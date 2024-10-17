https://ria.ru/20241017/shtandart-1978431296.html

Фрегату "Штандарт" не хватает средств на ремонт

Фрегату "Штандарт" не хватает средств на ремонт - РИА Новости, 17.10.2024

Фрегату "Штандарт" не хватает средств на ремонт

Российский фрегат "Штандарт", которому власти Франции последовательно отказали в заходах в порты для участия в морских фестивалях из-за европейских санкций,... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T04:42

2024-10-17T04:42

2024-10-17T04:42

россия

франция

испания

петр i

евросоюз

европейский суд по правам человека (еспч)

совет европы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962875810_0:185:2985:1864_1920x0_80_0_0_d227f9c6f9de74b2b25c0c41c2fe22e3.jpg

ПАРИЖ, 17 окт – РИА Новости. Российский фрегат "Штандарт", которому власти Франции последовательно отказали в заходах в порты для участия в морских фестивалях из-за европейских санкций, столкнулся с финансовыми трудностями и не может провести необходимый ремонт, рассказал РИА Новости капитан судна Владимир Мартусь. "Два фестиваля мы пропустили. Для нас, конечно, это серьезная финансовая потеря, потому что корабль финансируется как раз за счет фестивалей, которые кораблям вроде "Штандарта" платят гонорар, как актерам. Пока мы не голодаем, но вот для ремонта, конечно, нужна будет помощь", - сказал капитан. Он объяснил, что, поскольку фрегат исторический – он является точной копией парусника Петра I, – ему необходим ежегодный ремонт. "Нам каждый год обязательно надо поднимать корабль, поскольку корпус деревянный, дно надо красить специальной необрастающей краской, чтобы защитить от червяка Teredo, который ест деревянные корабли, чтобы он не проник внутрь досок. Если этого не делать, то риск велик", - рассказал капитан. Мартусь также указал на проблемы с генератором: судно долгое время находится в море без энергоснабжения с берега, и он работает без остановки. Ранее порты Франции и Испании не пустили "Штандарт" и не предоставили ему возможности пополнить запасы. Префектура французского департамента Финистер в июле запретила фрегату вход в порты после того, как в санкции ЕС против России была добавлена формулировка о "копиях исторических судов", которым является фрегат. Морякам помешали участвовать в международном фестивале парусных судов в Бресте и не дали войти в порт даже для снабжения. Команда обжаловала решение префекта в Верховном суде Франции, но рассмотрение дела займет минимум четыре месяца. Позже команда также обжаловала санкции в ЕСПЧ. Затем парусник направился на фестиваль в Нормандии в августе, но и там распоряжением префектуры Манша его не пустили в порт. Команда судна запустила петицию на сайте change.org с призывом к Совету Европы помочь защитить фрегат как часть мирового культурного наследия и исключить его из-под действия европейских санкций, разрешив ему вход в порты. Ее подписали уже более 7,3 тысячи человек, в комментариях к ней люди выражают поддержку команде, отмечая, что санкции "несправедливы" и "позорны".

https://ria.ru/20240728/fregat-1962447301.html

https://ria.ru/20240723/fregat_shtandart-1961361415.html

https://ria.ru/20240714/fregat-1959508782.html

россия

франция

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, франция, испания, петр i, евросоюз, европейский суд по правам человека (еспч), совет европы