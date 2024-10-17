https://ria.ru/20241017/rossija-1978474049.html
В посольстве России прокомментировали запрет на русский язык в Латвии
В посольстве России прокомментировали запрет на русский язык в Латвии - РИА Новости, 17.10.2024
В посольстве России прокомментировали запрет на русский язык в Латвии
Латвия грубо нарушает конвенцию Совета Европы о защите нацменьшинств, запрещая использовать русский язык в неформальном общении, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T11:52
2024-10-17T11:52
2024-10-17T11:57
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Латвия грубо нарушает конвенцию Совета Европы о защите нацменьшинств, запрещая использовать русский язык в неформальном общении, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Риге. Ранее в СМИ появилась информация о том, что латвийские власти намерены запретить использовать русский язык в кредитных учреждениях. Кроме того, в ряде школ Латвии потребовали от учеников говорить только на латышском языке. "Осуществляемые латвийскими властями меры по выдавливанию русского языка из всех сфер общественной жизни без оглядки на тот факт, что для половины жителей республики он является родным, представляют собой не что иное, как попытку сегрегации значительной части населения (порядка 40%) по этнолингвистическому признаку и поражение в праве получать доступную информацию на родном языке", - сообщили в российской дипмиссии. В посольстве добавили, что "периодически имеющие место в образовательных учреждениях Латвии случаи запрета на использование родного языка даже в неформальном общении" выходят за рамки этики и морали и представляют собой "грубое нарушение Ригой Конвенции Совета Европы о защите прав нацменьшинств". "Россия, в свою очередь, продолжает привлекать внимание международной общественности к этим вопиющим сюжетам, в том числе в рамках ОБСЕ", - подчеркнули в дипмиссии.
https://ria.ru/20240904/latviya-1970451158.html
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в мире, латвия, россия, рига, совет европы, обсе
В мире, Латвия, Россия, Рига, Совет Европы, ОБСЕ
В посольстве России прокомментировали запрет на русский язык в Латвии
Посольство: Латвия грубо нарушает конвенцию Совета Европы, запрещая русский язык
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Латвия грубо нарушает конвенцию Совета Европы о защите нацменьшинств, запрещая использовать русский язык в неформальном общении, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Риге.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что латвийские власти намерены запретить использовать русский язык в кредитных учреждениях. Кроме того, в ряде школ Латвии потребовали от учеников говорить только на латышском языке.
"Осуществляемые латвийскими властями меры по выдавливанию русского языка из всех сфер общественной жизни без оглядки на тот факт, что для половины жителей республики он является родным, представляют собой не что иное, как попытку сегрегации значительной части населения (порядка 40%) по этнолингвистическому признаку и поражение в праве получать доступную информацию на родном языке", - сообщили в российской дипмиссии.
В посольстве добавили, что "периодически имеющие место в образовательных учреждениях Латвии случаи запрета на использование родного языка даже в неформальном общении" выходят за рамки этики и морали и представляют собой "грубое нарушение Ригой Конвенции Совета Европы о защите прав нацменьшинств".
"Россия, в свою очередь, продолжает привлекать внимание международной общественности к этим вопиющим сюжетам, в том числе в рамках ОБСЕ
", - подчеркнули в дипмиссии.