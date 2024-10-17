https://ria.ru/20241017/pushilin-1978612493.html
Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР
Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР - РИА Новости, 17.10.2024
Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР
ВСУ пять раз атаковали территорию ДНР в четверг, выпустив около десяти боеприпасов, в результате чего погиб один человек, еще четверо пострадали, сообщил глава... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T21:45
2024-10-17T21:45
2024-10-17T21:45
специальная военная операция на украине
иван приходько
алексей кулемзин (донецк)
горловка
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. ВСУ пять раз атаковали территорию ДНР в четверг, выпустив около десяти боеприпасов, в результате чего погиб один человек, еще четверо пострадали, сообщил глава региона Денис Пушилин. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал об одном пострадавшем человеке вследствие обстрела ВСУ. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщал, что вследствие украинской вооруженной агрессии погиб сотрудник коммунальной службы, еще трое получили ранения. По данным Пушилина, погибший был водителем филиала "Горловкатеплосеть", а пострадавшие - сотрудники "Воды Донбасса". "Один человек погиб, ещё четверо мирных жителей получили ранения в результате киевской агрессии... Со стороны вооруженных формирований Украины совершены пять вооруженных атак, выпущено около 10 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - говорится в сообщении главы региона в Telegram-канале. Кроме того, вследствие вооруженной агрессии со стороны ВСУ повреждения получили два жилых домостроения, Автомобильно-дорожный институт ДонНТУ и три автомобиля, в том числе служебные автомобили предприятий "Донбасстеплоэнерго", и "Вода Донбасса".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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иван приходько, алексей кулемзин (донецк), горловка, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Алексей Кулемзин (Донецк), Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Пушилин рассказал об украинских обстрелах ДНР
Пушилин: ВСУ пять раз атаковали ДНР, выпустив 10 боеприпасов, погиб человек