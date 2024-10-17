https://ria.ru/20241017/rossija-1978589536.html

Россия выбирает путь взаимного уважения во всех сферах, заявил Путин

Россия выбирает путь взаимного уважения во всех сферах, заявил Путин - РИА Новости, 17.10.2024

Россия выбирает путь взаимного уважения во всех сферах, заявил Путин

Россия выбирает путь взаимного уважения во всех областях международного сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T18:55

2024-10-17T18:55

2024-10-17T18:55

россия

уфа

владимир путин

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УФА, 17 окт - РИА Новости. Россия выбирает путь взаимного уважения во всех областях международного сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства прилетел в четверг в столицу Башкирии с рабочей поездкой. "Россия, как уверены, мировое большинство, выбирает другой путь - это равноправие и открытость, взаимное уважение во всех сферах сотрудничества, в экономике и культуре, в науке и образовании, здравоохранении, торговле, политике и, конечно же, в спорте", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Россия - спортивная держава", который в эти дни проходит в Уфе.

https://ria.ru/20241017/forum-1978104006.html

россия

уфа

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2024

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россия, уфа, владимир путин