https://ria.ru/20241017/shkola-1978491261.html

Первую частную лицензированную школу открыли в Астраханской области

Первую частную лицензированную школу открыли в Астраханской области - РИА Новости, 17.10.2024

Первую частную лицензированную школу открыли в Астраханской области

Первую частную лицензированную школу для начальных классов "Сергеевская" открыли в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T13:10

2024-10-17T13:10

2024-10-17T13:10

астраханская область

астраханская область

игорь бабушкин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт - РИА Новости. Первую частную лицензированную школу для начальных классов "Сергеевская" открыли в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. По его информации, социальный предприниматель Мария Валеева более десяти лет занимается созданием сети частных детских садов и центров допобразования. В этом ей помогает нацпроект "Малое и среднее предпринимательство". Она не раз выигрывала гранты и получала льготные займы Астраханского фонда поддержки МСП на развитие своего дела. "В этом году Мария реализовала новый проект - открыла начальную частную школу "Сергеевская". К вопросу астраханка подошла серьезно - учреждение получило образовательную лицензию", - написал губернатор в Telegram. Он отметил, что это первая лицензированная частная школа в регионе. С 1 сентября в школе обучаются 80 ребят начальных классов. Для поступления они проходили тестирование, психолога и логопеда. Учебное заведение работает полный день. Общеобразовательная и дополнительная программы включают более 25 направлений, в том числе спорт, музыку, гимнастику. Школа оснащена современными кабинетами, лабораторией, библиотекой, футбольным полем, спортивным и актовыми залами. По данным министерства экономического развития Астраханской области, в регионе функционируют 152 социальных предприятия. Их количество выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

https://ria.ru/20241016/pomosch-1978404415.html

https://ria.ru/20241015/upravlenie-1978098105.html

астраханская область

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астраханская область, игорь бабушкин