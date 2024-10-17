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Первую частную лицензированную школу открыли в Астраханской области - РИА Новости, 17.10.2024
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Астраханская область
 
13:10 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/shkola-1978491261.html
Первую частную лицензированную школу открыли в Астраханской области
Первую частную лицензированную школу открыли в Астраханской области - РИА Новости, 17.10.2024
Первую частную лицензированную школу открыли в Астраханской области
Первую частную лицензированную школу для начальных классов "Сергеевская" открыли в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T13:10
2024-10-17T13:10
астраханская область
астраханская область
игорь бабушкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт - РИА Новости. Первую частную лицензированную школу для начальных классов "Сергеевская" открыли в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. По его информации, социальный предприниматель Мария Валеева более десяти лет занимается созданием сети частных детских садов и центров допобразования. В этом ей помогает нацпроект "Малое и среднее предпринимательство". Она не раз выигрывала гранты и получала льготные займы Астраханского фонда поддержки МСП на развитие своего дела. "В этом году Мария реализовала новый проект - открыла начальную частную школу "Сергеевская". К вопросу астраханка подошла серьезно - учреждение получило образовательную лицензию", - написал губернатор в Telegram. Он отметил, что это первая лицензированная частная школа в регионе. С 1 сентября в школе обучаются 80 ребят начальных классов. Для поступления они проходили тестирование, психолога и логопеда. Учебное заведение работает полный день. Общеобразовательная и дополнительная программы включают более 25 направлений, в том числе спорт, музыку, гимнастику. Школа оснащена современными кабинетами, лабораторией, библиотекой, футбольным полем, спортивным и актовыми залами. По данным министерства экономического развития Астраханской области, в регионе функционируют 152 социальных предприятия. Их количество выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
https://ria.ru/20241016/pomosch-1978404415.html
https://ria.ru/20241015/upravlenie-1978098105.html
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астраханская область, игорь бабушкин
Астраханская область, Астраханская область, Игорь Бабушкин

Первую частную лицензированную школу открыли в Астраханской области

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГубернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 окт - РИА Новости. Первую частную лицензированную школу для начальных классов "Сергеевская" открыли в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.
По его информации, социальный предприниматель Мария Валеева более десяти лет занимается созданием сети частных детских садов и центров допобразования. В этом ей помогает нацпроект "Малое и среднее предпринимательство". Она не раз выигрывала гранты и получала льготные займы Астраханского фонда поддержки МСП на развитие своего дела.
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"В этом году Мария реализовала новый проект - открыла начальную частную школу "Сергеевская". К вопросу астраханка подошла серьезно - учреждение получило образовательную лицензию", - написал губернатор в Telegram. Он отметил, что это первая лицензированная частная школа в регионе.
С 1 сентября в школе обучаются 80 ребят начальных классов. Для поступления они проходили тестирование, психолога и логопеда. Учебное заведение работает полный день. Общеобразовательная и дополнительная программы включают более 25 направлений, в том числе спорт, музыку, гимнастику. Школа оснащена современными кабинетами, лабораторией, библиотекой, футбольным полем, спортивным и актовыми залами.
По данным министерства экономического развития Астраханской области, в регионе функционируют 152 социальных предприятия. Их количество выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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