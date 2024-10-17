https://ria.ru/20241017/promyshlennost-1978396046.html

"Нам пришлось": Европу настиг неприятный феномен

"Нам пришлось": Европу настиг неприятный феномен - РИА Новости, 17.10.2024

"Нам пришлось": Европу настиг неприятный феномен

Производство в энергоемких отраслях ЕС упало на 10-15%. Крупнейшие экономики континента переживают промышленный кризис. Химическая и автомобильная индустрии —... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T08:00

2024-10-17T08:00

2024-10-17T13:41

экономика

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евросоюз

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Елена Савельева. Производство в энергоемких отраслях ЕС упало на 10-15%. Крупнейшие экономики континента переживают промышленный кризис. Химическая и автомобильная индустрии — на грани выживания. Что происходит и каковы перспективы — в материале РИА Новости.Резкий спадПоследствия, с которыми столкнулась Европа из-за санкционного противостояния с Россией, озвучил премьер Венгрии Виктор Орбан, представляя в Европарламенте программу венгерского председательства в ЕС."Отказавшись от российской энергии, Евросоюз затормозил рост ВВП, значительные финансовые ресурсы пришлось перераспределить на энергетические субсидии и строительство инфраструктуры, необходимой для импорта СПГ", — отметил он.Ключевая проблема европейских компаний — резкое удорожание энергии. В итоге энергоемкие отрасли, крайне важные для экономики ЕС, потеряли 10-15% объемов производства, подчеркнул Орбан.По данным Евростата, с июля 2023 года по июль 2024-го выпуск промышленной продукции сократился на 2,2% в еврозоне и на 1,7 — в ЕС. Хуже всего в Венгрии (минус 6,4%), Германии (5,5), Италии (3,3) и Франции (2,3).В Германии — крупнейшей экономике еврозоны — дела не ладятся с 2017 года. Однако в последние пару лет спад ускорился. В Bloomberg предупреждали: страна рискует лишиться статуса "промышленной сверхдержавы".Во Франции плохие показатели ВВП на душу населения, внешней торговли, дефицит государственных финансов. Начавшийся было процесс реиндустриализации резко замедлился, пишет Le Monde.Страны Центральной Европы, такие как Румыния, Чехия и Болгария, тоже чувствуют себя далеко не лучшим образом.Напоролись на санкцииЦены на энергоносители в ЕС в среднем почти в два раза выше, чем в США и Китае. Это серьезный структурный недостаток с точки зрения конкурентоспособности и производительности, указывают аналитики французского исследовательского центра Rexecode."Если газ из России обходился в 150-200 долларов за тысячу кубометров, то сейчас доходит до 450, а по СПГ было и 3000", — поясняет доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.Вдобавок, делая ставку на СПГ, ЕС добровольно берет на себя дополнительные расходы по оплате транспортировки газа от мест добычи до СПГ-заводов, сжижению, перевозке газовозами до европейских портов и регазификации.Эти расходы распределяются на домохозяйства и промышленные предприятия, уточняет доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии Тамара Сафонова.Удар по химической отраслиПотеря дешевого трубопроводного газа из России ударила в первую очередь по европейской химической промышленности. Уже к середине 2022-го взлет цен на голубое топливо остановил до 70% азотных мощностей, затраты на собственное производство подскочили на 150%.Лидеры рынка удобрений Yara International, CF Industries, BASF закрывали заводы. По данным Cefic, представляющей интересы 29 тысяч крупных, средних и малых химических предприятий Европы, химическая отрасль в ЕС сократилась на восемь процентов.Компании вынуждены отказываться от некоторых сегментов бизнеса, переводить инвестиции за рубеж, констатировал Маркус Штайлеманн, президент немецкой ассоциации химической промышленности VCI и генеральный директор производителя полиуретанового сырья Covestro.Высокие затраты на электроэнергию и эксплуатацию поставили европейцев "в невыгодное положение по сравнению с экспортерами из Азии, которые имеют доступ к российским углеводородам по сниженным ценам", указали в Ineos. Ситуацию осложнило и ужесточение денежно-кредитной политики ЕЦБ — c июля 2022 года по сентябрь 2023-го ставки выросли с нуля до четырех процентов.Тренд закрытия и консервации заводов сохранится и в 2025 году, предрекают в S&P Global.Соответственно, дорожают продукты питания, а европейские фермеры не могут конкурировать на глобальном рынке. И это уже прямая угроза продовольственной безопасности.Автопром под давлениемПострадал и автопром. Ввели заградительные пошлины для китайских электромобилей. Но это не помогает.В Volkswagen рассматривают вариант закрытия предприятий в Германии. По информации Bloomberg и Süddeutsche Zeitung, речь идет как минимум об одном крупном автозаводе и еще одном — по выпуску комплектующих.Как предполагают в Reuters, имеются в виду предприятия в Оснабрюке (Нижняя Саксония) и Дрездене (Саксония). В Volkswagen также сообщили о радикальных мерах экономии в связи с уменьшением потребительских расходов и продолжающимся переходом на электромобили. Заводы предполагают перенести в США.Американский рынок более привлекателен, поскольку там есть субсидии для бизнеса и доступные энергоносители: хватает собственного СПГ. Отсюда крайне неприятный для стран ЕС феномен — деиндустриализация.По всем прогнозам, проблемы немецкого концерна — лишь предвестник общего кризиса в автопроме ЕС. Производство теряет рентабельность, европейцы технологически отстают от китайских конкурентов.Достигло днаСсылаясь на кризис в промышленности, Орбан предложил странам ЕС отказаться от иллюзий, что зеленый переход станет решением проблем.На это же указывал и экс-глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги в своем недавнем докладе "Конкурентоспособность ЕС: взгляд в будущее", представленном Еврокомиссии.Переплачивая за энергоносители в четыре раза, ЕС стал отставать от США и Китая, подчеркнул экс-глава ЕЦБ. По его оценкам, порядка 40% критически важных сырьевых материалов и технологий импортируются. И почти половина поступает от стран, с которыми нет стратегических связей. В такой ситуации ископаемое топливо "продолжит играть ключевую роль в ценообразовании в энергетике, по крайней мере до конца десятилетия", пояснил Драги."Распределение генерации энергии в ЕС такое: возобновляемые источники — 32%, атом — 23, газ — 17, уголь — 13, гидро — 12, мазут и прочее — три. То есть преобладают традиционные, возобновляемые не гарантируют устойчивость", — подчеркивает Тамара Сафонова.Как признают эксперты Оксфордского института экономической политики, промышленная рецессия в Европе оказалась глубже, чем ожидалось. Похоже, производство с добавленной стоимостью в ЕС достигло дна и признаков восстановления нет.

https://ria.ru/20241003/energetika-1976027263.html

https://ria.ru/20240924/toplivo-1974297097.html

https://ria.ru/20240925/germaniya-1974714735.html

https://ria.ru/20240914/evropa-1972572270.html

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экономика, цены на нефть, европа, россия, германия, виктор орбан, марио драги, евросоюз, европейский центральный банк, volkswagen group