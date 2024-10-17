https://ria.ru/20241017/sevastopol-1978541943.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.10.2024

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась 45 минут, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T16:08

2024-10-17T16:08

2024-10-17T16:08

севастополь

михаил развожаев

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878060196_0:143:2781:1707_1920x0_80_0_0_b1b269cad81f3b4473e833b54c8b619d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. В Севастополе отменили воздушную тревогу, она продлилась 45 минут, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Отбой воздушной тревоги!" - написал Развожаев. Воздушную тревогу отменили в 15.58 мск. Она продлилась 45 минут. В городе возобновляет работу общественный транспорт.

https://ria.ru/20241017/ukraina-1978536558.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, михаил развожаев, происшествия