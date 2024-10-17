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Россия раскритиковала реакцию Совбеза ООН на ситуацию в Ливане - РИА Новости, 17.10.2024
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20:42 17.10.2024 (обновлено: 20:58 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/rossija-1978605724.html
Россия раскритиковала реакцию Совбеза ООН на ситуацию в Ливане
Россия раскритиковала реакцию Совбеза ООН на ситуацию в Ливане - РИА Новости, 17.10.2024
Россия раскритиковала реакцию Совбеза ООН на ситуацию в Ливане
Россия считает недостаточной реакцию Совета Безопасности ООН на происходящее в Ливане и оторванной от реалий "на земле" из-за стараний США политически... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T20:42
2024-10-17T20:58
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Россия считает недостаточной реакцию Совета Безопасности ООН на происходящее в Ливане и оторванной от реалий "на земле" из-за стараний США политически "прикрыть" Израиль, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. Отмечается, что 14 октября по итогам внеочередных консультаций о положении в Ливане СБ ООН удалось согласовать элементы для прессы, в которых выражена лишь "серьезная обеспокоенность" в связи с некими обстрелами позиций Временных сил ООН в Ливане и ранением миротворцев. "Со своей стороны Россия считает реакцию СБ ООН недостаточной и оторванной от реалий "на земле" из-за стараний США политически "прикрыть" Израиль. Паралич главного органа по поддержанию международных мира и безопасности на фоне беспрецедентного взрыва на Ближнем Востоке, безусловно, подрывает авторитет Совета Безопасности", - говорится в сообщении. Отмечается, что Москва также выражает свою полную поддержку Временным силам ООН в Ливане и БАПОР, продолжит активные усилия в СБ и ГА ООН в пользу как соблюдения и уважения имеющихся резолюций, так и принятия единственно верного в нынешних условиях решения в пользу немедленного и повсеместного прекращения огня, обеспечения безопасного гуманитарного доступа и перезапуска мирного процесса ближневосточного урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе.
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в мире, ливан, россия, сша, оон, бапор, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Россия, США, ООН, БАПОР, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Россия раскритиковала реакцию Совбеза ООН на ситуацию в Ливане

МИД: реакция СБ ООН на ситуацию в Ливане оторвана от реалий "на земле"

© AP Photo / Hussein MallaАрмия обороны Израиля нанесла удар по ливанскому городу Набатия
Армия обороны Израиля нанесла удар по ливанскому городу Набатия - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Армия обороны Израиля нанесла удар по ливанскому городу Набатия . Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Россия считает недостаточной реакцию Совета Безопасности ООН на происходящее в Ливане и оторванной от реалий "на земле" из-за стараний США политически "прикрыть" Израиль, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что 14 октября по итогам внеочередных консультаций о положении в Ливане СБ ООН удалось согласовать элементы для прессы, в которых выражена лишь "серьезная обеспокоенность" в связи с некими обстрелами позиций Временных сил ООН в Ливане и ранением миротворцев.
"Со своей стороны Россия считает реакцию СБ ООН недостаточной и оторванной от реалий "на земле" из-за стараний США политически "прикрыть" Израиль. Паралич главного органа по поддержанию международных мира и безопасности на фоне беспрецедентного взрыва на Ближнем Востоке, безусловно, подрывает авторитет Совета Безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Москва также выражает свою полную поддержку Временным силам ООН в Ливане и БАПОР, продолжит активные усилия в СБ и ГА ООН в пользу как соблюдения и уважения имеющихся резолюций, так и принятия единственно верного в нынешних условиях решения в пользу немедленного и повсеместного прекращения огня, обеспечения безопасного гуманитарного доступа и перезапуска мирного процесса ближневосточного урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе.
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В миреЛиванРоссияСШАООНБАПОРОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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