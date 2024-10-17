https://ria.ru/20241017/rosgvardiya-1978486364.html
В Москве задержали семь членов орудовавшей в конце 90-х ОПГ
В Москве задержали семь членов орудовавшей в конце 90-х ОПГ - РИА Новости, 17.10.2024
В Москве задержали семь членов орудовавшей в конце 90-х ОПГ
В Москве задержаны семь членов ОПГ, орудовавшей в конце 1990-х годов, они обвиняются в пяти убийствах, сообщается в Telegram-канале "Росгвардия. Москва". РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T12:51
2024-10-17T12:51
2024-10-17T14:26
происшествия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
москва
следственный комитет россии (ск рф)
омон россии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978492619_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7be26446526cab18f9cc254def58ddeb.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. В Москве задержаны семь членов ОПГ, орудовавшей в конце 1990-х годов, они обвиняются в пяти убийствах, сообщается в Telegram-канале "Росгвардия. Москва"."При участии спецназа Росгвардии задержаны члены ОПГ, орудовавшей в конце 90-х в Москве. В ходе совместной работы сотрудников столичного СК и УУР ГУ МВД при силовой поддержке ОМОН "Авангард" Главного управления Росгвардии по Москве задержаны семь человек, которые обвиняются в пяти убийствах и одном покушении на жизнь", - говорится в сообщении.Отмечается, что преступления были совершены с помощью огнестрельного оружия в составе группы в период с ноября 1998 года по апрель 2006 года. Подчеркивается, что при обысках по месту жительства задержанных правоохранители обнаружили огнестрельное оружие, патроны к нему, а также гранату. В настоящее время им предъявлено обвинение.В то же время в Telegram-канале столичного главка СК России сообщается об аресте двух из семи обвиняемых в совершении ряда особо тяжких преступлений прошлых лет. Отмечается, что правоохранители расследуют уголовное дело по статьям об убийстве нескольких человек, а также покушении на убийство."По ходатайству следствия двум обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом города Москвы об избрании в отношении пяти обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Следствием назначены необходимые судебные экспертизы.
https://ria.ru/20241003/ubiystvo-1976247893.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978492619_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_82fa41081d244189674c8df0d3d1d928.jpg
Задержание членов ОПГ, орудовавшей в конце 90-х годов
В Москве задержаны 7 членов ОПГ, орудовавшей в конце 1990-х годов, они обвиняются в 5 убийствах, сообщает Росгвардия. При обысках по месту жительства задержанных правоохранители обнаружили огнестрельное оружие, патроны к нему, а также гранату.
2024-10-17T12:51
true
PT1M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), москва, следственный комитет россии (ск рф), омон россии, россия
Происшествия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Москва, Следственный комитет России (СК РФ), ОМОН России, Россия
В Москве задержали семь членов орудовавшей в конце 90-х ОПГ
Росгвардия: в Москве задержали семь членов орудовавшей в конце 90-х ОПГ