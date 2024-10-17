https://ria.ru/20241017/pvo--1978584417.html

ПВО сбила украинский беспилотник над Орловской областью

ПВО сбила украинский беспилотник над Орловской областью - РИА Новости, 17.10.2024

ПВО сбила украинский беспилотник над Орловской областью

Дежурные средства российской ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Орловской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T18:34

2024-10-17T18:34

2024-10-17T18:37

специальная военная операция на украине

орловская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Орловской областью, сообщили в Минобороны РФ."17 октября т.г. в период с 16.40 до 17.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

орловская область

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орловская область, россия, безопасность