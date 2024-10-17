https://ria.ru/20241017/rosgvardiya-1978486364.html

В Москве задержали семь членов орудовавшей в конце 90-х ОПГ

В Москве задержали семь членов орудовавшей в конце 90-х ОПГ - РИА Новости, 17.10.2024

В Москве задержали семь членов орудовавшей в конце 90-х ОПГ

В Москве задержаны семь членов ОПГ, орудовавшей в конце 1990-х годов, они обвиняются в пяти убийствах, сообщается в Telegram-канале "Росгвардия. Москва". РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T12:51

2024-10-17T12:51

2024-10-17T14:26

происшествия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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омон россии

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В Москве задержаны семь членов ОПГ, орудовавшей в конце 1990-х годов, они обвиняются в пяти убийствах, сообщается в Telegram-канале "Росгвардия. Москва"."При участии спецназа Росгвардии задержаны члены ОПГ, орудовавшей в конце 90-х в Москве. В ходе совместной работы сотрудников столичного СК и УУР ГУ МВД при силовой поддержке ОМОН "Авангард" Главного управления Росгвардии по Москве задержаны семь человек, которые обвиняются в пяти убийствах и одном покушении на жизнь", - говорится в сообщении.Отмечается, что преступления были совершены с помощью огнестрельного оружия в составе группы в период с ноября 1998 года по апрель 2006 года. Подчеркивается, что при обысках по месту жительства задержанных правоохранители обнаружили огнестрельное оружие, патроны к нему, а также гранату. В настоящее время им предъявлено обвинение.В то же время в Telegram-канале столичного главка СК России сообщается об аресте двух из семи обвиняемых в совершении ряда особо тяжких преступлений прошлых лет. Отмечается, что правоохранители расследуют уголовное дело по статьям об убийстве нескольких человек, а также покушении на убийство."По ходатайству следствия двум обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом города Москвы об избрании в отношении пяти обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Следствием назначены необходимые судебные экспертизы.

https://ria.ru/20241003/ubiystvo-1976247893.html

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Задержание членов ОПГ, орудовавшей в конце 90-х годов В Москве задержаны 7 членов ОПГ, орудовавшей в конце 1990-х годов, они обвиняются в 5 убийствах, сообщает Росгвардия. При обысках по месту жительства задержанных правоохранители обнаружили огнестрельное оружие, патроны к нему, а также гранату. 2024-10-17T12:51 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), москва, следственный комитет россии (ск рф), омон россии, россия