https://ria.ru/20241017/pvo--1978620637.html

ПВО сбила семь украинских беспилотников над Орловской областью

ПВО сбила семь украинских беспилотников над Орловской областью - РИА Новости, 17.10.2024

ПВО сбила семь украинских беспилотников над Орловской областью

Еще семь БПЛА были сбиты средствами ПВО над Орловской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T23:13

2024-10-17T23:13

2024-10-17T23:18

специальная военная операция на украине

орловская область

безопасность

андрей клычков

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Еще семь БПЛА были сбиты средствами ПВО над Орловской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.Ранее он сообщал, что вечером в среду над регионом были сбиты четыре беспилотника. В четверг утром ПВО сбили еще три беспилотника. Позднее губернатор сообщил о том, что ПВО сбили еще пять."Сегодня в течение всего дня и ночи Орловская область, как и остальные приграничные регионы, подвергалась массированным вражеским атакам. Еще 7 БПЛА, помимо тех, о которых я писал ранее, были сбиты нашими средствами ПВО. Благодаря нашим защитникам, пострадавших и повреждений на территории области нет, оперативные службы проводят соответствующие мероприятия на местах происшествий", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

орловская область

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орловская область, безопасность, андрей клычков