https://ria.ru/20241017/sevastopol-1978541943.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.10.2024
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась 45 минут, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T16:08
2024-10-17T16:08
2024-10-17T16:08
севастополь
михаил развожаев
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась 45 минут, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев. Воздушную тревогу отменили в 15.58 мск. Она продлилась 45 минут. В городе возобновляет работу общественный транспорт.
https://ria.ru/20241017/ukraina-1978536558.html
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севастополь, михаил развожаев, происшествия
Севастополь, Михаил Развожаев, Происшествия
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась 45 минут