали более 7,3 тысяч человек, в комментариях к ней люди выражают поддержку команде, отмечая, что санкции "несправедливы" и "позорны".