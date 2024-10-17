Россия раскритиковала реакцию Совбеза ООН на ситуацию в Ливане
МИД: реакция СБ ООН на ситуацию в Ливане оторвана от реалий "на земле"
© AP Photo / Hussein MallaАрмия обороны Израиля нанесла удар по ливанскому городу Набатия
© AP Photo / Hussein Malla
Армия обороны Израиля нанесла удар по ливанскому городу Набатия . Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Россия считает недостаточной реакцию Совета Безопасности ООН на происходящее в Ливане и оторванной от реалий "на земле" из-за стараний США политически "прикрыть" Израиль, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что 14 октября по итогам внеочередных консультаций о положении в Ливане СБ ООН удалось согласовать элементы для прессы, в которых выражена лишь "серьезная обеспокоенность" в связи с некими обстрелами позиций Временных сил ООН в Ливане и ранением миротворцев.
"Со своей стороны Россия считает реакцию СБ ООН недостаточной и оторванной от реалий "на земле" из-за стараний США политически "прикрыть" Израиль. Паралич главного органа по поддержанию международных мира и безопасности на фоне беспрецедентного взрыва на Ближнем Востоке, безусловно, подрывает авторитет Совета Безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Москва также выражает свою полную поддержку Временным силам ООН в Ливане и БАПОР, продолжит активные усилия в СБ и ГА ООН в пользу как соблюдения и уважения имеющихся резолюций, так и принятия единственно верного в нынешних условиях решения в пользу немедленного и повсеместного прекращения огня, обеспечения безопасного гуманитарного доступа и перезапуска мирного процесса ближневосточного урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе.