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Flightradar зафиксировал самолеты-разведчики США и Швеции у границ России - РИА Новости, 17.10.2024
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11:37 17.10.2024 (обновлено: 11:39 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/samolet-1978470401.html
Flightradar зафиксировал самолеты-разведчики США и Швеции у границ России
Flightradar зафиксировал самолеты-разведчики США и Швеции у границ России - РИА Новости, 17.10.2024
Flightradar зафиксировал самолеты-разведчики США и Швеции у границ России
Американский разведывательный самолет Boeing RC-135V Rivet Joint совершает полеты вдоль границы РФ в Калининградской области, самолет Gulfstream IV ВВС Швеции... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T11:37
2024-10-17T11:39
швеция
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калининградская область
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Американский разведывательный самолет Boeing RC-135V Rivet Joint совершает полеты вдоль границы РФ в Калининградской области, самолет Gulfstream IV ВВС Швеции облетает российско-финскую границу, следует из данных Flightradar. По данным сервиса, самолет-разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint ВВС США взлетел в 05.47 мск из аэропорта Милденхолл в Великобритании, пролетел над территорией Нидерландов, Германии, Польши и затем сделал круг вдоль российской границы в Калининградской области, двигаясь над акваторией Балтийского моря и Литвой. Сейчас самолет идет на второй круг по тому же маршруту. Самолет Gulfstream IV ВВС Швеции вылетел сегодня утром из аэропорта Линчепинг и затем двигался над Финляндией вдоль границы с Россией. Сейчас судно развернулось и двигается в обратном направлении по тому же маршруту. ВВС Швеции располагают двумя разведывательными самолетами Gulfstream IV SP S102B Korpen. Это модифицированные бизнес-джеты для ведения электронной разведки, сбора информации от радиолокационных систем и других источников излучения.
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швеция, россия, калининградская область, в мире, сша
Швеция, Россия, Калининградская область, В мире, США
Flightradar зафиксировал самолеты-разведчики США и Швеции у границ России

Flightradar: самолет ВВС Швеции облетает российско-финскую границу

© Фото : United States Air ForceСамолет радиоэлектронной разведки американских ВВС Boeing RC-135V Rivet Joint
Самолет радиоэлектронной разведки американских ВВС Boeing RC-135V Rivet Joint - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Фото : United States Air Force
Самолет радиоэлектронной разведки американских ВВС Boeing RC-135V Rivet Joint. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Американский разведывательный самолет Boeing RC-135V Rivet Joint совершает полеты вдоль границы РФ в Калининградской области, самолет Gulfstream IV ВВС Швеции облетает российско-финскую границу, следует из данных Flightradar.
По данным сервиса, самолет-разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint ВВС США взлетел в 05.47 мск из аэропорта Милденхолл в Великобритании, пролетел над территорией Нидерландов, Германии, Польши и затем сделал круг вдоль российской границы в Калининградской области, двигаясь над акваторией Балтийского моря и Литвой. Сейчас самолет идет на второй круг по тому же маршруту.
Самолет Gulfstream IV ВВС Швеции вылетел сегодня утром из аэропорта Линчепинг и затем двигался над Финляндией вдоль границы с Россией. Сейчас судно развернулось и двигается в обратном направлении по тому же маршруту.
ВВС Швеции располагают двумя разведывательными самолетами Gulfstream IV SP S102B Korpen. Это модифицированные бизнес-джеты для ведения электронной разведки, сбора информации от радиолокационных систем и других источников излучения.
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