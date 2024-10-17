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ПВО сбила семь украинских беспилотников над Орловской областью
ПВО сбила семь украинских беспилотников над Орловской областью - РИА Новости, 17.10.2024
ПВО сбила семь украинских беспилотников над Орловской областью
Еще семь БПЛА были сбиты средствами ПВО над Орловской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T23:13
2024-10-17T23:13
2024-10-17T23:18
специальная военная операция на украине
орловская область
безопасность
андрей клычков
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Еще семь БПЛА были сбиты средствами ПВО над Орловской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.Ранее он сообщал, что вечером в среду над регионом были сбиты четыре беспилотника. В четверг утром ПВО сбили еще три беспилотника. Позднее губернатор сообщил о том, что ПВО сбили еще пять."Сегодня в течение всего дня и ночи Орловская область, как и остальные приграничные регионы, подвергалась массированным вражеским атакам. Еще 7 БПЛА, помимо тех, о которых я писал ранее, были сбиты нашими средствами ПВО. Благодаря нашим защитникам, пострадавших и повреждений на территории области нет, оперативные службы проводят соответствующие мероприятия на местах происшествий", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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орловская область, безопасность, андрей клычков
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Безопасность, Андрей Клычков
ПВО сбила семь украинских беспилотников над Орловской областью
Клычков: ПВО сбила семь украинских беспилотников над Орловской областью