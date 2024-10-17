https://ria.ru/20241017/pvo-1978600661.html

ПВО сбила украинскую ракету и беспилотник в Курской области

ПВО сбила украинскую ракету и беспилотник в Курской области - РИА Новости, 17.10.2024

ПВО сбила украинскую ракету и беспилотник в Курской области

Украинская ракета и беспилотник самолетного типа уничтожены в небе Курской области в четверг вечером, сообщил глава региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T20:02

2024-10-17T20:02

2024-10-17T20:05

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

безопасность

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Украинская ракета и беспилотник самолетного типа уничтожены в небе Курской области в четверг вечером, сообщил глава региона Алексей Смирнов."Украинская ракета и БПЛА самолетного типа уничтожены в небе Курской области сегодня вечером. Спасибо нашим защитникам!" - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность