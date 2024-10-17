https://ria.ru/20241017/samolet-1978470401.html

Flightradar зафиксировал самолеты-разведчики США и Швеции у границ России

Flightradar зафиксировал самолеты-разведчики США и Швеции у границ России - РИА Новости, 17.10.2024

Flightradar зафиксировал самолеты-разведчики США и Швеции у границ России

Американский разведывательный самолет Boeing RC-135V Rivet Joint совершает полеты вдоль границы РФ в Калининградской области, самолет Gulfstream IV ВВС Швеции... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T11:37

2024-10-17T11:37

2024-10-17T11:39

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калининградская область

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Американский разведывательный самолет Boeing RC-135V Rivet Joint совершает полеты вдоль границы РФ в Калининградской области, самолет Gulfstream IV ВВС Швеции облетает российско-финскую границу, следует из данных Flightradar. По данным сервиса, самолет-разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint ВВС США взлетел в 05.47 мск из аэропорта Милденхолл в Великобритании, пролетел над территорией Нидерландов, Германии, Польши и затем сделал круг вдоль российской границы в Калининградской области, двигаясь над акваторией Балтийского моря и Литвой. Сейчас самолет идет на второй круг по тому же маршруту. Самолет Gulfstream IV ВВС Швеции вылетел сегодня утром из аэропорта Линчепинг и затем двигался над Финляндией вдоль границы с Россией. Сейчас судно развернулось и двигается в обратном направлении по тому же маршруту. ВВС Швеции располагают двумя разведывательными самолетами Gulfstream IV SP S102B Korpen. Это модифицированные бизнес-джеты для ведения электронной разведки, сбора информации от радиолокационных систем и других источников излучения.

https://ria.ru/20241014/ucheniya-1977867842.html

швеция

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

швеция, россия, калининградская область, в мире, сша