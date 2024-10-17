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Фрегату "Штандарт" не хватает средств на ремонт - РИА Новости, 17.10.2024
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04:42 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/shtandart-1978431296.html
Фрегату "Штандарт" не хватает средств на ремонт
Фрегату "Штандарт" не хватает средств на ремонт - РИА Новости, 17.10.2024
Фрегату "Штандарт" не хватает средств на ремонт
Российский фрегат "Штандарт", которому власти Франции последовательно отказали в заходах в порты для участия в морских фестивалях из-за европейских санкций,... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T04:42
2024-10-17T04:42
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ПАРИЖ, 17 окт – РИА Новости. Российский фрегат "Штандарт", которому власти Франции последовательно отказали в заходах в порты для участия в морских фестивалях из-за европейских санкций, столкнулся с финансовыми трудностями и не может провести необходимый ремонт, рассказал РИА Новости капитан судна Владимир Мартусь. "Два фестиваля мы пропустили. Для нас, конечно, это серьезная финансовая потеря, потому что корабль финансируется как раз за счет фестивалей, которые кораблям вроде "Штандарта" платят гонорар, как актерам. Пока мы не голодаем, но вот для ремонта, конечно, нужна будет помощь", - сказал капитан. Он объяснил, что, поскольку фрегат исторический – он является точной копией парусника Петра I, – ему необходим ежегодный ремонт. "Нам каждый год обязательно надо поднимать корабль, поскольку корпус деревянный, дно надо красить специальной необрастающей краской, чтобы защитить от червяка Teredo, который ест деревянные корабли, чтобы он не проник внутрь досок. Если этого не делать, то риск велик", - рассказал капитан. Мартусь также указал на проблемы с генератором: судно долгое время находится в море без энергоснабжения с берега, и он работает без остановки. Ранее порты Франции и Испании не пустили "Штандарт" и не предоставили ему возможности пополнить запасы. Префектура французского департамента Финистер в июле запретила фрегату вход в порты после того, как в санкции ЕС против России была добавлена формулировка о "копиях исторических судов", которым является фрегат. Морякам помешали участвовать в международном фестивале парусных судов в Бресте и не дали войти в порт даже для снабжения. Команда обжаловала решение префекта в Верховном суде Франции, но рассмотрение дела займет минимум четыре месяца. Позже команда также обжаловала санкции в ЕСПЧ. Затем парусник направился на фестиваль в Нормандии в августе, но и там распоряжением префектуры Манша его не пустили в порт. Команда судна запустила петицию на сайте change.org с призывом к Совету Европы помочь защитить фрегат как часть мирового культурного наследия и исключить его из-под действия европейских санкций, разрешив ему вход в порты. Ее подписали уже более 7,3 тысячи человек, в комментариях к ней люди выражают поддержку команде, отмечая, что санкции "несправедливы" и "позорны".
https://ria.ru/20240728/fregat-1962447301.html
https://ria.ru/20240723/fregat_shtandart-1961361415.html
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россия, франция, испания, петр i, евросоюз, европейский суд по правам человека (еспч), совет европы
Россия, Франция, Испания, Петр I, Евросоюз, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Совет Европы
Фрегату "Штандарт" не хватает средств на ремонт

Фрегату "Штандарту" не хватает денег на ремонт из-за недопуска на фестивали

© РИА Новости / Иван Секретарев | Перейти в медиабанкФрегат "Штандарт"
Фрегат Штандарт - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Иван Секретарев
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Фрегат "Штандарт" . Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 окт – РИА Новости. Российский фрегат "Штандарт", которому власти Франции последовательно отказали в заходах в порты для участия в морских фестивалях из-за европейских санкций, столкнулся с финансовыми трудностями и не может провести необходимый ремонт, рассказал РИА Новости капитан судна Владимир Мартусь.
"Два фестиваля мы пропустили. Для нас, конечно, это серьезная финансовая потеря, потому что корабль финансируется как раз за счет фестивалей, которые кораблям вроде "Штандарта" платят гонорар, как актерам. Пока мы не голодаем, но вот для ремонта, конечно, нужна будет помощь", - сказал капитан.
Он объяснил, что, поскольку фрегат исторический – он является точной копией парусника Петра I, – ему необходим ежегодный ремонт.
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"Нам каждый год обязательно надо поднимать корабль, поскольку корпус деревянный, дно надо красить специальной необрастающей краской, чтобы защитить от червяка Teredo, который ест деревянные корабли, чтобы он не проник внутрь досок. Если этого не делать, то риск велик", - рассказал капитан.
Мартусь также указал на проблемы с генератором: судно долгое время находится в море без энергоснабжения с берега, и он работает без остановки.
Ранее порты Франции и Испании не пустили "Штандарт" и не предоставили ему возможности пополнить запасы.
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Префектура французского департамента Финистер в июле запретила фрегату вход в порты после того, как в санкции ЕС против России была добавлена формулировка о "копиях исторических судов", которым является фрегат. Морякам помешали участвовать в международном фестивале парусных судов в Бресте и не дали войти в порт даже для снабжения. Команда обжаловала решение префекта в Верховном суде Франции, но рассмотрение дела займет минимум четыре месяца. Позже команда также обжаловала санкции в ЕСПЧ. Затем парусник направился на фестиваль в Нормандии в августе, но и там распоряжением префектуры Манша его не пустили в порт.
Команда судна запустила петицию на сайте change.org с призывом к Совету Европы помочь защитить фрегат как часть мирового культурного наследия и исключить его из-под действия европейских санкций, разрешив ему вход в порты. Ее подписали уже более 7,3 тысячи человек, в комментариях к ней люди выражают поддержку команде, отмечая, что санкции "несправедливы" и "позорны".
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РоссияФранцияИспанияПетр IЕвросоюзЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Совет Европы
 
 
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