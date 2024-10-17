https://ria.ru/20241017/rossija-1978605724.html

Россия раскритиковала реакцию Совбеза ООН на ситуацию в Ливане

Россия раскритиковала реакцию Совбеза ООН на ситуацию в Ливане - РИА Новости, 17.10.2024

Россия раскритиковала реакцию Совбеза ООН на ситуацию в Ливане

Россия считает недостаточной реакцию Совета Безопасности ООН на происходящее в Ливане и оторванной от реалий "на земле" из-за стараний США политически... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T20:42

2024-10-17T20:42

2024-10-17T20:58

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Россия считает недостаточной реакцию Совета Безопасности ООН на происходящее в Ливане и оторванной от реалий "на земле" из-за стараний США политически "прикрыть" Израиль, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. Отмечается, что 14 октября по итогам внеочередных консультаций о положении в Ливане СБ ООН удалось согласовать элементы для прессы, в которых выражена лишь "серьезная обеспокоенность" в связи с некими обстрелами позиций Временных сил ООН в Ливане и ранением миротворцев. "Со своей стороны Россия считает реакцию СБ ООН недостаточной и оторванной от реалий "на земле" из-за стараний США политически "прикрыть" Израиль. Паралич главного органа по поддержанию международных мира и безопасности на фоне беспрецедентного взрыва на Ближнем Востоке, безусловно, подрывает авторитет Совета Безопасности", - говорится в сообщении. Отмечается, что Москва также выражает свою полную поддержку Временным силам ООН в Ливане и БАПОР, продолжит активные усилия в СБ и ГА ООН в пользу как соблюдения и уважения имеющихся резолюций, так и принятия единственно верного в нынешних условиях решения в пользу немедленного и повсеместного прекращения огня, обеспечения безопасного гуманитарного доступа и перезапуска мирного процесса ближневосточного урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе.

https://ria.ru/20240921/peydzhery-1973940678.html

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в мире, ливан, россия, сша, оон, бапор, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024